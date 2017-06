dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 29.05. bis 02.06.2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 29.05. bis 02.06.2017

MONTAG

DZ Bank hebt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' - Fairer Wert 36 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) aus Bewertungsgründen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, aber den fairen Wert auf 36 Euro belassen. Die Überbewertung der Aktie habe sich reduziert, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Montag. Nach den etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Medienkonzerns für das erste Quartal habe er seine Ertragsprognose marginal angepasst. Allerdings habe die Wachstumsdynamik des TV-Werbemarktes etwas nachgelassen.

DZ Bank senkt Aurubis auf 'Halten' - Fairer Wert 75 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) nach der zuletzt positiven Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 75 Euro belassen. Das fundamentale Bild bei der Kupferhütte sei ungebrochen positiv, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Montag. Er verwies dabei auf die guten Perspektiven im Recycling-Geschäft, die jüngste Belebung der Schwefelsäurepreise sowie auf eingeleitete Sparmaßnahmen. Nachdem die Aktie zuletzt von erfreulichen Resultaten für das zweite Quartal profitiert habe, betrage das Kurspotenzial bis zum ermittelten fairen Wert aber nur noch 7 Prozent.

Warburg Research hebt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 18,20 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Südzucker von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 18,10 auf 18,20 Euro angehoben. Nach dem jüngsten Kursrückgang spreche das verbleibende Abwärtspotenzial nicht mehr für eine Verkaufsempfehlung, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Anpassungen an seinen Schätzungen begründete er unter anderem mit niedrigeren Rohstoffkosten. Für das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres rechnet Schwarz wegen steigender EU-Zuckerquoten vor deren Wegfall im Herbst 2017 mit einer positiven Gewinndynamik.

DIENSTAG

UBS hebt United Internet auf 'Buy' und Ziel auf 57 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet angesichts der angekündigten Drillisch-Übernahme von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 57 Euro angehoben. Er sehe bedeutendes Synergiepotenzial, das in den gegenwärtigen Kursen der beiden Aktien nur zu gut der Hälfte eingepreist sei, schrieb Analyst Vikram Karnany in einer Studie vom Dienstag. Bei den Papieren von United Internet hänge das Wohl oder Wehe nun gänzlich von der Übernahme ab. Kritisch sei vor allem die Zustimmung durch die Drillisch-Aktionäre, von der er letztlich ausgehe.

HSBC hebt Uniper auf 'Hold' und Ziel auf 17,30 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Uniper von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 13,10 auf 17,30 Euro angehoben. Die Aussichten für die europäischen Stromerzeuger hätten sich stetig verbessert, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Dienstag. Dies mache den Versorger zunehmend attraktiv als Übernahmeziel ab 2018, wenn Eon seinen 47-Prozent-Anteil versilbern dürfte. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

HSBC senkt Nordex auf 'Reduce' und Ziel auf 11,80 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Nordex von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 14,00 auf 11,80 Euro gesenkt. Der Preisdruck in der Windenergiebranche dürfte sich 2017 und 2018 noch beschleunigen, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Sektorstudie vom Dienstag. Dies setze vor allem mittelgroßen Unternehmen wie Nordex zu. Der Experte reduzierte seine mittelfristigen Kapitalrendite-Prognosen für den Windkraftanlagen-Hersteller.

MITTWOCH

UBS hebt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 11,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 11,50 Euro angehoben. Analyst Daniele Brupbacher hält in einer Studie vom Mittwoch bis 2020 eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 6 Prozent für erreichbar. Seine Ertragsprognose stockte er für den gleichen Zeitraum um 320 Millionen Euro auf - vor allem basierend auf steigenden Zinsen. Im günstigsten Fall traut er der Commerzbank-Aktie sogar 16,50 Euro zu.

