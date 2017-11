dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Durchschnaufen nach der Rally

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Mittwoch nach der jüngsten Rekordrally zunächst weiter zurückhalten. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 357 Punkte und damit 0,17 Prozent unter seinem Schlusskurs.

USA: - REKORDE UND RUHE - Die US-Börsen haben am Dienstag im Handelsverlauf ihre zum Wochenstart erreichten Rekordhochs übertroffen. Die Anleger schreckten dann allerdings vor der eigenen Courage zurück, zumal der US-Dollar infolge des Nordkorea-Konflikts deutlich Auftrieb erhielt und schwache Industriedaten aus Deutschland zusätzlich den Eurokurs belasteten. Ein starker Greenback kann den Absatz von US-Waren ins Ausland erschweren. Die Indizes gingen letztlich fast unverändert aus dem Handel.

ASIEN: - PAUSE - Nach dem starken Vortag haben Asiens Börsen am Mittwoch eine Pause eingelegt. An den meisten Handelsplätzen gaben die Kurse leicht nach oder stagnierten. Voran ging es dagegen in Schanghai und Shenzhen. Chinas Außenhandel legte im Oktober weiter stark zu, wenngleich nicht mehr ganz im Tempo aus dem September.

DAX 13.379,27 -0,66%

XDAX 13.369,44 -0,76%

EuroSTOXX 50 3.658,77 -0,64%

Stoxx50 3.223,51 -0,54%

DJIA 23.557,23 0,04%

S&P 500 2.590,64 -0,02%

NASDAQ 100 6.320,78 0,11%

Nikkei 225 22.913,82 -0,1% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN

Bund-Future Schlusskurs 163,30 0,10%

Bund-Future Settlement 163,28 0,01%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,16 DOLLAR - Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,16 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1588 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr)

Euro/USD 1,1588 -0,02%

USD/Yen 113,89 -0,05%

Euro/Yen 131,97 -0,07%

ROHÖL

Brent (Dezember-Lieferung) 61,32 0,45 USD

WTI (Dezember-Lieferung) 56,93 -0,08 USD

