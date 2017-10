dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 03.10.2017

Eurozone : Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone hat sich die Inflation auf Erzeugerebene im August spürbar verstärkt. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte, lagen die Erzeugerpreise 2,5 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr. Im Juli hatte der Zuwachs im Jahresvergleich nur 2,0 Prozent betragen. Im Monatsvergleich legten die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, um 0,3 Prozent zu. Analysten hatten eine Jahresrate von 2,3 Prozent und eine Monatsrate von 0,1 Prozent erwartet.

POLITIK: Staus und Demonstrationen zu Beginn des Generalstreiks in Katalonien

BARCELONA - In Katalonien hat der Generalstreik aus Protest gegen die Polizeigewalt beim Unabhängigkeitsreferendum vom Sonntag begonnen. Der Radiosender Cadena Ser berichtete am Dienstagmorgen, praktisch alle Schulen, Geschäfte und Cafés seien in der Regionalhauptstadt Barcelona geschlossen. Auch die Mehrzahl der Büros sei nach ersten Eindrücken zu, die Menschen versammelten sich bereits auf den Straßen für Demonstrationen. Die Gewerkschaft Confederación General del Trabajo (CGT) sprach von einer "sehr hohen Beteiligung" in der ganzen Region im Nordosten Spaniens.

Fed-Mitglied Kaplan unentschlossen für Dezember- Zinserhöhung

EL PASO - Mit Robert Kaplan hat sich ein Mitglied der amerikanischen Notenbank Fed offen in der Frage einer weiteren US-Zinserhöhung im Dezember gezeigt. "Ich bin noch nicht zu einem Schluss gekommen bei meiner Ansicht, ob wir im Dezember die Zinsen erhöhen sollten", sagte Kaplan am späten Montagabend vor Journalisten im texanischen El Paso. Der Notenbanker leitet die regionale Notenbank von Dallas und ist in diesem Jahr im geldpolitischen Rat der Fed (FOMC) stimmberechtigt.

ROUNDUP/EU-Parlament: Zu früh für Brexit-Verhandlungen über Zukunft

STRASSBURG - Aus Sicht des EU-Parlaments ist es noch zu früh für Gespräche über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien. Diese zweite Phase der Brexit-Verhandlungen sollte aufgeschoben werden, forderte eine breite Mehrheit der Europaabgeordneten am Dienstag in Straßburg.

ROUNDUP/IW-Prognose sieht Trendumkehr: Bevölkerung wächst auf 83 Millionen

KÖLN - Die deutsche Bevölkerung wächst nach Prognosen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bis 2035 um eine Million auf mehr als 83 Millionen Menschen. Bis 2023 erwartet das Institut sogar einen Anstieg auf fast 84 Millionen Menschen. Dies sei aber nur ein Zwischenhoch. Mit dem langfristigen Anstieg kehrten sich frühere Annahmen des Statistisches Bundesamtes um, teilte das Kölner Institut auf seiner Internetseite mit.

Handelskammern beklagen mehr Hürden für deutsche Unternehmen

BERLIN - Deutsche Unternehmen stoßen nach Einschätzung der Handelskammern auf immer mehr Hürden bei Geschäften mit dem Ausland. "Der Trend zu mehr Protektionismus im internationalen Handel nimmt zu", sagte Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), der Zeitung "Die Welt". "Deutsche Unternehmen sehen sich mit immer mehr Regulierungen und Hemmnissen konfrontiert."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jkr