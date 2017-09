dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 25. bis 29.09.2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 25. bis 29.09.2017

MONTAG

Exane BNP hebt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Bayer von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 103 auf 130 Euro angehoben. Die Leverkusener böten nach der angestrebten Verschmelzung mit dem US-Konzern Monsanto die seltene Möglichkeit, auf die Segmente Pharma und Pflanzenschutz zu setzen, schrieb Analystin Luisa Hector in einer Studie vom Montag. Dabei sieht die Expertin beide Bereiche vor einem Aufschwung. Die Aktie sei historisch gesehen und auch im Branchenvergleich attraktiv bewertet.

Berenberg hebt Wacker Chemie auf 'Buy' und Ziel auf 135 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat WACKER CHEMIE wegen bisher von Investoren kaum gesehenen Chancen im Batteriegeschäft trotz der jüngsten Rally von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Sebastian Bray in einer am Montag veröffentlichten Studie von 112 auf 135 Euro an. Wacker Chemie könne mit seiner Silizum-Sparte stark von der anziehenden Nachfrage nach Batterien profitieren. Silizum könnte ein wichtiger Rohstoff werden, um Batterien wesentlich effizienter zu gestalten, und Wacker könnte hier eine wichtige Rolle spielen. Da das Unternehmen zudem günstig bewertet sei und die Aussichten für das Solargeschäft unverändert gut sind, ist er mit Blick auf die Aktie optimistisch. Die Aktie gehörte in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Plus von knapp 60 Prozent ohnehin zu den stärksten MDax-Werten und stieg am Freitag auf den höchsten Stand seit 2011.

Barclays hebt Ziel für Airbus auf 110 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 86 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie sei weiterhin deutlich unterbewertet, schrieb Analyst Phil Buller in einer Studie vom Montag. Beim Langstrecken-Großraumflugzeug A350 sei der Luftfahrt- und Rüstungskonzern auf gutem Weg, im Jahr 2020 die Gewinnzone zu erreichen. Dann dürfte sich Airbus in puncto Umsatz und Reingewinn auf Augenhöhe mit dem US-Wettbewerber Boeing befinden.

DIENSTAG

Baader Bank hebt Brenntag auf 'Buy' - Ziel weiterhin 56 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Brenntag nach einer längeren unterdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 56 Euro belassen. Analyst Christian Obst rechnet in seiner Studie vom späten Dienstagnachmittag nun mit einer etwas schwungvolleren Entwicklung des Chemikalienhändlers. Der operative Gewinn (Ebitda) des zweiten Halbjahres dürfte jenen der ersten sechs Monate 2017 sowie der schwachen zweiten Hälfte 2016 übertreffen. Das operative Wachstum scheine wieder angezogen zu haben.

Credit Suisse hebt Evonik auf 'Outperform' - Ziel 34,30 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Evonik von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 34,30 Euro angehoben. Das Methionin-Geschäft trage 2017 nur noch 12 Prozent zum Konzernergebnis bei, schrieb Analyst Chris Counihan in einer Studie vom Dienstag. Selbst wenn man diesen Bereich komplett ausblende, seien die Papiere des Spezialchemiekonzerns noch günstiger bewertet als die BASF-Titel. Counihan rechnet jedoch mit einer Stabilisierung der Methionin-Preise.

Lampe senkt Aurubis auf 'Verkaufen' und Ziel auf 59 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 73 auf 59 Euro gesenkt. Der Großteil der positiven Nachrichten und Ergebniserwartungen sollte mittlerweile eingepreist sein, schrieb Analyst Marc Gabriel in einer Studie vom Dienstag. Er senkte seine Schätzungen deutlich und rät nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Papiere des Kupferkonzerns zu Gewinnmitnahmen.

