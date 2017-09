dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 11. - 15.09.2017

MONTAG

EON AG

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien von Eon (EON SE) nach ihrem starken Lauf seit seiner Kaufempfehlung im Juni von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Lawson Steele in einer Studie vom Montag von 10 auf 9,50 Euro. Die Eon-Papiere seien nun der Situation entsprechend bewertet. Steele strich die Aktien auch aus der Empfehlungsliste "Alpha list".

HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Auswirkungen des Hurrikans "Irma" auf die Versicherungskonzerne seien wahrscheinlich weniger schlimm als zunächst angenommen, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Branchenstudie vom Montag. Bei Hannover Rück dürften die Finanzmärkte das denkbar schlimmste Szenario der Hurrikan-Saison bereits eingepreist haben, sodass die Aktie wohl positiv auf geringere Verluste reagieren werde. Bei Munich Re und Swiss Re sei dies weniger der Fall. Sie könnten im ungünstigsten Schadensszenario weiter unter Druck geraten. Die Folgen der Wirbelstürme für die diesjährigen Gewinne der Erstversicherer Zurich und Allianz dürften sich dank deren Rückversicherungsschutz in Grenzen halten.

LINDE AG

- Mainfirst hat Linde von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 197 auf 174 Euro gesenkt. Die Fusion mit Praxair sei der Eigenständigkeit zwar vorzuziehen, aber der immer schwächere US-Dollar mache den Deal für die Aktionäre des deutschen Industriegase-Anbieters inzwischen weniger attraktiv, schrieb Analyst Andreas Heine in einer am Montag veröffentlichten Studie des Investmenthauses.

PROSIEBENSAT.1

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 48,50 auf 30,50 Euro gekappt. Angesichts der trüberen Prognose des Fernsehsenders für das Wachstum der Werbeeinnahmen habe sie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2017 und 2018 um 7 beziehungsweise 8 Prozent gekürzt, schrieb Analystin Ruchi Malaiya in einer Studie vom Montag. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Dax-Konzern den Gewinn je Aktie künftig durch Zukäufe steigern werde, sei inzwischen geringer. Andere Medienwerte wie ITV, WPP oder Publicis böten derzeit mehr Chancen.

DIENSTAG

AIXTRON

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Aixtron (AIXTRON SE) nach dem starken Kursanstieg von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Das Kursziel ließ Analyst Markus Friebel in einer Studie vom Dienstag auf 8 Euro. Der Experte ist zwar von der Neuausrichtung des Spezialmaschinenbauers überzeugt. Die Kursentwicklung habe allerdings inzwischen bereits zuviel vorweg genommen.

CREDIT SUISSE GROUP AG

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Credit Suisse von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,00 auf 16,50 Franken angehoben. Die Schweizer Großbank dürfte sowohl das Überschusskapital als auch die Dividendenzahlungen deutlich erhöhen, schrieb Analyst Andrew Lim in einer Studie vom Montag. Zudem trügen die Umstrukturierungspläne Früchte, wie die überraschend erfreuliche Entwicklung der Kosten in zweiten Quartal zeige. Lim erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in diesem und dem kommenden Jahr und vor allem im Jahr 2019.

DAIMLER AG

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Daimler nach dem Kapitalmarkttag von Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach der Veranstaltung könnten die Anleger entweder enttäuscht sein, dass das alte Margenziel von 10 Prozent nun in eine Spanne von 8 bis 10 Prozent geändert worden sei, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer Studie vom Dienstag. Oder aber sie könnten sich durch massive Investitionen in die Zukunft der Elektromobilität ermutigen lassen. Er tendiere zu Letzterem, erklärte Tyndall.

DEUTSCHE BANK AG

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Deutsche Bank von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Seine aktualisierten Berechnungen deuteten für Ende 2018 weiterhin auf ein Kapitaldefizit von rund 3 Milliarden Euro hin, schrieb Analyst Andrew Lim in einer Studie vom Montag. Zudem reduzierte Lim seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie sehr moderat und trug damit der weiteren Abschwächung des Investmentbanking-Geschäfts Rechnung.

MITTWOCH

ALLIANZ SE

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Allianz SE (Allianz) von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 155 auf 180 Euro angehoben. Die Allianz leide zwar wie alle Versicherer in der Eurozone unter der Stärke der Gemeinschaftswährung, allerdings gebe es keinen Grund zur Panik, schrieb Analyst Nick Holmes in einer Studie vom Mittwoch. So dürfte der Gewinn der Allianz stark vom Geschäft mit fondsgebundenen Produkten angetrieben werden. Zudem könnten im Schaden- und Unfallversicherungssegment europaweit weiterhin hohe Bewertungsreserven freigesetzt werden. Holmes hob ferner den verstärkten Fokus auf die Kostenkontrolle positiv hervor.

