dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP: Air Berlin soll bis zu 350 Millionen bringen - noch Details offen

BERLIN/HAMBURG - Der Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin bringt wohl genug Geld in die Kasse, um den staatlichen Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro zurückzuzahlen. Der Gläubigerausschuss geht von Gesamteinnahmen zwischen 250 und 350 Millionen Euro aus, wie die "Bild"-Zeitung und die Berliner "B.Z." am Samstag berichteten. Damit könnte der Kredit zurückgezahlt werden, den die Bundesregierung bereitgestellt hatte, um Air Berlin während der Verkaufsverhandlungen in der Luft zu halten.

Kreise: Telekom-Tochter T-Mobile US und Sprint nähern sich bei Fusion-Details an

NEW YORK - Die Deutsche Telekom und der japanische Softbank-Konzern (Softbank) kommen sich laut Kreisen bei den Details einer möglichen Fusion ihrer US-Mobilfunktöchter näher. Vor allem bei einer der Kernfragen, der Bewertung der Unternehmen, sind beide Unternehmen offenbar einen großen Schritt weiter gekommen. So sei Softbank bereit, für den viertgrößten US-Mobilfunker Sprint (Sprint Nextel) eine Bewertung nahe des derzeitigen Börsenwerts zu akzeptieren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Thyssenkrupp will Beschäftigte bei Stahlfusion ins Boot holen

ESSEN - Der thyssenkrupp-Aufsichtsrat hat die Einsetzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zur umstrittenen Stahlfusion mit Tata beschlossen. Wie das Kontrollgremium am Samstag nach einer Sitzung in Essen mitteilte, solle die Arbeitsgruppe von IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Markus Grolms und Konzern-Personalvorstand Oliver Burkhard geleitet werden. Grolms sitzt auch als stellvertretender Vorsitzender für die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat.

Eon-Finanzchef verteidigt unabgesprochenen Vorstoß bei Uniper-Verkauf

FRANKFURT - Der Energiekonzern Eon (EON SE) sieht sich dem geplanten Verkauf seines Uniper-Anteils (Uniper) an Fortum im Recht - auch wenn der Vorstoß nicht mit der früheren Kraftwerkstochter abgesprochen war. "Das Ziel unserer Konzernteilung war von Anfang an, zwei voneinander unabhängige Unternehmen zu schaffen, die für sich eigene Entscheidungen treffen können und auch müssen", sagte Eon-Finanzchef Marc Spieker der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe).

Alstom bestätigt Gespräche mit Siemens über mögliche Kombination von Zugsparten

PARIS/MÜNCHEN - Der französische Alstom-Konzern hat Gespräche mit Siemens zu einer möglichen Zusammenlegung mit der Zugsparte der Münchener bestätigt. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, teilte der Konzern am Freitagabend in Paris mit. Die Gespräche gingen weiter. Alstom werde die Öffentlichkeit über bedeutende Entwicklungen informieren. Am Donnerstag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Siemens neben dem Zughersteller Bombardier (Bombardier B) auch mit den Franzosen Gespräche führe.

Presse: Hewlett Packard Enterprise will 5000 Mitarbeiter entlassen

PALO ALTO - Der IT-Konzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) will seine Mitarbeiterzahl laut US-Medienberichten um rund 5000 reduzieren. Die Entlassungen sollen noch vor dem Jahresende beginnen, berichteten die Nachrichtenagentur Bloomberg und das Wirtschaftsblatt "Wall Street Journal" (Freitag) unter Berufung auf Insider. HPE ließ Anfragen zunächst unbeantwortet.

Facebook-Chef Zuckerberg lenkt im Streit mit Investoren ein

MENLO PARK - Facebook-Chef (Facebook) Mark Zuckerberg hat nach Widerstand von Investoren Pläne für eine neue Aktienstruktur zur Sicherung seines Einflusses im Konzern aufgegeben. Die Einführung einer zusätzlichen Anteilsklasse ohne Stimmrechte sei abgeblasen worden, teilte der Unternehmer am Freitag mit. Zuckerberg hatte eigentlich sicherstellen wollen, dass er trotz massiver Aktienverkäufe nicht die Kontrolle über das Online-Netzwerk verliert. Er und seine Frau Priscilla Chan haben angekündigt, im Laufe ihres Lebens fast ihre gesamte Facebook-Beteiligung für wohltätige Zwecke zu spenden.

US-Banken weitaus profitabler als europäische Konkurrenz

FRANKFURT - Der Abstand der US-Banken zu ihren europäischen Wettbewerbern in Sachen Profitabilität wächst. Zwar konnten Europas Großbanken im ersten Halbjahr ihre Gewinne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern. Jenseits des Atlantiks stiegen die Überschüsse aber deutlich kräftiger, wie eine am Sonntag veröffentlichte Auswertung des Beratungsunternehmens EY ergab.

Uber signalisiert Gesprächsbereitschaft in London

LONDON - Der umstrittene Fahrdienst-Vermittler Uber signalisiert Gesprächsbereitschaft, um den drohenden Rauswurf aus London zu verhindern. "Obwohl wir nicht aufgefordert wurden, etwas zu verändern, würden wir gern wissen, was wir tun können", sagte der Chef von Uber in London, Tom Elvidge, der "Sunday Times". Dies erfordere einen Dialog. Nach Informationen der Zeitung könnte Uber unter anderem bei Maßnahmen zur Sicherheit der Fahrgäste und der Bezahlung der Fahrer einlenken.

Rund 130 000 Fachbesucher bei weltgrößter Messe für Werkzeugmaschinen

HANNOVER - Die weltgrößte Messe für Werkzeugmaschinen, die EMO in Hannover, hat nach Veranstalterangaben für viele Hersteller volle Auftragsbücher gebracht. "Laut Umfrage wollen die EMO-Besucher in den kommenden 24 Monaten mehr als 20 Milliarden Euro in Produktionstechnik investieren", teilte die Sprecherin des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Sylke Becker, zum Abschluss der Messe am Samstag mit. Der Generalkommissar der EMO Hannover 2017, Carl Martin Welcker, zog ebenfalls eine positive Bilanz. "Mehr Geschäft, mehr Internationalität und mehr Innovationen: Die Messe hat einmal mehr ihre Position als Weltleitmesse für die Metallbearbeitung bewiesen", sagte er.

^

Weitere Meldungen

-Frau wird Finanzvorstand bei Halbleiterhersteller X-Fab

-ROUNDUP: Enorme Hurrikan-Schäden in Puerto Rico - Sorge um Staudamm

-Germanwings-Absturz: Fast 200 Angehörige klagen in Essen

-'Supertalent' schlägt 'Versteckte Kamera'

-BMW-Werk Dingolfing peilt Produktionsrekord an

-Motorenbau-Professor: Diesel-Nachrüstung verschlechtert Autos

-'FAZ': Ista-Verkauf an chinesische Investoren wird teuer

-Grüne dringen auf klare Kriterien für regionale Lebensmittel

-ROUNDUP/Verbände: Elektroautos sind keine Gefahr fürs Stromnetz

-Autoindustrie kann Kosten für Diesel-Updates steuerlich absetzen

-Besucherrückgang bei IAA - 'Schwieriges Umfeld'

-Modewoche: Furioses Finale mit Dolce & Gabbana und Stella Jean°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he