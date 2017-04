dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 24. bis 28.04.2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 24. bis 28.04.2017

MONTAG

Macquarie hebt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 17,50 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Deutsche Bank von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben. Die Kapitalerhöhung stärke die Bilanz der Bank und die angestrebten Kostenverbesserungen hätten mehr Glaubwürdigkeit als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Piers Brown in einer Studie vom Montag. Zudem würde der Konzern von steigenden Zinsen und einer möglichen, lockereren Regulierung in den USA profitiere. Die Zahlen für das erste Quartal dürften unterstützen.

Jefferies senkt Eon auf 'Hold' und Ziel auf 7,80 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Eon (EON SE) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 7,80 Euro gesenkt. Seine Zuversicht mit Blick auf die Aktien des deutschen Versorgers sei gesunken, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer Studie vom Montag. So seien regulatorische Eingriffe in den britischen Privatkundenmarkt nun wahrscheinlicher als zuvor. Zudem sei insgesamt der Barmittelzufluss auf kurze Sicht schwach, ferner mangele es an langfristigen Gewinntreibern.

Citigroup hebt Adidas auf 'Neutral' und Ziel auf 180 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat adidas von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 180 Euro angehoben. Die Analysten lobten in einer am Montag vorgelegten Studie die ehrgeizige Wachstumsagenda des Sportartikelherstellers, die durch Einsparungen sowie ein profitables Wachstum im Online-Handel untermauert werde. Die vorherige Verkaufsempfehlung für die Aktie habe auf der Annahme eines Kursrückgangs im Falle eines enttäuschenden Umsatzwachstums beruht. Allerdings sehe die Bewertung weiter anspruchsvoll aus.

DIENSTAG

Macquarie senkt ProSiebenSat.1 auf 'Underperform' - Ziel 32 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 32 Euro gesenkt. Er sei zunehmend besorgt wegen des Risikos eines Drucks auf die Gewinnmargen im Kern-TV-Geschäft sowie bei den E-Commerce-Aktivitäten des Medienkonzerns, schrieb Analyst Giasone Salati in einer Studie vom Dienstag. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen.

NordLB hebt Covestro auf 'Halten' und Ziel auf 69 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Covestro nach Zahlen und angehobenen Jahreszielen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 69 Euro angehoben. Der Kunststoff-Hersteller habe die Markterwartungen im ersten Quartal deutlich übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Nachdem sich der Aktienkurs innerhalb der letzten 14 Monate bereits verdreifacht habe, schienen der gute Geschäftsverlauf und die positiven Aussichten nun aber weitgehend eingepreist.

DZ Bank hebt Aixtron auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 5 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 3,30 auf 5,00 Euro angehoben. Der Spezialmaschinenbauer habe positiv überrascht, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Dienstag. Wegen der eingeleiteten Kostenreduzierung in der Forschung und Entwicklung sowie der Absicht, das Technologieportfolio mit Partnern zu entwickeln, erscheine ein positives operatives Ergebnis (Ebit) im Jahr 2018 und in den Folgejahren möglich.

MITTWOCH

NordLB hebt SAP auf 'Kaufen' und Ziel auf 104 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat SAP (SAP SE) nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 104 Euro angehoben. Das dynamische Wachstum des Softwarekonzerns habe sich im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Mittwoch. Ab dem Geschäftsjahr 2018 "dürften sich die getätigten hohen Wachstumsinvestitionen auch merklich in der Rentabilität niederschlagen".

HSBC senkt Innogy auf 'Reduce' und Ziel auf 31 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Innogy (innogy SE) von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 32 auf 31 Euro gesenkt. Die Erholung des britischen Privatkundengeschäfts werde durch die Einmischung der Politik bei den Tarifen gefährdet, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Mittwoch. Am Markt würden die Gewinnrisiken unterschätzt. Der Experte hält bei der Bewertung der Aktien einen höheren Risikoaufschlag für angemessen.

Commerzbank senkt Covestro auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 78 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Covestro nach Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 78 Euro angehoben. Die Bayer-Kunststofftochter sei stark ins Jahr gestartet und habe den Ausblick angehoben, weshalb er seine operativen Ergebnisschätzungen erhöht habe, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Mittwoch. Zur Jahresmitte dürfte die Dynamik allerdings nachlassen. Die Abstufung der Aktie begründete Schäfer mit dem nur noch begrenzten Aufwärtspotenzial.

DONNERSTAG

NordLB senkt Lufthansa auf 'Halten' - Ziel 17 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Lufthansa nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben. Die Airline habe operativ den besten Jahresauftakt seit 2008 erreicht, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Donnerstag. Der Jahresausblick erscheine nun etwas konservativer. Es blieben aber große Baustellen auf der Kostenseite.

RBC Capital hebt Henkel auf 'Outperform' und Ziel auf 132 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Henkel (Henkel vz) von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 112 auf 132 Euro angehoben. Die zunehmende Fokussierung des Konsumgüterkonzerns auf das Klebstoffgeschäft sollte sich als wertsteigernd erweisen, schrieb Analyst Mirco Badocco in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2017 bis 2019 und sieht die Aktie im Branchenvergleich als unterbewertet an.

LBBW senkt Fielmann auf 'Verkaufen' - Ziel 71 Euro

STUTTGART - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat Fielmann von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 70 auf 71 Euro angehoben. Analyst Jürgen Graf begründete seine Verkaufsempfehlung in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie damit, dass der Aktienkurs bereits über seinem neuen Ziel liegt und die Aktie sehr hoch bewertet sei. Das Geschäftsjahr habe für den Brillenhändler aber gut begonnen.

FREITAG

Exane BNP senkt Südzucker auf 'Neutral' - Ziel 20 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Südzucker von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 20 Euro gesenkt. Die kurzfristigen Aussichten für die Zuckerpreise am Weltmarkt seien eher schlecht, schrieb Analyst Mikheil Omanadze in einer Studie vom Freitag. Das Geschäftsjahr 2017/18 werde von Überschüssen gekennzeichnet sein. Die Preise in der EU dürften sich entsprechend anpassen.

Baader Bank senkt Fielmann auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Fielmann von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 80 Euro belassen. Angesichts der aktuellen Bewertung und da die Wachstumsdynamik im laufenden Jahr nachlassen dürfte habe er die Papiere abgestuft, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Freitag.

SocGen senkt Covestro auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Covestro von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 80 Euro belassen. Die Wachstumsaussichten des Kunststoffherstellers in puncto Umsatz und Profitabilität hätten sich verdüstert, begründete Analyst Thomas Swoboda sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Freitag. Dazu drohten Risiken durch den mittelfristig geplanten Ausstieg der Unternehmensmutter Bayer. Insofern mangele es der in den vergangenen zwölf Monaten überdurchschnittlich gut gelaufenen Aktie an Aufwärtspotenzial.

/he