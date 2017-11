dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 30.10. bis 03.11.2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 30.10. bis 03.11.2017

MONTAG

Warburg Research hebt Volkswagen Vorzüge auf 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 155 auf 185 Euro angehoben, wie Analyst Marc-Rene Tonn in einer Studie vom Montag schrieb. Nach dem starken Ergebnis im dritten Quartal ist der Warburg-Experte mit Blick auf das laufende und kommende Jahre optimistischer und erhöhte dementsprechend das Kursziel, das nun deutlich über dem aktuellen Niveau liegt.

Warburg Research senkt Linde auf 'Hold' - Ziel 185 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Linde nach der jüngsten Rally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde nach einem guten Ergebnis im dritten Quartal von 176 auf 185 Euro angehoben, wie Analyst Eggert Kuls in einer Studie vom Montag schrieb. Da das erhöhte Kursziel aber unter dem aktuellen Niveau liegt, stufte er das Papier ab. Mit Blick auf die anstehende Fusion mit Praxair ist er trotz der bisher noch zu wenig angebotenen Aktien optimistisch. Da viele Indexfonds erst sehr spät die alten Linde-Aktien in neue tauschen, dürfte der Zusammenschluss unter den Investoren genügend Zustimmung finden.

JPMorgan hebt Covestro auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan traut der Covestro-Aktie (Covestro) trotz der jüngsten Rally weitere starke Kursgewinne zu. Aus diesem Grund erhöhte JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi seine Einstufung von "Underweight" auf "Overweight". Das Kursziel sei von 60 auf 100 Euro angehoben worden, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Damit sieht der Experte ein Kurspotenzial von weiteren fast 23 Prozent. Das Papier der früheren Bayer-Tochter verteuerte sich in den vergangenen zwölf Monaten bereits um etwas mehr als 50 Prozent und erreichte am Freitag mit 82,22 Euro den bisher höchsten Stand seit der Abspaltung von Bayer im Jahr 2015. Mit dem Kursziel von 100 Euro zählt Udeshi beim Blick auf die weitere Entwicklung zu den größten Optimisten. Lediglich Laurence Alexander von Jefferies hat mit 110 Euro ein noch höheres Kursziel.

DIENSTAG

Berenberg startet Deutsche Post mit 'Buy' - Ziel 45 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Post mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Da der Wert der SPARTE DHL Express gemessen am weltweiten Marktanteil unterbewertet sei und er zudem die Hoffnung auf steigende Frachtpreise habe, sehe er bei der Post-Aktie weiteres Kurspotenzial, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer Studie vom Dienstag. Die Anteile der Deutschen Post verteuerten sich sich in den vergangenen zwölf Monaten um fast 40 Prozent - der Kurs hatte zudem Ende vergangener Woche mit 39,72 Euro ein Rekordhoch erreicht.

UBS hebt Ziel für Munich Re auf 184 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 168 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Rückversicherer würden zwar mit Blick auf die Preissetzung optimistischer, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer Branchenstudie vom Dienstag. Es herrsche aber noch immer große Unsicherheit mit Blick auf die Ausmaße der versicherten Schäden.

Deutsche Bank hebt Ziel für Volkswagen auf 170 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) nach Quartalszahlen von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Beeindruckt habe vor allem der bereinigte Free Cashflow des Autokonzerns von 12 Milliarden Euro, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Dienstag. Zudem lobte er das besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Ebit) der Wolfsburger.

MITTWOCH

NordLB senkt Airbus auf 'Verkaufen' - Ziel 75 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) angesichts der laufenden Ermittlungsverfahren gegen den Flugzeugbauer von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 75 Euro belassen. Die Ermittlungen stellten ein erhebliches Risiko dar, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Mittwoch. Er nehme den starken Kursanstieg der Aktie in den vergangenen Tage daher zum Anlass, die Papiere abzustufen.

Hauck & Aufhäuser senkt RIB Software auf 'Hold' - Hebt Ziel an

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat RIB Software (RIB Software SE) nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Lars Dannenberg sieht nicht mehr ausreichend Potenzial für eine Kaufempfehlung. Die schwungvolle Auftragsentwicklung sei mittlerweile eingepreist. Allerdings lobte er in seiner Studie vom Mittwoch die Geschäftszahlen für das dritte Quartal sowie den höheren Jahresausblick und hob seine Gewinnerwartungen an. Das Kursziel schraubte er entsprechend von 16,00 auf 21,50 Euro nach oben.

Equinet startet Puma SE mit 'Accumulate' - Ziel 430 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Bewertung der Aktien des Sportartikelherstellers PUMA SE nach Zahlen mit "Accumulate" und einem Kursziel von 430 Euro aufgenommen. Die abermalige Anhebung der Unternehmensprognosen zeige, dass sich die Investitionen ins Schuhgeschäft auszahlten, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Mittwoch. Gleichzeitig profitiere der Konzern gewinnseitig von seiner Neuaufstellung in den vergangenen Jahren.

DONNERSTAG

Kepler Cheuvreux senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 59 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Norma Group (NORMA Group SE) nach der zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 59 Euro belassen. Die Zeit für Gewinnmitnahmen scheine gekommen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Donnerstag. Das gute Geschäftsumfeld sei mittlerweile in den Aktienkurs des Verbindungstechnikspezialisten und Autozulieferers eingepreist.

Equinet hebt Hypoport auf 'Buy' - Ziel 164 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Hypoport von "Accumulate" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 164 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler begründete seine Kaufempfehlung für die Aktie mit deren jüngstem Rückgang. Großes Wachstumspotenzial habe der Online-Marktplatz Europace des Finanzdienstleisters, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag.

Jefferies hebt Ziel für Continental AG auf 245 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 225 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers habe Aufwertungspotenzial, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Studie vom Donnerstag. Denn die Profitabilität der Reifensparte sollte sich 2018 erholen und das Wachstum des Zuliefergeschäfts beschleunigen.

FREITAG

NordLB hebt Fraport auf 'Halten' - Ziel 75 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Fraport nach den jüngsten Kursverlusten von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 75 Euro belassen. Zum vorgelegten Zahlenwerk des Flughafenbetreibers zum dritten Quartal schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Freitag, dass sich Fraport weiter sehr dynamisch entwicjelt habe.

Mainfirst senkt Hugo Boss auf 'Underperform' - Ziel 68 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat HUGO BOSS nach Quartalszahlen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber auf 68 Euro belassen. Der Modehersteller befinde sich nach wie vor in einer Umbauphase, schrieben die Analysten in einer Studie vom Freitag. Dennoch habe die Aktie im Vergleich zum Sektor seit dem dritten Quartal des Vorjahres bereits um 40 Prozent zugelegt. Nun sehen die Experten für ihr Kursziel zehn Prozent Abwärtspotenzial. Die vom Management leicht nach oben revidierten Unternehmensziele reichten nicht aus, um die aktuelle Bewertung und die künftigen Risiken zu rechtfertigen, hieß es.

Commerzbank nimmt Takkt mit 'Buy' wieder auf - Ziel 23 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Bewertung von TAKKT mit "Buy" und einem Kursziel von 23 Euro wieder aufgenommen. Die Sorgen der Anleger, ob sich die höheren Investitionen des Büromöbelversenders angesichts des Konkurrenzdrucks von Amazon lohnten, seien nach dem Kursrutsch mittlerweile eingepreist, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer Studie vom Freitag. Das Wachstums aus eigener Kraft des Unternehmens sollte sich ab 2018 wieder beschleunigen. Es profitiere von einen guten Wirtschaftsausblick und der Digitalisierung .

