dpa-AFX Überblick: Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 10.05.2017

Merrill Lynch senkt Hannover Rück auf 'Underperform'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Hannover Rück nach den jüngsten Kursgewinnen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 105 Euro belassen. Sie habe ihre Gewinnerwartungen für den Rückversicherer nach der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal unverändert belassen, schrieb Analystin Olivia Brindle in einer Studie vom Mittwoch. Sie sehe weiterhin die Stabilität des Gewinnausblicks als einen wichtigen positiven Punkt für das Unternehmen. Allerdings sei der Kurs den Fundamentaldaten vorausgerannt.

Hauck & Aufhäuser senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 52 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Norma Group (NORMA Group SE) nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 52 Euro belassen. Die starke Entwicklung des ersten Quartals sei bereits vollständig eingepreist, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Mittwoch.

Baader Bank hebt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 10 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 10 Euro belassen. Analyst Christian Obst rechnete in einer Studie vom Mittwoch in den kommenden sechs bis zwölf Monaten mit abnehmenden Schwankungen der Preise von Eisenerz, Kokskohle und Stahl, die verantwortlich für teils sehr wilde Kursbewegungen bei den Aktien des Stahlhändlers gewesen seien. Als Stütze hinzu komm die stabile Nachfrage.

Equinet senkt ElringKlinger auf 'Reduce' - Ziel bleibt 17 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat ElringKlinger von "Accumulate" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Analyst Tim Schuldt begründete das neue Votum in einer Studie vom Mittwoch mit der zuletzt starken Kursentwicklung und einem nur schwachen operativen Margenentwicklung im ersten Quartal. Den Ausblick des Autozulieferers halte er nun nicht mehr für konservativ.

Goldman senkt Zalando auf 'Buy' und Ziel 48 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal von der "Conviction Buy List" gestrichen und auf "Buy" abgestuft. Das Kursziel wurde in einer Studie vom Mittwoch von 53 auf 48 Euro gesenkt. Der Online-Modehändler habe jüngst seine verkaufsfördernden Maßnahmen und die strategischen Investitionen in die Infrastruktur erhöht, so dass er nun mit einer etwas niedrigeren Gewinnmarge (Ebitda-Marge) in diesem Jahr rechne, schrieb Analyst Richard Edwards. Zudem böten die Aktien nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Edwards die Abstufung.

Oddo Seydler senkt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) nach "starken" Zahlen für das zweite Quartal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 37,50 Euro belassen. Sein langfristig positiver Blick auf die Aktie sei ungebrochen, schrieb Analyst Oliver Pucker in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sehe er den Kurs nun auf einem fairen Wert angekommen.

DZ Bank hebt fairen Wert für Axel Springer auf 59 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Axel Springer (Axel Springer SE) nach Zahlen von 56,10 auf 59,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal des Medienkonzerns habe umsatz- und ergebnisseitig seine und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Mittwoch. Springer treibe den Wandel zu seinen digitalen Geschäftsmodellen mit höheren Ertragsmargen weiter voran. Mittlerweile würden schon rund 80 Prozent des operativen Konzernergebnisses (Ebitda) im Bereich der digitalen Aktivitäten erwirtschaftet und es gebe dort auch weiterhin interessante Ertragspotenziale.

Independent Research senkt Ziel für HeidelbergCement - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen für das erste Quartal von 99 auf 97 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die ITC-Übernahme, gestiegene Energiekosten, schlechte Wetterbedingungen und ein intensiver Wettbewerb hätten das verhaltene Auftaktquartal des Baustoffkonzerns geprägt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch.

Independent Research hebt Ziel für Fraport auf 74 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen für das erste Quartal von 65 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Resultate seien durch Sondereffekte verzerrt gewesen und hätten ein gemischtes Bild ergeben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Der überwiegend bestätigte Jahresausblick impliziere einen Ergebnisausstieg auf bereinigter Basis. Der Analyst hob seine Gewinnerwartungen an.

JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 9,60 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 7,10 auf 9,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Bankhaus habe im ersten Quartal die Marktschätzungen übertroffen, seine eigenen aber verfehlt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Mittwoch. Im Schnitt passte er seine Gewinnschätzung je Aktie bis 2019 daher nur leicht nach oben an. Das deutlich höhere Kursziel begründete er vor allem mit dem Bewertungshorizont, den er nun um ein Jahr nach vorn verschoben habe.

S&P Global hebt Ziel für Fraport auf 77 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal von 66 auf 77 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber habe zwar beim Reingewinn enttäuscht, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sollten sich die operativen Ergebnisse in den kommenden Quartalen verbessern, da sich die Ausgaben normalisieren dürften. Ibrahim erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018.

