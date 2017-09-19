+++ Heute live: Euer Egmond - Fundamentalanalyse von BNP Paribas. Kompaktes Wissen zu aktuellen Börsenwerten. Jeden 2. Dienstag um 18 Uhr. +++
19.09.2017 08:57
Bewerten
(0)
Kommentare

dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on 19.09.2017 - 08.50 am

EMAIL
DRUCKEN

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.09.2017 - 08.50 am

- BERENBERG CUTS LEIFHEIT PRICE TARGET TO 33 (34.50) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG CUTS ZOOPLUS PRICE TARGET TO 150 (192) EUR - 'HOLD'

- EXANE BNP CUTS RWE TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 19.40 (19) EUR

- EXANE BNP RAISES DEUTSCHE POST PRICE TARGET TO 50 (36) EUR - 'OUTPERFORM'

- EXANE BNP RAISES EON PRICE TARGET TO 8.40 (7.90) EUR - 'UNDERPERFORM'

- EXANE BNP RAISES UNIPER PRICE TARGET TO 17 (16) EUR - 'UNDERPERFORM'

- LAMPE STARTS DELIVERY HERO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 40 EUR

- METZLER RAISES SCHAEFFLER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 15.50 (12.50) EUR

- MORGAN STANLEY CUTS HUGO BOSS TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY CUTS HUGO BOSS-KURSPRICE TARGET TO 58 (67) EUR

- BERENBERG RAISES MORGAN STANLEY PRICE TARGET TO 40 (29) USD - 'HOLD'

- JEFFERIES CUTS NIKE PRICE TARGET TO 49 (60) USD - 'HOLD'

- BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5800 (5500) PENCE - 'BUY'

- COMMERZBANK STARTS BUWOG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 31 EUR

- CREDIT SUISSE CUTS OPHIR ENERGY TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM')

- CREDIT SUISSE RAISES TULLOW OIL PLC TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL')

- EXANE BNP CUTS IBERDROLA PRICE TARGET TO 7.50 (7.80) EUR - 'OUTPERFORM'

- EXANE BNP RAISES ENEL PRICE TARGET TO 5.30 (5.10) EUR - 'OUTPERFORM'

- HSBC ADDS NOVARTIS TO 'EUROPE SUPER TEN'-PORTFOLIO - REMOVED NN GROUP

- HSBC REINITIATES VIVENDI WITH 'BUY' - PRICE TARGET 24 EUR

- JEFFERIES RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 102 (99) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 390 (380) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 490 (450) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES OPHIR ENERGY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 90 (82) PENCE

- LIBERUM RAISES STAGECOACH GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 155 PENCE

- MORGAN STANLEY CUTS INDITEX TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 30 (38) EUR

- MS CUTS MONCLER TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 26 (22,50) EUR

- PEEL HUNT INITIATES OXFORD BIOMEDICA WITH 'BUY' - TARGET 13 PENCE

- RBC CAPITAL RAISES MONCLER PRICE TARGET TO 27 (23) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 240 (255) PENCE - 'OUTPERFORM'

- RPT/LIBERUM RAISES STAGECOACH GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 155 PENCE

- TRADERS: GOLDMAN RAISES PRICE TARGET LUFTHANSA TO 20 (13.62) EUR

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the

correctness of this information.

Kommentare lesen

Newssuche

GO
Anzeige

Inside

Klöckner & Co  Ziel erreicht
HSBC: Klöckner & Co (Daily) - 200-Tages-Linie zurückerobert
DZ BANK  DAX: Aufwärtsmomentum weicht aus dem Markt
BNP Paribas: Rendezvous mit Harry | HEUTE Abend live
UBS: Goldman Sachs Group, Inc.: Gefangen in der Schiebezone
DekaBank: Sechs neue DuoRendite Aktienanleihen auf europäische Standardtitel
Vontobel: Neue Zeichnungsprodukte: Protect Multi Aktienanleihen
Bundestagswahl 2017: Schwarz-gelbe Börse-Rallye oder rot-rot-grüne Korrektur?
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub

The rise of Tiger and Dragon: Die besten Aktien aus China!

