dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on 19.09.2017 - 08.50 am

- BERENBERG CUTS LEIFHEIT PRICE TARGET TO 33 (34.50) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG CUTS ZOOPLUS PRICE TARGET TO 150 (192) EUR - 'HOLD'

- EXANE BNP CUTS RWE TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 19.40 (19) EUR

- EXANE BNP RAISES DEUTSCHE POST PRICE TARGET TO 50 (36) EUR - 'OUTPERFORM'

- EXANE BNP RAISES EON PRICE TARGET TO 8.40 (7.90) EUR - 'UNDERPERFORM'

- EXANE BNP RAISES UNIPER PRICE TARGET TO 17 (16) EUR - 'UNDERPERFORM'

- LAMPE STARTS DELIVERY HERO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 40 EUR

- METZLER RAISES SCHAEFFLER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 15.50 (12.50) EUR

- MORGAN STANLEY CUTS HUGO BOSS TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY CUTS HUGO BOSS-KURSPRICE TARGET TO 58 (67) EUR

- BERENBERG RAISES MORGAN STANLEY PRICE TARGET TO 40 (29) USD - 'HOLD'

- JEFFERIES CUTS NIKE PRICE TARGET TO 49 (60) USD - 'HOLD'

- BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5800 (5500) PENCE - 'BUY'

- COMMERZBANK STARTS BUWOG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 31 EUR

- CREDIT SUISSE CUTS OPHIR ENERGY TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM')

- CREDIT SUISSE RAISES TULLOW OIL PLC TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL')

- EXANE BNP CUTS IBERDROLA PRICE TARGET TO 7.50 (7.80) EUR - 'OUTPERFORM'

- EXANE BNP RAISES ENEL PRICE TARGET TO 5.30 (5.10) EUR - 'OUTPERFORM'

- HSBC ADDS NOVARTIS TO 'EUROPE SUPER TEN'-PORTFOLIO - REMOVED NN GROUP

- HSBC REINITIATES VIVENDI WITH 'BUY' - PRICE TARGET 24 EUR

- JEFFERIES RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 102 (99) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 390 (380) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 490 (450) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES RAISES OPHIR ENERGY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 90 (82) PENCE

- LIBERUM RAISES STAGECOACH GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 155 PENCE

- MORGAN STANLEY CUTS INDITEX TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 30 (38) EUR

- MS CUTS MONCLER TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 26 (22,50) EUR

- PEEL HUNT INITIATES OXFORD BIOMEDICA WITH 'BUY' - TARGET 13 PENCE

- RBC CAPITAL RAISES MONCLER PRICE TARGET TO 27 (23) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 240 (255) PENCE - 'OUTPERFORM'

- TRADERS: GOLDMAN RAISES PRICE TARGET LUFTHANSA TO 20 (13.62) EUR