Exane BNP hebt Continental AG auf 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Continental von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 187 auf 200 Euro angehoben. Zwar gebe es noch strategische Unsicherheiten, doch stimmten ihn das gut laufende Autozuliefergeschäft sowie das Potenzial durch eine eventuell umfangreichere Kooperation mit Schaeffler bei Antriebssträngen positiver, schrieb Analyst Edoardo Spina in einer Studie vom Mittwoch. Die rasante Entwicklung der Elektromobilität könnte eine solche umfangreichere Zusammenarbeit begünstigen.

UBS senkt Schaeffler auf 'Sell' und Ziel auf 13 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Julian Radlinger von 14 auf 13 Euro. Die Markterwartungen für das mittelfristige Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) erschienen viel zu optimistisch, schrieb der Experte in seiner Studie vom Mittwoch. Viele Investoren überschätzten die Robustheit der Gewinnmargen im Autogeschäft sowie den erreichbaren Marktanteil bei Produkten im Bereich Elektromobilität. Zudem könnten die Risiken für das Geschäft mit Lagern durch eine zunehmende Verbreitung batteriebetriebener Fahrzeuge anfälliger sein, als gemeinhin gedacht.

DONNERSTAG

HSBC hebt HHLA auf 'Buy' und Ziel auf 24 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat HHLA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 24 Euro angehoben. Der Hafenlogistiker gehe gestärkt aus den Turbulenzen um die Elbe-Vertiefung sowie die Unsicherheit über Auftragsgewinne hervor, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Donnerstag. Die für HHLA offenbar positiven Marktanteilsverlagerungen in Hamburg würden in den Markterwartungen noch nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem dürfte die Elbe-Vertiefung irgendwann umgesetzt werden.

Citigroup senkt Drillisch auf 'Sell' - Ziel 51 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Drillisch nach den jüngsten Kursgewinnen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel angesichts der Fusionspläne aber von 44 auf 51 Euro angehoben. Die Papiere des Mobilfunkers wiesen eine sehr hohe Bewertung auf - selbst wenn alle Synergien aus der Fusion mit 1&1 berücksichtigt würden und das Wachstum nachhaltig stark bleibe, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer Studie vom Donnerstag. Bei Telefonica Deutschland sieht der Experte mehr Potenzial.

NordLB senkt Ströer auf 'Halten' - Ziel 58 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Ströer (Ströer SECo) nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das Kursziel beließ Analyst Holger Fechner auf 58 Euro. Trotz der unverändert positiv zu bewertenden Entwicklung des Werbevermarkters hätten die Papiere mittlerweile ein angemessenes Bewertungsniveau erreicht, schrieb der Experte in einer Studie vom Donnerstag. Das Unternehmen sei dank des Wachstums aus eigener Kraft sowie Übernahmen sehr gut ins Geschäftsjahr 2017 gestartet.

FREITAG

HSBC hebt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Lufthansa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 20 Euro angehoben. Die Geschäftsdynamik siege derzeit über die Sorgen etwa mit Blick auf die Entwicklung bei Eurowings, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Freitag. Er nennt solides Management, kurzfristige Umsatzdynamik, strukturelle Verbesserungen in Asien und strategische Optionen rund um Air Berlin als positive Faktoren.

Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel 9 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Eon (EON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,40 auf 9,00 Euro angehoben. Angesichts eines sich verbessernden Chance-Risiko-Profils könnten sich die Aktien des Versorgers im Vergleich zur Branche überdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Lawson Steele in einer Studie vom Freitag. So seien etwa die Kernkraftrisiken gesunken. Der Experte rechnet in den kommenden Jahren mit deinem deutlichen Anstieg der Ausschüttungen an die Aktionäre.

Kepler Cheuvreux senkt RWE auf 'Hold' - Ziel 18 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat RWE nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 18 Euro belassen. Wie erwartet hätten sich die Bilanzkennziffern des Versorgers verbessert, an den tristen fundamentalen Perspektiven habe sich aber nichts geändert, schrieb Analyst Ingo Becker in einer Studie vom Freitag. Seit der Kaufempfehlung im März hätten die Papiere um rund ein Viertel zugelegt.

