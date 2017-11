dpa-AFX Überblick: Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 01.11.2017

NordLB senkt Airbus auf 'Verkaufen' - Ziel 75 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) angesichts der laufenden Ermittlungsverfahren gegen den Flugzeugbauer von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 75 Euro belassen. Die Ermittlungen stellten ein erhebliches Risiko dar, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Mittwoch. Er nehme den starken Kursanstieg der Aktie in den vergangenen Tage daher zum Anlass, die Papiere abzustufen.

Hauck & Aufhäuser senkt RIB Software auf 'Hold' - Hebt Ziel an

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat RIB Software (RIB Software SE) nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Lars Dannenberg sieht nicht mehr ausreichend Potenzial für eine Kaufempfehlung. Die schwungvolle Auftragsentwicklung sei mittlerweile eingepreist. Allerdings lobte er in seiner Studie vom Mittwoch die Geschäftszahlen für das dritte Quartal sowie den höheren Jahresausblick und hob seine Gewinnerwartungen an. Das Kursziel schraubte er entsprechend von 16,00 auf 21,50 Euro nach oben.

Equinet startet Puma SE mit 'Accumulate' - Ziel 430 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Bewertung der Aktien des Sportartikelherstellers PUMA SE nach Zahlen mit "Accumulate" und einem Kursziel von 430 Euro aufgenommen. Die abermalige Anhebung der Unternehmensprognosen zeige, dass sich die Investitionen ins Schuhgeschäft auszahlten, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Mittwoch. Gleichzeitig profitiere der Konzern gewinnseitig von seiner Neuaufstellung in den vergangenen Jahren.

DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz SE auf 224 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz SE (Allianz) vor Zahlen zum dritten Quartal von 200 auf 224 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er rechne damit, dass der Ausblick des Versicherers trotz der jüngsten Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria" Bestand hat, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Mittwoch. Das würde die Stabilität der Gewinne unterstreichen.

UBS hebt Ziel für Infineon auf 26 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 21 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Halbleiteraktien in diesem Jahr bereits stark gelaufen seien, habe das Infineon-Papier noch Luft nach oben und verdiene einen Bewertungsaufschlag, schrieb Analyst David Mulholland in einer Studie vom Mittwoch. Denn der Chipkonzern habe ein überdurchschnittliches Wachstums- und Margenpotenzial. Der Experte verlagerte seine Bewertungsbasis von 2019 auf 2020.

UBS senkt Ziel für Deutsche Bank auf 14,90 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 17,20 auf 14,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Daniele Brupbacher begründete das neue Kursziel unter anderem mit seiner reduzierten Schätzung der Eigenkapitalrendite (ROTE) im Jahr 2019. Das Chance-Risiko-Verhältnis dürfte sich zwar verbessern, angesichts der relativ schwer vorherzusagenden Ertragsentwicklung der Bank bleibe es aber beim neutralen Anlagevotum, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

Kepler Cheuvreux erhöht Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach Zahlen von 175 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet ausgefallen und zeige, dass die Marke VW auf gutem Weg sei, die Margen zu steigern, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Mittwoch. Die positiven Aspekte der Anlagestory gewännen an Fahrt.

HSBC senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 27 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für thyssenkrupp wegen der Kapitalerhöhung im Zuge der anstehenden Fusion des europäischen Stahlgeschäfts mit dem der indischen Konkurrentin Tata von 30 auf 27 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde von Analyst Michael Hagmann in einer Studie vom Mittwoch auf "Buy" belassen.

Commerzbank hebt Ziel für MTU Aero Engines auf 170 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) nach der erhöhten Gewinnschätzung (Ebit) des Flugzeugmotorenherstellers von 142 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wartungsgeschäft entwickele sich weiterhin gut, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Mittwoch. Der Trend beim operativen Gewinn sei stärker als von ihm zuvor angenommen.

Commerzbank hebt Indus Holding auf 'Buy' (Hold) - Ziel 78 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Indus Holding (INDUS) nach einer Abstufung im August nun wieder von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 78 Euro angehoben. Das konjunkturelle Umfeld präsentiere sich gut und positive Effekte aus einer Restrukturierung dürften sich in den Ergebnissen zum dritten Quartal niederschlagen. schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Mittwoch.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he