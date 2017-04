dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 10. bis 13.04.2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 10. bis 13.04.2017

MONTAG

Goldman senkt Henkel auf 'Sell' und Ziel auf 104 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel (Henkel vz) von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 111 auf 104 Euro gesenkt. Steigende Herstellungskosten und aktuelle Anzeichen eines aggressiveren Preiskampfes durch Branchen-Trendsetter Procter & Gamble seien der Grund für sein neues Votum, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer Studie vom Montag. Er rechne beim Konsumgüterhersteller Henkel nun mit einem geringeren Wachstum aus eigener Kraft und habe daher seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie gekürzt.

Independent hebt Deutsche Bank auf 'Kaufen' - Ziel 19 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber auf 19 Euro belassen. Nach Vollzug der Kapitalerhöhung lägen die relevanten Kapitalquoten nun auf einem komfortablen Niveau, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Montag. Sie böten einen ausreichenden Puffer für mögliche weitere Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und zu erwartende steigende Kapitalanforderungen. Die Aktie werde mit einem deutlichen Abschlag zur Branche gehandelt und biete ein attraktives Rendite-Risiko-Profil.

DZ Bank senkt Stada auf 'Verkaufen'- Fairer Wert 56,50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat STADA von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, aber den fairen Wert auf 56,50 Euro belassen. Die Übernahmeofferte von Bain Capital und Cinven für den Generikahersteller übertreffe seine optimistischsten Erwartungen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Montag. Mit Blick auf die Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent und sonstige Unwägbarkeiten rate er, Gewinne mitzunehmen.

DIENSTAG

Exane BNP hebt Lufthansa auf 'Outperform' und Ziel auf 18 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Lufthansa von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 18 Euro angehoben. Angesichts des Spielraums für weiteres Volumenwachstum, des Aufwärtspotenzials bei den Umsätzen sowie der steigenden, aber relativ stabilen Treibstoffpreise bleibe er für die europäischen Fluggesellschaften optimistisch, schrieb Analyst James Hollins in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Lufthansa entwickele sich zudem deutlich besser als von ihm erwartet. Sie habe mit der anstehenden Einigung mit ihren Piloten einen historischen Meilenstein in der Befriedung ihrer Belegschaft erreicht und über einen soliden Jahresstart berichtet.

Warburg Research senkt Krones auf 'Hold' - Ziel 109 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat KRONES wegen der seit Jahresbeginn starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel bei 109 Euro belassen. Die Aktie des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen habe sein Kursziel nahezu erreicht, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer Studie vom Dienstag. 2017 stehe Krones vor einigen Herausforderungen wie Preisdruck, Kosten für die wichtige Messe "Drinktec" sowie Kosten für das Effizienzprogramm.

Independent senkt Ziel für Daimler auf 73 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler von 74 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Wegen erheblicher struktureller Veränderungen in der Branche und zunehmender Risiken sehe er für die Aktie des Autobauers weiterhin kein deutliches Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag.

MITTWOCH

Goldman nimmt Deutsche Börse mit 'Neutral' wieder auf

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) mit "Neutral" und einem Kursziel von 95 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Er habe seine Schätzungen nach der gescheiterten Übernahme der Londoner Börse (LSE) nun aktualisiert, schrieb Analyst Chris Turner in einer Studie vom Mittwoch.

DZ Bank entfernt Gerresheimer aus 'Ideas Long'-Liste - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktie von Gerresheimer nach Zahlen aus ihrer "Equity Ideas Long"-Liste entfernt, aber auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 82 Euro belassen. Wegen der wohl etwas länger als bisher erwartet anhaltenden Kundenvorsicht habe er seine Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2016/17 und die Folgejahre leicht gesenkt, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Mittwoch. Er sehe daher auch keinen wesentlichen positiven kurzfristigen Treiber für die Aktie des Spezialverpackungsherstellers. Von den langfristigen Aussichten sei er aber weiterhin überzeugt.

Merrill Lynch hebt Ziel für SAP auf 98 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 93 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer Studie vom Mittwoch begründete Analyst John King das neue Ziel zuvorderst mit der Aufwertung des Software-Sektors seit Jahresanfang. Für das erste Quartal rechnet er bei dem deutschen Dax-Konzern mit einem Wachstum aus eigener Kraft um 6 Prozent.

DONNERSTAG

NordLB hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Halten' - Ziel 127 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) aus Bewertungsgründen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, aber das Kursziel auf 127 Euro belassen. Trotz leicht rückläufiger Auslieferungszahlen im ersten Quartal dürfte der Absatz des Autobauers im Gesamtjahr um bis zu 2 Prozent steigen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag.

Equinet senkt Software AG auf 'Sell' - Ziel 30 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Software AG (Software) vor Zahlen zum ersten Quartal von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, aber das Kursziel auf 30 Euro belassen. Angesichts der hohen Messlatte aus dem Vorjahr bei den Lizenzerlösen im Datenbankgeschäft A&N werde es ein schwieriger Jahresstart für den Softwarekonzern, schrieb Analyst Sebastian Droste in einer Studie vom Donnerstag. Daher, und angesichts des jüngsten Kursanstiegs, habe er nun sein Anlageurteil überarbeitet.

Deutsche Bank hebt Ziel für Lufthansa auf 12,70 Euro - 'Sell'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa vor Zahlen zum ersten Quartal von 10,10 auf 12,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Druck auf die Fluggesellschaft habe zwar nachgelassen, doch kämpfe der Konzern immer noch mit seinen Kosten, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Donnerstag. Zum Jahresstart rechnet der Experte mit einem operativen Quartalsverlust (bereinigtes Ebit) von 36 Millionen Euro. Das neue Kursziel begründete der Experte mit der Verlagerung der Bewertungsbasis von 2017 auf 2018.

