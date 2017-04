dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 03. bis 07.04.2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 03. bis 07.04.2017

MONTAG

HSBC hebt Osram auf 'Buy' und Ziel auf 63 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat OSRAM von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 63 Euro angehoben. Das starke Wachstum dürfte sich im zweiten Quartal fortsetzen, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer Studie vom Montag und erhöhte seine Margen- und Gewinnschätzungen für den Lichttechnikkonzern.

NordLB hebt Nordex auf 'Kaufen' - Ziel 15 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Nordex nach endgültigen Jahreszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber auf 15 Euro belassen. Überraschungen seien wie erwartet ausgeblieben, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Montag. Nach dem guten Geschäftsjahr 2016 wehe dem Windkraftkonzern der Wind nun stärker entgegen. Nach den massiven Kursverlusten in den letzten Wochen sieht der Analyst derzeit aber wieder mehr Chancen als Risiken bei der Aktie.

DZ Bank senkt Drägerwerk auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 84 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Drägerwerk aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, aber den fairen Wert auf 84 Euro belassen. Nach der starken Entwicklung der vergangenen Woche sei die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikanbieters deutlich über den fairen Wert gestiegen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Fundamental sei dies angesichts der verhaltenen Umsatzentwicklung und -prognose nicht gerechtfertigt.

DIENSTAG

Goldman startet Allianz SE mit 'Buy' - Ziel 197 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Allianz SE (Allianz) mit "Buy" und einem Kursziel von 197 Euro in die Bewertung aufgenommen. Unter den europäischen Mehrspartenversicherern bevorzuge er Konzerne mit starker Kapitalausstattung, hoher Liquidität und Spielraum für die Aufnahme von Fremdkapital, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Branchenstudie vom Dienstag. Bei der Allianz hob Vo neben der Liquidität auch die Möglichkeit positiv hervor, mit Hilfe von Übernahmen zu wachsen.

NordLB nimmt Deutsche Börse mit 'Verkaufen' wieder auf

HANNOVER - Die NordLB hat die in den Dax zurückgekehrte alte Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) mit "Verkaufen" und einem Kursziel von 75 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nachdem die zum Umtausch eingereichte Aktiengattung (Deutsche Börse Tauschangebot 2016) aufgrund der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) rückabgewickelt worden sei, nehme die ursprüngliche Aktiengattung wieder deren Platz im deutschen Leitindex ein, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Dienstag. Der Börsenbetreiber dürfte versuchen, die erheblichen Kosten durch den gescheiterten Zusammenschluss über neue Sparmaßnahmen zu kompensieren. Wegen der eingeschränkten strategischen Perspektiven rate er bei steigenden Notierungen aber zum Verkauf.

Goldman senkt Südzucker auf 'Sell' und Ziel auf 18 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 23 auf 18 Euro gesenkt. Das anstehende Ende der Zuckerquote in Europa dürfte die Preise auf dem Weltmarkt weiter unter Druck halten, schrieb Analyst John Ennis in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet zwar damit, dass die Gewinnerwartungen für 2017 noch übererfüllt werden. Danach sieht er aber Korrekturpotenzial für die Markterwartungen.

MITTWOCH

Oddo Seydler senkt Axel Springer auf 'Reduce' - Ziel 44 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Axel Springer (Axel Springer SE) von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 44 Euro gesenkt. Die Ziele für den Bereich der Vermarktungsangebote erschienen zu ambitioniert, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Mittwoch. Gleiches gelte für das avisierte operative Ergebnis der Bezahlangebote. Insgesamt hält der Experte den Marktkonsens beim Ebitda bis 2019 für bis zu 4 Prozent zu hoch.

Hauck & Aufhäuser senkt HHLA auf 'Sell' und Ziel auf 13 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat HHLA von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,10 auf 13,00 Euro gesenkt. Der Hafenbetreiber stehe vor schweren Zeiten, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer Studie vom Mittwoch mit Verweis auf den bevorstehenden Preisdruck und die operativen Herausforderungen. Der Ausblick auf 2017 sei düster.

Warburg Research senkt Rhön-Klinikum auf 'Hold' - Ziel 27 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 27 Euro gesenkt. Analyst Ulrich Huwald begründete das neue Votum in einer Studie vom Mittwoch mit der ungewissen Gewinnentwicklung, einer möglicherweise geringeren Dividendenausschüttung ab 2017 und einem abnehmenden Streubesitz.

DONNERSTAG

SocGen hebt Fraport auf 'Buy' und Ziel auf 77 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Fraport von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 77 Euro angehoben. Die Aussichten für den Frankfurter Flughafenbetreiber hätten sich deutlich verbessert, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Donnerstag. Das Passagierwachstum ziehe dank Ryanair und Wizz Air an. Darauf dürfte die Lufthansa reagieren und ihre Kapazitäten ebenfalls ausbauen. Fraport dürfte zwar auch mehr investieren, aber die Verschuldung sollte darunter nicht leiden. Weitere Diviendenanhebungen erschienen daher möglich.

Berenberg senkt Freenet auf 'Sell' - Ziel 24 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat freenet von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber auf 24 Euro belassen. Der Telekomanbieter sei zu hoch bewertet, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer Studie vom Donnerstag.

Warburg Research senkt SMA Solar auf 'Sell' und Ziel auf 20 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 20 Euro gesenkt. Der schwache Start ins laufende Jahr wecke Zweifel daran, dass der Solartechnik-Hersteller das obere Ende seiner Zielspanne für 2017 erreichen könne, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer Studie vom Donnerstag. Das Geschäft mit Wechselrichtern dürfte massiv unter Druck geraten. Der Experte senkte daher seine Schätzungen erheblich.

FREITAG

HSBC senkt Merck KGaA auf 'Reduce' - Ziel weiter 95 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Merck KGaA (Merck) von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, aber das Kursziel bei 95 Euro belassen. Die Abstufung gleich einer ganzen Reihe von Pharmatiteln geschehe vor dem Hintergrund zuletzt deutlich gestiegener Kurse und höherer Risiken in der Branche, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer Studie vom Freitag. Er nannte vor allem die Gefahr eines vermehrten Preisdrucks in den USA.

Oppenheimer startet Adidas mit 'Outperform' - Ziel 205 Euro

NEW YORK - Die amerikanische Investmentbank Oppenheimer hat adidas mit "Outperform" und einem Kursziel von 205 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Ziele des Sportartikelherstellers für 2020 könnten sich als konservativ erweisen, schrieben die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Retro-/Lifestyle-Trend, den Adidas dominiere, stehe erst am Anfang. Zudem halten die Experten es für möglich, dass Adidas im Laufsportbereich Konkurrent Nike überflügeln wird. Adidas gehe in Nordamerika wieder in die Offensive.

Kepler Cheuvreux startet Zooplus mit 'Buy' - Ziel 158 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat zooplus mit "Buy" und einem Kursziel von 158 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das starke Umsatzwachstum des Internethändlers für Tierbedarf dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Freitag. Und auch die operativen Gewinnmargen (Ebit-Margen) dürften sich bis 2021 vermutlich fast verdoppeln. All dies führe zu einem beeindruckenden Gewinnwachstum je Aktie von jährlich im Schnitt 39 Prozent.

