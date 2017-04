dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax winkt nächstes Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Die insgesamt recht gut angelaufene Berichtssaison der Unternehmen und die Hoffnung auf eine Steuerreform in den USA dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst bei Laune halten. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,12 Prozent höher auf 12 482 Punkte. Zum Wochenstart war dem Börsenbarometer nach einem für Europa als positiv erachteten Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl ein Befreiungsschlag geglückt, die alte Bestmarke fiel.

USA: - REKORDHOCH IM VISIER - Starke Quartalszahlen und die Hoffnung auf deutliche Steuersenkungen für US-Unternehmen haben dem New Yorker Aktienmarkt am Dienstag weiter kräftig Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) übersprang erstmals seit fast sechs Wochen wieder die runde Marke von 21 000 Punkten und und beleibt damit auf Kurs Richtung Rekordhoch bei 21 169 Punkten.

ASIEN: - WEITER AUFWÄRTS - An Asiens dominieren weiter die Gewinner. Dem Nikkei fehlen nur noch rund 400 Punkte bis zu seinem Zwischenhoch von Mitte März. Von hier aus war er bis zur Vorwoche um gut 7 Prozent abgerutscht. Der schwache Yen treibt nun die Erholung weiter an. Weiter stabilisiert zeigen sich auch Chinas Börsen. Der stärkere Hang Seng schaffte es in Hongkong auf den höchsten Stand seit Juli 2015.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - VERLUSTE - Die National-Bank sieht den Bund-Future weiter unter Druck. In der Hoffnung auf den "großen Steuerwurf" in den USA seien die Anleger weiterhin nicht, so der Experte. Dies belastet neben Anleihen beispielsweise auch den Yen.

DEVISEN: - WEITER STARK - Der Euro zeigt gestützt auf den Macron-Etappensieg am Wochenende weiter Stärke. Die Gemeinschaftswährung befindet sich auf dem höchsten Niveau seit November des Vorjahres. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0891 (Montag: 1,0848) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9182 (0,9218) Euro. Gleichermaßen geht es für den vor der Frankreich-Wahl als sicheren Hafen gesuchten Yen weiter abwärts.

ROHÖL - LEICHTER - Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete im frühen Handel 52,06 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 7 Cent auf 49,50 Dollar. Laut den am Vorabend veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institutes (API) sind die Rohöllagerbestände in den USA zuletzt gestiegen.