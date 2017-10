dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 16.10.2017

Deutschland: Zahl der Beschäftigten in der Industrie erreicht neues Rekordhoch

WIESBADEN - In Deutschland ist die Zahl der Beschäftigten im August auf einen neuen Rekordwert gestiegen und auch bei der Bezahlung hat es eine deutliche Verbesserung gegeben. Ende August seien gut 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig gewesen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Das seien rund 97 000 Beschäftigte oder 1,8 Prozent mehr als im August 2016.

Eurozone : Handelsbilanzüberschuss steigt stärker als erwartet

LUXEMBURG - Der Überschuss in der Handelsbilanz der Eurozone ist im August stärker als erwartet gestiegen. Er habe saisonbereinigt bei 21,6 Milliarden Euro gelegen, teilte die Europäische Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit 20,2 Milliarden Euro gerechnet. Im Juli hatte der Überschuss bei revidiert 17,9 Milliarden Euro gelegen.

USA: Empire-State-Index steigt auf den höchsten Stand seit über drei Jahren

NEW YORK - Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im Oktober stark aufgehellt. Der Empire-State-Index sei um 5,8 Punkte auf 30,2 Punkte gestiegen, teilte die regionale Notenbank von New York am Montag mit. Dies ist der höchste Stand seit September 2014. Volkswirte hatte hingegen mit einem Rückgang auf 20,4 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Madrid stellt Separatisten in Katalonien letztes Ultimatum

MADRID/BARCELONA - Im Konflikt um die nach Unabhängigkeit strebende Region Katalonien hat die spanische Regierung den Separatisten in Barcelona ein letztes Ultimatum gestellt. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont habe nun bis Donnerstag um 10.00 Uhr Zeit, die Abspaltungspläne endgültig ad acta zu legen und zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren, erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Saénz de Santamaría am Montag in Madrid.

ROUNDUP/Kreise: EZB-Vertreter erwarten 2018 Knappheit bei Anleihen

FRANKFURT - Einige Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) sehen laut Kreisen nur noch einen sehr begrenzten Spielraum für eine Fortsetzung des Wertpapierkaufprogramms der Notenbank. Im kommenden Jahr seien insgesamt nur noch Papiere im Volumen von rund 200 Milliarden Euro verfügbar, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute EZB-Vertreter. Demnach würden nach den jetzigen Vorgaben bei einem insgesamt aufgekauften Volumen von knapp über 2,5 Billionen Euro die Papiere ausgehen. Schon zum Ende dieses Jahres sei aber mit einem Bestand von 2,28 Billionen Euro in den Büchern der Notenbank zu rechnen.

May und Juncker sprechen über politische Großwetterlage

BRÜSSEL - Die britische Regierungschefin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker treffen sich am Montagabend zu politischen Gesprächen in Brüssel. Bei dem Arbeitsessen sollten eine Reihe von Themen von "geopolitischem und gemeinsamem Interesse" erörtert werden, erklärte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag. Bei dem Treffen sollen demnach auch die Brexit-Chefunterhändler David Davies und Michel Barnier vertreten sein. Die Gesprächsthemen reichten aber über den Brexit hinaus, hieß es.

Weiter schwache Inflation in China - Produzentenpreise ziehen weiter an

PEKING - In China bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreise weiter schwach. Sie seien im September um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt am Montag in Peking mit. Im August hatte der Anstieg noch 1,8 Prozent betragen. Experten hatten damit gerechnet, dass sich der Preisauftrieb im September wieder verlangsamt.

EU-Kommission erwartet Ende des Defizitverfahrens gegen Frankreich

BRÜSSEL - Frankreich kann aus Sicht der EU-Kommission wohl bald von der Liste der Defizitsünder gestrichen werden. "Ich glaube, dass Frankreich, das keinen Platz hat im Defizitverfahren, im Laufe des Finanzjahrs 2018 aus dieser unbequemen Situation herauskommen wird", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Montag in Brüssel.

Ausnahmezustand in der Türkei soll erneut verlängert werden

ISTANBUL - Der Ausnahmezustand in der Türkei soll zum fünften Mal seit dem Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres verlängert werden. Der Nationale Sicherheitsrat beschloss am Montag in Ankara, eine Verlängerung über den kommenden Donnerstag hinaus zu empfehlen.

Fed-Chefin Yellen: Weitere Zinsschritte durch US-Konjunktur gerechtfertigt

WASHINGTON - Fed-Chefin Janet Yellen hält weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank trotz mauer Teuerungsraten für gerechtfertigt. Robustes Wachstum, ein starker Arbeitsmarkt und eine gesunde Weltwirtschaft würden die Preise nach oben treiben, sagte Yellen laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript auf einer Bankenkonferenz in Washington. Allerdings sei die Inflation in den USA zuletzt überraschend niedrig ausgefallen. "Meine beste Schätzung ist, dass diese niedrigen Werte keinen Bestand haben, und mit der weiteren Stärkung des Arbeitsmarktes erwarte ich eine höhere Inflation im kommenden Jahr", sagte die Präsidentin der US-Notenbank.

