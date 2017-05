dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 08. bis 12.05.2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 08. bis 12.05.2017

MONTAG

UBS hebt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 11,70 auf 20,00 Euro angehoben. Die Aussicht auf eine steigende Nachfrage bei der Fluggesellschaft sowie unter anderem die aktuell wieder sinkenden Ölpreise hätten zu einer Kehrtwende in seiner Bewertung der Aktie geführt, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Montag. Nach der Analyse der Kapazitäten und der Durchschnittserlöse pro Passagier rechne er nun mit einer besseren Ertragsdynamik.

Macquarie senkt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 87,55 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Deutsche Börse von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 85,55 Euro auf 87,55 Euro angehoben. Nach dem starken Lauf der Aktien sei die Abstufung eine Reaktion auf den verbleibenden Spielraum, schrieb Analyst Neil Welch in einer Studie vom Montag. Der Experte passte sein Bewertungsmodell an die Ziele des Börsenbetreibers für 2018, das Aktienrückkaufprogramm und den jüngsten Ergebnistrend an.

NordLB hebt Ziel für Rheinmetall auf 97 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen und von 87 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während der Rüstungskonzern und Autozulieferer die Markterwartungen in puncto Auftragseingang verfehlt habe, seien die Schätzungen für den Umsatz und die Ergebnisgrößen klar übertroffen worden, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Montag. Die Aktie habe sein altes Kursziel mittlerweile erreicht.

Independent Research hebt Ziel für HHLA auf 18,50 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HHLA nach der Prognoseanhebung durch den Hafenlogistiker von 17,90 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier hob seine Schätzungen in einer Studie vom Montag etwas an. Offenbar habe das Unternehmen neben einem starken Auftaktquartal auch eine bessere Berechenbarkeit in puncto der Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf.

DIENSTAG

Kepler Cheuvreux senkt Deutsche Post auf 'Reduce' - Ziel 29 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Post von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 29 Euro angehoben. Der jüngste Kursanstieg auf ein Niveau von 33 Euro sei nicht wirklich gerechtfertigt, schrieb Analyst Andre Mulder in einer Studie vom Dienstag. Niedrigere Ziele für 2020 könnten für einen Stimmungswandel sorgen. Verzögerungen im Luftfrachtgeschäft machten die hohen Gewinnwachstumsambitionen von DHL aus seiner Sicht nämlich praktisch unmöglich.

NordLB senkt Commerzbank auf 'Verkaufen' - Ziel hoch

HANNOVER - Die NordLB hat die Aktie der Commerzbank nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben. Die Erträge und das operative Ergebnis hätten im Auftaktquartal zwar über den Markterwartungen gelegen, aber die Kunden-Geschäftsfelder hätten rückläufige Zahlen ausgewiesen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Dienstag. Zudem sei die Rentabilität weiterhin sehr schwach. Anleger sollten steigende Kurse zum Verkauf der Aktie nutzen.

DZ Bank senkt Fraport auf 'Halten' - Fairer Wert 72 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fraport nach Zahlen und dem jüngsten Kursaufschwung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 72 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Flughafenbetreibers im ersten Quartal sei aufgrund von Einmaleffekten hinter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag. Gleichzeitig sei die ursprüngliche Jahresprognose aber bestätigt worden.

SocGen hebt Evonik auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Evonik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31,50 auf 36,00 Euro angehoben. Positive Aspekte wie das Ende des Preisrutsches beim Kernprodukt Methionin oder die Übernahme von Metex seien noch nicht im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hält die Papiere des Spezialchemiekonzerns für zu niedrig bewertet.

DZ Bank senkt Zalando auf 'Halten' - Fairer Wert 42 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Zalando nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 42 Euro belassen. Analyst Thomas Maul zielte zwar in einer Studie vom Dienstag insbesondere auf die Effizienzgewinne im Marketingbereich sowie den weiter gestiegenen Anteil der Seitenaufrufe über mobile Endgeräte ab. Da er derzeit jedoch keinen Spielraum für eine Erhöhung der Schätzungen sehe und der faire Wert der Aktien des Onlinemodehändlers nahezu erreicht worden sei, habe er seine Kaufempfehlung nun gestrichen.

MITTWOCH

Merrill Lynch senkt Hannover Rück auf 'Underperform'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Hannover Rück nach den jüngsten Kursgewinnen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 105 Euro belassen. Sie habe ihre Gewinnerwartungen für den Rückversicherer nach der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal unverändert belassen, schrieb Analystin Olivia Brindle in einer Studie vom Mittwoch. Sie sehe weiterhin die Stabilität des Gewinnausblicks als einen wichtigen positiven Punkt für das Unternehmen. Allerdings sei der Kurs den Fundamentaldaten vorausgerannt.