China ist das Bevölkerungsreichste Land der Erde. Mit einem zuletzt gemeldeten Wirtschaftswachstum von fast 7 % im 1. Halbjahr 2017 ist das Land auf bestem Wege, das eigene Wachstumsziel zu übertreffen. Erfahren Sie im neuen Anlegermagazin, bei welchen chinesischen Aktien vielversprechende Zukunftsaussichten bestehen und warum.
Anlegermagazin kostenlos erhalten

News von

Holger Zschäpitz - Auf diese Koalition setzt die deutsche Wirtschaft
Dax behält Marke von 12600 Punkten im Blick
So ungerecht ist der deutsche Mehrwertsteuer-Wahnsinn
Juncker unterliegt einem Denkfehler
Die größte Spekulationsblase der Geschichte

News von

DAX: Rekorde kommen in Reichweite
Neue Gold-Spekulation
Morphosys-Aktie steigt wegen möglicher Wirkstoff-Zulassung weiter
Südzucker-Aktie nach BO-Interview gefragt
Dax startet durch - Deutsche-Post-Aktie gefragt, Zooplus setzt Talfahrt fort

News von

Forscher haben errechnet, wie viele Jobs in Deutschland wirklich durch die Automatisierung wegfallen
Total überfordert: In Norwegen zeigt sich, welche Probleme E-Autos auslösen können
Lidls erfolgreicher Start in den USA hat Folgen, mit denen niemand gerechnet hätte
Statt das iPhone X in Deutschland zu kaufen, kann man zum gleichen Preis nach New York fliegen und es dort kaufen
Die Autoindustrie wird zusammenbrechen, aber nicht nur wegen Tesla, sagt ein Stanford-Dozent

Heute im Fokus

DAX startet kaum bewegt -- Asien uneinheitlich -- BASF kauft Polyamidgeschäft von Solvay -- TUIfly muss angeblich wegen Air Berlin-Pleite Sparkurs einschlagen -- HOCHTIEF im Fokus

Ryanair veröffentlicht Liste gestrichener Flüge. Mattel- und Hasbro-Aktien auf Talfahrt: Toys 'R' Us ist insolvent.

NACHRICHTEN

  • Aktien
  • Alle

Top-Rankings

KW 37: Analysten-Flops der Woche
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten
KW 37: Analysten-Tops der Woche
Diese Aktien stehen auf den Kauflisten der Experten
Arbeiten und Leben im Ausland: Die besten Länder für Expatriats und Auswanderer
Welches Land schneidet am besten ab?

Die 5 beliebtesten Top-Rankings

Patentanmeldungen 2017
Diese Unternehmen setzten auf neue Ideen
Die wertvollsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung 2017
Welches Unternehmen macht das Rennen?
Bitcoin & Co.: Die wichtigsten Kryptowährungen
Welche Digitalwährung macht das Rennen?
Deutschland gefährde die Wettbewerbsfähigkeit seiner Handelspartner
Diese Länder exportieren noch mehr
Das sind die bestbezahlten Schauspieler 2017
Wer verdiente am meisten?
mehr Top Rankings

Umfrage

Der Dieselskandal hat die Reputation der deutschen Wirtschaft beschädigt. Unterstützen Sie deshalb die Forderung der Anti-Korruptions-Organisation nach einem Unternehmensstrafrecht?

Abstimmen
Direkt zu den Ergebnissen

Quicklinks

AktienkurseBeliebteste Aktien
RealtimekurseAlle Indizes
Top 50Tops/Flops
InsiderdatenQuickcharts
DividendenPortfolio

Online Brokerage über finanzen.net

Das Beste aus zwei Welten: Handeln Sie für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade unmittelbar aus der Informationswelt von finanzen.net!
Jetzt informieren
Zur klassischen Ansicht wechseln
Kontakt - Impressum - Werben - Pressemehr anzeigen
Top News
Heute im Fokus
09:06 Uhr
DAX startet kaum bewegt -- Asien uneinheitlich -- BASF kauft Polyamidgeschäft von Solvay -- TUIfly muss angeblich wegen Air Berlin-Pleite Sparkurs einschlagen -- HOCHTIEF im Fokus
Aktie im Fokus
09:07 Uhr
Mattel- und Hasbro-Aktien auf Talfahrt: Toys 'R' Us ist insolvent
Aktie im Fokus
08:56 Uhr
HUGO BOSS-Aktie leichter: Gewinnmitnahmen belasten
Beliebte Suchen
DAX 30
Öl
Euro US-Dollar
Goldpreis
Meistgesucht
Bitcoin Group SEA1TNV9
Deutsche Bank AG514000
Daimler AG710000
BYD Co. Ltd.A0M4W9
BASFBASF11
Scout24 AGA12DM8
Volkswagen (VW) AG Vz.766403
Apple Inc.865985
Allianz840400
CommerzbankCBK100
E.ON SEENAG99
EVOTEC AG566480
TeslaA1CX3T
Nordex AGA0D655
GeelyA0CACX