COVESTRO

LONDON - Das Investmenthaus Evercore ISI hat Covestro von "Underperform" auf "Outperform" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 71 Euro angehoben. Weil es derzeit keine schlechten Nachrichten gebe, hätten die Aktien der Bayer-Kunststofftochter Luft nach oben, schrieb Analyst Laurent Favre in einer Studie vom Mittwoch. Wegen der von Bayer weiter reduzierten Beteiligung dürften die Covestro-Papiere unter Druck geraten, worin der Experte eine gute Einstiegsgelegenheit sieht. Zudem sei er inzwischen für das Polyurethan-Geschäft optimistischer geworden.

FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von FMC (Fresenius Medical Care) mit einem Kursziel von 97 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Abstimmung über den Gesetzesentwurf zu Mitarbeiteranforderungen in kalifornischen Dialysekliniken sei auf 2018 verschoben worden, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Mittwoch. Dies sei leicht positiv für den Dialysespezialisten und könnte dem Aktienkurs etwas Auftrieb verschaffen.

GRAMMER

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Grammer von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 60 Euro angehoben. Es sei Zeit nach vorne zu schauen, schrieb Analyst Christian Ludwig in einer Studie vom Mittwoch. Nach der Abwehr der feindlichen Übernahme im Mai komme der Autozulieferer langsam wieder in ruhigere Bahnen. Das Vertrauen der Kunden sei wieder hergestellt. Das gesamte, im ersten Halbjahr verlorene Auftragsvolumen sei allerdings nicht wieder zurück zu gewinnen.

DONNERSTAG

Goldman senkt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 21,30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon nach einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel ließ Analyst Mohammed Moawalla in seiner Branchenstudie zu europäischen Technologiewerten vom Donnerstag auf 21,30 Euro. An seiner generell positiven Einschätzung des Halbleiterkonzerns habe sich allerdings nichts geändert.

JPMorgan startet Innogy mit 'Neutral' - Ziel 38 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Innogy (innogy SE) mit "Neutral" und einem Kursziel von 38 Euro in die Bewertung aufgenommen. Dies schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer Studie vom Donnerstag. In der jüngsten Vergangenheit hatten Übernahmespekulationen immer wieder den Kurs des Ökostromkonzerns getrieben, allerdings gab es nie eine Bestätigung. Das Unternehmen gehört mehrheitlich RWE.

Independent Research senkt Ziel für Munich Re - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach der Gewinnwarnung von 190 auf 188 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Markus Rießelmann kürzte in einer Studie vom Donnerstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr. Der Experte hob aber die weiterhin starke Kapitaldecke des Rückversicherers lobend hervor. Die Gefahr einer Dividendenkürzung oder eines Aussetzens der Aktienrückkäufe sehe er nicht.

JPMorgan hebt Ziel für ING auf 17,90 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING (ING Group) von 17,60 auf 17,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Papier der niederländischen Bank sei attraktiv bewertet, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer Studie vom Donnerstag. Die Expertin hob ihre Schätzungen. Die Aussichten für die Erlöse und den operativen Gewinn seien besser als die von Konkurrent ABN.

FREITAG

Commerzbank senkt Ziel für Zooplus auf 145 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für zooplus nach einer Gewinnwarnung von 170 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ob die geplanten Umbauten, die jetzt das Ergebnis belasteten, sich am Ende in Wachstum auszahlen, müsse man sehen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Freitag. Auf jeden Fall werde der Wettbewerb für den Online-Händler für Haustierbedarf härter. Er rate deshalb zum Abwarten.

NordLB senkt Munich Re auf 'Verkaufen' - Ziel auf 158 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach der Gewinnwarnung wegen der Hurrikanschäden von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 167 auf 158 Euro gesenkt. Die Aktie des Rückversicherers habe auf die Warnung hin vergleichsweise gering nach unten korrigiert, schrieb Analyst Volker Sack in einer Studie vom Freitag. Mit zunehmender Klarheit über die tatsächlichen Belastungen durch versicherte Schäden der beiden Wirbelstürme "Harvey" und "Irma" seien in den kommenden Wochen aber deutlichere Kursrückgänge möglich. Seine bisherigen Gewinnschätzungen für 2017 ließen sich nun nicht mehr erreichen.

JPMorgan erhöht Ziel für Citigroup - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Citigroup von 73,50 auf 77,50 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aktienrückkäufe und eine kontrolliertere Ausgabentätigkeit sollten die wichtigsten Treiber für Gewinnsteigerungen bei den großen US-Banken sein, schrieb Analyst Vivek Juneja in einer Branchenstudie vom Freitag.

Independent Research hebt Ziel für Daimler auf 69 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach dem Kapitalmarkttag von Mercedes-Benz von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass ab 2022 für jedes Mercedes-Modell eine elektrifizierte Version angeboten werden soll, dieser Strukturwandel aber die Profitabilität belaste, überrasche nicht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Freitag.

