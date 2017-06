dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ruhiger Feiertagshandel erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der erwartungsgemäßen Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed dürfte der Dax (DAX 30) am Donnerstag kaum verändert in den Feiertagshandel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start prozentual praktisch unverändert auf 12 803 Punkte. Die Fed hatte den Leitzins zum vierten Mal seit der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise etwas angehoben. Die Fed-Vorsitzende Janet Yellen hält an ihrem geldpolitischen Straffungskurs fest, klare Hinweise auf den Zeitpunkt einer nächsten Anhebung gab es aber nicht. Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital hält es angesichts schwacher Inflationsdaten für gut möglich, dass in diesem Jahr keine weiteren Schritte folgen.

USA: - DOW MIT REKORD, NASDAQ SCHWÄCHER - Nach der erwartungsgemäßen Leitzinserhöhung der US-Notenbank hat der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Mittwoch einen weiteren Rekordstand von 21 391,97 Punkten erreicht. An der Nasdaq mussten die Technologiewerte jedoch erneut einen Rückschlag hinnehmen. Das Bewertungsniveau vieler Schwergewichte wird nach der vorherigen Rally weiter heiß diskutiert.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien gab es am Morgen fast durch die Bank leichte Verluste. Die Notenbanker in Hongkong folgten dem Zinsschritt ihrer US-Kollegen, was den Hang Seng auf das Niveau von Ende Mai zurückwarf.

DAX 12.805.95 0.32%

XDAX 12.830.41 0.16%

EuroSTOXX 50 3.547.15 -0.30%

Stoxx50 3.172.67 -0.61%

DJIA 21.374.56 0.22%

S&P 500 2.437.92 -0.10%

NASDAQ 100 5.727.07 -0.43%

Nikkei 225 19.817,81 -0,33% (7:01 Uhr)

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - HOCH SEIT APRIL - Der Bund-Future konnte tags zuvor letztlich einen Großteil seiner Gewinne verteidigen. Er befindet sich auf dem höchsten Niveau seit April.

Bund-Future 165.43 0.46%

DEVISEN: - STABILISIERUNG ÜBER 1,12 Dollar - Der Euro konnte sich bis zum Morgen etwas von der Marke von 1,12 US-Dollar absetzen. Nach schwachen US-Inflationsdaten war er tags zuvor mit 1,1295 Dollar zunächst auf den höchsten Wert seit den kräftigen Kursverlusten im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahlen geklettert. Nach der erwartungsgemäßen Zinserhöhung der US-Notenbank sackte er dann auf 1,1193 Dollar ab. Die Fed-Vorsitzende Janet Yellen hält an ihrem geldpolitischen Straffungskurs fest und warnte davor, die kurzfristig abgeschwächte Inflationsentwicklung überzubewerten.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1.1222 0.04%

USD/Yen 109.61 0.03%

Euro/Yen 123.00 0.06%

ROHÖL - STABILISIERUNG - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach den jüngsten Kursverlusten vorerst stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 47,03 US-Dollar. Das waren 3 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab leicht um 2 Cent auf 44,71 Dollar nach.