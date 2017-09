dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Paul Singer gewinnt Finanzinvestoren-Armdrücken bei Stada

MÜNCHEN - Der Finanzinvestor Paul Singer hat die brancheninterne Auseinandersetzung um eine höhere Abfindung für die verbliebenen Stada-Aktionäre gewonnen. Die neuen Haupteigner Bain Capital und Cinven lenkten in einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung ein und avisierten die Zahlung der von Singer geforderten 74,40 Euro je Stada-Aktie. Diese hängt zwar vom Ergebnis der Verhandlungen mit Aufsichtsrat und Vorstand sowie der Zustimmung der Hauptversammlung von Stada ab, dürfte angesichts der Machtverhältnisse aber problemlos umgesetzt werden.

ROUNDUP 2: 'Harvey' bremst US-Automarkt - VW aber mit deutlichem Verkaufsplus

DETROIT - Die US-Kundschaft hält sich beim Autokauf weiter zurück - der Tropensturm "Harvey" erschwerte den Absatz im August zusätzlich. Während viele Hersteller Einbußen verkraften mussten, zählte Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) zu den wenigen Ausnahmen, die deutlich zulegten. Mit 32 015 VW (Volkswagen (VW) vz)-Autos wurden neun Prozent mehr Neuwagen als im Vorjahreszeitraum verkauft, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Vor Dieseltreffen mit Merkel - Städte wollen mehr Unterstützung

BERLIN - Vor einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben mehrere Städte vom Bund mehr Unterstützung gegen hohe Luftverschmutzung verlangt. Unter anderem forderten Heilbronn, Kiel, Hamburg, Köln und Düsseldorf konkrete Maßnahmen, um die Luft zu verbessern. "Ich erhoffe mir, dass der Bund die Kommunen mit der Problematik nicht allein lässt", sagte der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Wesentliche rechtliche und technische Fragen könne nur der Bund lösen.

Rehlinger: Verbesserungen für Stahlindustrie möglich

SAARBRÜCKEN - Nach Gesprächen in Brüssel hält die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) bei der bevorstehenden Reform des Emissionshandels in der EU noch Verbesserungen für die Stahlindustrie für möglich. Es sei aber schwierig, alle Betroffenen müssten an einem Strang ziehen, sagte sie am Sonntag laut einer Mitteilung des Ministeriums.

Tui schaut sich nach neuen Übernahmezielen um

FRANKFURT - Der Touristikkonzern TUI ist nach der Trennung von einigen Töchtern und der Hapag-Lloyd-Beteiligung (Hapag-Lloyd) an neuen Übernahmen interessiert. "Durch die Verkäufe haben wir in Summe zwei Milliarden Euro liquide Mittel eingenommen", sagte Vorstandschef Fritz Joussen der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ"/Samstagausgabe). "Wir sind ein Wachstumsunternehmen und schauen uns immer nach interessanten Möglichkeiten um. Aber wir schlagen nur zu, wenn sich echte Synergien ergeben und das Unternehmen gut zu uns passt", fügte er hinzu.

Fiat-Chef: Alfa Romeo und Maserati werden nicht ausgegliedert

MONZA - Der Chef von Fiat Chrysler (Fiat Chrysler (FCA)) hat Gerüchte über eine mögliche Abspaltung der Marken Alfa Romeo und Maserati zurückgewiesen. Die beiden Marken seien noch nicht für die Unabhängigkeit bereit, sagte Sergio Marchionne nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. Es sei "der falsche Zeitpunkt", sagte Marchionne am Rande der Formel-1-Testrennen für den Großen Preis von Italien in Monza.

Studie: Auto-Rabatte gehen nach Dieselgate durch die Decke

ESSEN/FRANKFURT - Die Dieselkrise hat zu rosigen Zeiten für Autokäufer geführt. Die Rabatte für Neuwagen seien mit den von den Herstellern ausgelobten Umweltprämien durch die Decke gegangen, berichtet das Car-Center der Universität Duisburg-Essen in seiner regelmäßigen Rabattstudie, die an diesem Montag erscheint. Der seit 2010 auf dem deutschen Automarkt erhobene Rabattindex sei im August auf einen absoluten Höchstwert gestiegen.

Daimler-Betriebsratschef offen für neue Konzernstruktur

STUTTGART - Der Konzern-Betriebsratschef des Autobauers Daimler, Michael Brecht, steht einer möglichen neuen Konzernstruktur grundsätzlich offen gegenüber. "Im Sinne eines langfristigen Unternehmenserfolgs und der damit verbundenen Beschäftigungssicherung ist es sinnvoll, die Unternehmensstruktur zu hinterfragen", sagte er der "Automobilwoche". Vor mehreren Wochen hatte Zetsche gesagt, dass Daimler prüfe, die divisionale Struktur des Unternehmens in rechtlich eigenständigen Geschäftsbereichen abzubilden.

ROUNDUP/Ministerium: An Kredit für Air Berlin wird gearbeitet

BERLIN - Nach der Insolvenz von Air Berlin wird laut Wirtschaftsministerium weiter an einem Millionenkredit für die Fluggesellschaft gearbeitet. "Die technische Umsetzung ist auf dem Weg. Eine Unterschrift ist noch nicht geleistet worden", teilte eine Ministeriumssprecherin am Sonntag in Berlin mit. Zu weiteren Einzelheiten wollte sich das Ministerium nicht äußern. Die "Bild am Sonntag" berichtete, die Airline und die staatliche Förderbank KfW hätten sich auf Konditionen des Kredits geeinigt.

Flixbus-Chef: Werden nicht von Air-Berlin-Insolvenz profitieren

BERLIN - Der Fernbusmarkt wird nach Einschätzung des Flixbus-Chefs André Schwämmlein nicht von der Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin profitieren. "Ich glaube, die Passagierkapazität wird erhalten bleiben und von anderen Airlines bedient werden", sagte Schwämmlein der "Welt am Sonntag". "Ob die Flugtickets dann fünf Prozent mehr kosten, ändert im Fernbusmarkt nichts.". Air Berlin verhandelt derzeit mit Lufthansa und weiteren Interessenten über den Verkauf von Unternehmensteilen.

^

Weitere Meldungen

-Air Berlin: Flüge aus operativen Gründen gestrichen

-IG Metall: Staat soll Anreize für Diesel-Umbauten schaffen

-IFA/Sony-Chef: Kameramarkt ist vor allem in Deutschland noch groß

-Maas und Altmaier: Wenig Hoffnung auf baldige Schließung von Cattenom

-Flughafen Lübeck stellt Pläne für neues Terminal vor

-IFA: Huawei bringt künstliche Intelligenz in sein nächstes Smartphone

-Tunnelbau an Rheintalbahn geht trotz Sperrung weiter

-Zalando: Rund 30 000 Besucher bei Modefestival Bread & Butter

-BVG will Elektro-Busse ordern

-Saisonstart fürs Weihnachtsgebäck - Heißhunger auf Lebkuchen

-Briefe nur noch an ausgewählten Tagen? Post testet neue Zustellung

-Freizeitmesse Caravan Salon schließt mit Besucherrekord

-Umfrage: Mikrobrauer gewinnen an Boden

-ROUNDUP/Berliner Senator: Tegel nach BER-Eröffnung nicht mehr profitabel

-Aldi will an einigen Orten Flächen an Tankstellen verpachten

-VW-Chefaufseher hat halbe Million für Firmenjet-Flüge gezahlt

-ProSieben Sat. 1 verlängert Rechte der American Football Liga NFL

-Schadenersatz wegen Kartells: Bahn schließt Vergleich mit Airlines°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he