Hauck & Aufhäuser senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 52 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Norma Group (NORMA Group SE) nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 52 Euro belassen. Die starke Entwicklung des ersten Quartals sei bereits vollständig eingepreist, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Mittwoch.

Baader Bank hebt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 10 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 10 Euro belassen. Analyst Christian Obst rechnete in einer Studie vom Mittwoch in den kommenden sechs bis zwölf Monaten mit abnehmenden Schwankungen der Preise von Eisenerz, Kokskohle und Stahl, die verantwortlich für teils sehr wilde Kursbewegungen bei den Aktien des Stahlhändlers gewesen seien. Als Stütze hinzu komm die stabile Nachfrage.

Equinet senkt ElringKlinger auf 'Reduce' - Ziel bleibt 17 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat ElringKlinger von "Accumulate" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Analyst Tim Schuldt begründete das neue Votum in einer Studie vom Mittwoch mit der zuletzt starken Kursentwicklung und einem nur schwachen operativen Margenentwicklung im ersten Quartal. Den Ausblick des Autozulieferers halte er nun nicht mehr für konservativ.

DONNERSTAG

Citigroup senkt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Hannover Rück nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 110 Euro gesenkt. Der Rückversicherer habe im ersten Quartal zwar weitgehend erwartungsgemäße Ergebnisse erzielt, doch es seien einige Risiken deutlich geworden, schrieb Analyst Andrius Budnikas in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er rechnet nun mit tendenziell sinkenden Markterwartungen über die kommenden zwölf Monate. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei damit eher negativ.

Macquarie senkt Norma Group auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Norma Group (NORMA Group SE) nach dem jüngsten Kursanstieg von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 50 auf 52 Euro angehoben. Analyst Christian Breitsprecher erhöhte in einer Studie vom Donnerstag seine Prognosen für den Gewinn je Aktie im laufenden und den kommenden beiden Jahren. Dies sei der Grund für das erhöhte Kursziel. Da das Papier zuletzt schon gut gelaufen ist, nahm er aber seine Kaufempfehlung zurück.

DZ Bank hebt Brenntag auf 'Halten' und fairen Wert auf 53 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Brenntag nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Der faire Wert wurde von 48 auf 53 Euro angehoben, wie Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Donnerstag schrieb. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das laufende und die kommenden Jahre und passte dementsprechend auch den fairen Wert an.

Citigroup senkt Uniper auf 'Sell' - Ziel 14,75 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Uniper von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und ein Kursziel von 14,75 Euro genannt. Auf dem aktuellen Kursniveau erschienen die Gewinne, die der Energiekonzern in Russland erzielt, zu hoch bewertet, schrieb Analyst Michel Debs in einer Studie vom Donnerstag. Dem Länderrisiko Russlands werde nicht ausreichend Rechnung getragen.

Oddo Seydler senkt Evotec auf 'Neutral' - Ziel 12 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat EVOTEC von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 9,5 auf 12 Euro angehoben. Das erste Quartal sei zwar stark gewesen und auch der Ausblick erscheine nun konservativ, schrieb Analyst Igor Kim in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktien des Biotechunternehmens seien aber zuletzt bereits sehr gut gelaufen.

FREITAG

DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz SE auf 191 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz SE (Allianz) nach Zahlen zum ersten Quartal von 182 auf 191 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer habe gut abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Freitag. Wenzel erhöhte seine Gewinnschätzungen leicht. Die Solvabilitätsquote sei besser als bei den meisten anderen Erstversicherern. Dies schaffe Spielraum für organisches Wachstum und Zukäufe.

SocGen hebt HeidelbergCement auf 'Hold' und Ziel auf 87 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat HeidelbergCement von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 87 Euro angehoben. Die Risiken im Asien- und Afrikageschäft seien nun im Kurs des Baustoffkonzerns berücksichtigt, schrieb Analyst Manish Beria in einer Studie vom Freitag. Beria erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 bis 2019, da das Unternehmen seine Finanzierungskosten in den kommenden Quartalen deutlich reduzieren dürfte.

SocGen hebt Ziel für Lanxess auf 67 Euro - 'Hold'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für LANXESS von 61 auf 67 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Bei dem Spezialchemiekonzern trage die gründliche Überarbeitung der Kostenstruktur und des Produktportfolios seit 2014 inzwischen Früchte, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer Studie vom Freitag. Dies sei jedoch bereits im Aktienkurs berücksichtigt.

Morgan Stanley senkt Ziel für Hannover Rück auf 98 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hannover Rück von 102,40 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Erstquartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Schätzungen aktualisiert, schrieb Analyst Xinmei Wang in einer Studie vom Freitag. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte hauptsächlich mit der Dividendenauszahlung. Anderswo sieht er attraktivere Anlagemöglichkeiten.