MITTWOCH

Commerzbank hebt Eon auf 'Buy' und Ziel auf 10,90 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Eon (EON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8,70 auf 10,90 Euro angehoben. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Der Versorger dürfte von einem höheren Barmittelzufluss aus seinem Kerngeschäft und einem möglicherweise überraschend hohen Verkaufspreis für seine Beteiligung Uniper profitieren. Die Verschuldung sinke zunehmend, was Spielraum für höhere Dividenden und Wachstum eröffne.

JPMorgan hebt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach dem jüngsten Kursrückgang von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Das Kursziel beließ JPMorgan-Analyst Edward Morris in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie auf 108 Euro. Die im MDax notierte Aktie hat seit Anfang August unter anderem wegen der hohen Hurrikan-Schäden und dem deswegen gefährdeten Gewinnziel rund 10 Prozent verloren und lag zuletzt mit rund 99 Euro zirka neun Prozent unter dem Kursziel des JPMorgan-Experten./zb

Baader Bank senkt SGL Group auf 'Hold' - Ziel hoch auf 14 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat SGL Group (SGL Carbon SE) nach zuletzt starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 14 Euro angehoben. Analyst Christian Obst rechnet in den kommenden Monaten zwar mit weiteren positiven Nachrichten von dem Kohlenstoffspezialisten, hält bei den Aktien aber eine Atempause für angebracht. Um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen müsse SGL nicht nur die für 2020 gesteckten Ziele erreichen - was der Konzern auch schaffen dürfte -, sondern auch danach überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen, gab der Experte in einer Studie vom frühen Mittwochabend zu Bedenken.

DONNERSTAG

Baader Bank hebt BASF auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 100 Euro angehoben. Nach ihrer Fachkonferenz mit 20 Chemiekonzernen seien sie kurzfristig klar positiv gestimmt, schrieben die Analysten in einer Branchenstudie vom Donnerstagabend. Es gebe etwa immer mehr Beispiele für striktere Umweltvorschriften in China, wovon besonders Konzerne wie BASF, Evonik, H&R oder Lanxess profitieren könnten.

Commerzbank hebt Gerresheimer auf 'Buy' und Ziel auf 77 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Gerresheimer nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 77 Euro angehoben. Auch wenn das Geschäftsumfeld für den Spezialverpackungshersteller im dritten Quartal schwierig bleiben dürfte und er seine Gewinnprognosen für das Gesamtjahr reduziert habe, sollten Anleger über die erwartete Gewinnwarnung hinaus schauen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Donnerstag. Diese werde bereits vom Kursrutsch reflektiert. Die Geschäftsentwicklung sollte sich im Schlussquartal im Zuge einer Normalisierung der Nachfrage erholen.

Baader Bank hebt Fuchs Petrolub auf 'Hold'- Ziel hoch auf 50 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 50 Euro angehoben. Nach ihrer Fachkonferenz mit 20 Chemiekonzernen seien sie kurzfristig klar positiv gestimmt, schrieben die Analysten in einer Branchenstudie vom Donnerstagabend. Über den kurzfristigen Horizont hinaus bleiben sie aber bei ihrer vorsichtigen Einschätzung des Sektors.

FREITAG

Barclays startet Evonik mit 'Overweight' - Ziel 34,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Evonik mit "Overweight" und einem Kursziel von 34,50 Euro aufgenommen. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns hätten bisher noch nicht von der starken Gewinndynamik der europäischen Branche im vergangenen Jahr profitiert, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Freitag. Nun könnten die Papiere kurzfristig nachziehen, zumal bei wichtigen Wertschöpfungsketten des Unternehmens nachhaltig Knappheit herrsche.

Kepler Cheuvreux nimmt Deutz mit 'Buy' wieder auf - Ziel 8 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Bewertung von DEUTZ mit "Buy" und einem Kursziel von 8 Euro wieder aufgenommen. Dies schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Freitag.

Morgan Stanley senkt Ziel für Thyssenkrupp - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp nach der jüngsten Kapitalerhöhung von 28,10 auf 27,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Mit der Ausgabe von knapp 57 Millionen neuer Aktien fielen seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer Studie vom Freitag.

