dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE IM BLICK - Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit Ende Juni dürfte der Dax (DAX 30) am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,4 Prozent höher auf 12 263 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax anfänglich noch einmal das Ausbruchsniveau getestet, sich dann ab dem Mittag aber dynamisch nach oben abgesetzt.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte einen kleinen Teil ihrer Vortagesverluste wieder wett gemacht. Unterstützung kam von positiven Wirtschaftsdaten. Das Beige Book, der Konjunkturbericht der US-Notenbank (Fed) hingegen lieferte keine neuen Impulse. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den sehr schwankungsarmen Handel mit plus 0,25 Prozent auf 21 807,64 Punkte.

ASIEN: LEICHT IM PLUS - Asiens Börsen haben am Donnerstag mit etwas Erleichterung auf den abgewendeten Regierungs-Stillstand in den USA reagiert. Die Schulden-Obergrenze wurde überraschend um drei Monate verlängert. Der japanische Nikkei gewann zuletzt 0,21 Prozent und der chinesische CSI-300-Index (CSI 300), der die 300 größten Werte an den Börsen Shanghai und Shenzhen abbildet, war mit einem Plus von 0,01 Prozent praktisch unverändert. Der Hang-Seng-Index in Hongkong, wo auch ausländische Anleger uneingeschränkt handeln können gewann 0,11 Prozent.

DAX 12.214,54 0,75%

XDAX 12.279,89 1,69%

EuroSTOXX 50 3.433,80 0,38%

Stoxx50 3.043,23 0,23%

DJIA 21.807,64 0,25%

S&P 500 2.465,54 0,31%

NASDAQ 100 5.951,13 0,31%

Nikkei 225 19.407,91 0,26% (6:58 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - TENDENZ - Der Bund Future dürfte kaum verändert in den Tag starten und sich dann zwischen 161,65 und 163,05 Punkten bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen. Er rechnet damit, dass sich die Anleger bis zur Pressekonferenz von Mario Draghi kaum aus der Deckung wagen werden.

Bund-Future Schlusskurs 162,30 -0,28%

Bund-Future Settlement 162,57 -0,13%

DEVISEN: - KAUM VERÄNDERT - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel im Vergleich zum Vorabend kaum bewegt. Im US-Handel hatte er seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben. Am frühen Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1925 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1931 (Dienstag: 1,1890) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:13 Uhr)

Euro/USD 1,1925 0,07%

USD/Yen 109,04 -0,18%

Euro/Yen 130,02 -0,09%

ROHÖL - IM MINUS - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 54,03 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 49,07 Dollar.

Am Markt wurden die Verluste mit einer leichten Gegenbewegung auf die deutlichen Preiszuwächse in den Tagen zuvor begründet. Dass die Rohölpreise zuletzt gestiegen sind, liegt an Spätfolgen des schweren Wirbelsturms Harvey. Weil die Raffinerien im Golf von Mexiko ihren Betrieb wieder aufnehmen, steigt deren Ölnachfrage. Das hebt die Rohölpreise.

/stb