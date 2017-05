dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weiter kaum Bewegung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SEITWÄRTS - Der Dax (DAX 30) dürfte seinen lustlosen Handel auch am Dienstag fortsetzen. Impulse aus New York fehlen, nachdem dort zu Wochenbeginn feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.

Tendenz USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG -

ASIEN: - ABWÄRTS - Der Handel an den asiatischen Märkten ist immer noch von Feiertagen geprägt. Nachdem die Börsen in den Vereinigten Staaten am Vortag geschlossen waren, blickten Anleger vor allem nach Europa. Hier sorgten möglicherweise baldige italienische Neuwahlen im Herbst, das Tauziehen um eine Lösung für Griechenland und vor allem Aussagen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, für Unsicherheit. Dieser hatte in einer Rede von einer weiterhin notwendigen lockeren Geldpolitik gesprochen. In Japan geriet der Leitindex Nikkei durch einen stärkeren Yen unter Druck. In China und Hongkong wurde wegen Feiertagen nicht gehandelt.

DAX 12.628,95 0,21%

XDAX 12.626,38 0,25%

EuroSTOXX 50 3.578,95 0,00%

Stoxx50 3.231,19 0,09%

DJIA 21.080,28 -0,01%

S&P 500 2.415,82 0,03%

NASDAQ 100 5.788,36 0,17%

Nikkei 225 19.662,54 -0,10% (7:14 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - FESTER - Die Aussicht auf italienische Neuwahlen im Herbst hat dieses Jahres hat Anleger am Montag in den Anleihenmarkt getrieben. Es keimen wieder Zweifel an der Stabilität des Euroraums auf. Dirk Gojny, Experte der National-Bank, rechnet in diesem Umfeld mit einem behaupteten Start des Bund-Future. Er sieht im Tagesverlauf eine Handelsspanne zwischen 161,50 und 162,80.

Bund-Future 162,23 0,27%

DEVISEN: - ABWÄRTS - Für den Euro ist es im Zuge der Rede von EZB-Präsident Draghi weiter abwärts gegangen. Draghi hatte am Montag in Brüssel vor Vertretern des Europaparlaments die Notwendigkeit einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik betont. Der Euro kostete am Dienstagmorgen daraufhin 1,1127 US-Dollar. Am Vortag hatte sich die Gemeinschaftswährung noch kaum bewegt gezeigt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1188 (Freitag: 1,1196) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8938 (0,8932) Euro.

(Alle Kurse 7:02 Uhr)

Euro/USD 1,1127 -0,33%

USD/Yen 110,88 -0,34%

Euro/Yen 123,38 -0,67%

ROHÖL - KAUM BEWEGT - Die Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 52,11 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte unterdessen auf 49,80 Dollar.