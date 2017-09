dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.09.2017 - 15.15 Uhr

Kengeter: Umstrittene Aktienkäufe waren 'moralische Pflicht'

FRANKFURT - Der unter dem Verdacht von Insidergeschäften stehende Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter hat seine umstrittenen Aktienkäufe verteidigt. "Ich glaube, wenn ein Angebot des Aufsichtsrats erfolgt, ist man in einer moralischen Pflicht, ein solches auch anzunehmen", sagte Kengeter am Donnerstag bei einer Bankentagung in Frankfurt. Die Frage, das für ihn maßgeschneiderte Vergütungsprogramm im Dezember 2015 nicht anzunehmen, habe sich für ihn nicht gestellt. "Denn die Aussage, die getroffen würde, wenn man das nicht täte, ist ja nicht gut, glaube ich", sagte Kengeter.

ROUNDUP: Iberdrola dementiert Interesse an Innogy

MADRID - Der spanische Versorger Iberdrola (Iberdrola SA) hat einen Pressebericht dementiert, der dem Konzern ein mögliches Interesse an der RWE-Ökostromtochter Innogy nachsagt. Iberdrola prüfe kein Gebot für Innogy, sagte ein Iberdrola-Sprecher am Donnerstag. Die spanische Zeitung "Expansion" hatte zuvor unter Berufung auf Finanzkreise geschrieben, der spanische Versorger könnte bei einer potenziellen Konsolidierung des europäischen Energiesektors seine Fühler nach Innogy ausstrecken. Nachdem Iberdrola mögliche Zukäufe in den USA und Australien geprüft habe, wende sich der Konzern nun wieder verstärkt Europa zu. Bei einer Konsolidierung wäre Innogy ein potenzielles Ziel, welches sich Iberdrola anschauen könnte, heißt es in dem Zeitungsbericht.

BMW-Chef kündigt 25 Elektroauto -Modelle bis 2025 an

MÜNCHEN - BMW will im Jahr 2025 bereits 25 Elektroautos auf dem Markt haben. Davon seien 13 Plug-in-Hybride und 12 reine Batterieautos, sagte Vorstandschef Harald Krüger am Donnerstag in München und betonte: "Elektromobilität hat für uns absolute Priorität."

Thyssenkrupp zieht Schlussstrich unter gigantische Fehlinvestition

ESSEN/SANTA CRUZ - Der Industriekonzern thyssenkrupp hat mit dem endgültigen Abschluss des Verkaufs seines brasilianischen Werks CSA einen Schlussstrich unter eine milliardenschwere Fehlinvestition gezogen. Der Vollzug des Geschäfts sei ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns, teilte Thyssenkrupp am Donnerstag in Essen mit. Der Verkauf des Werks an den lateinamerikanischen Stahlhersteller Ternium für rund 1,5 Milliarden Euro ist damit rückwirkend zum 30. September 2016 erfolgt.

Druck auf VW im Diesel-Skandal: Brüssel mahnt rasche Reparaturen an

BRÜSSEL/WOLFSBURG - Im Diesel-Skandal erhöhen die europäischen Verbraucherschutzbehörden den Druck auf Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), alle gut acht Millionen betroffenen Fahrzeuge rasch zu reparieren. Man habe Hinweise, dass viele der Autos noch nicht nachgerüstet seien, erklärte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel.

'SZ': Weiterer Konzern aus China an Allianz interessiert - Einstieg abgelehnt

MÜNCHEN - Neben der chinesischen HNA hat einem Pressebericht zufolge ein weiterer Konzern aus dem Reich der Mitte bei dem deutschen Versicherer Allianz wegen einer Beteiligung vorgefühlt. Dabei handelt es sich um den chinesischen Finanzkonzern Anbang, wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) am Donnerstag unter Berufung auf Kreise berichtet. Wie auch bei der HNA wies die Allianz das Ansinnen zurück, wie es in dem Bericht heißt. Man habe kein Interesse, so der Münchner Konzern. Laut dem Blatt bezweifeln Kenner der Branche jedoch, dass die Sache damit erledigt ist. "Wenn HNA oder Anbang den anderen Aktionären ein wirklich attraktives Angebot macht, wäre es für die Allianz-Geschäftsführung schwierig, einfach nein zu sagen", zitiert die Zeitung einen Fondsmanager mit Allianz-Beteiligung.

Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in EU steigt weiter

BRÜSSEL - In der Europäischen Union ist der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben weiter gestiegen. Im zweiten Quartal legten die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent auf 204 500 Autos zu, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. In allen großen Märkten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien gab es ein Plus.

Weitere Meldungen

-Bayer sieht sich bei Pharmaforschung auf Kurs

-Axel Springer baut Verlagsstruktur um

-Gastgewerbe wächst überdurchschnittlich

-ROUNDUP/Piloten: Mannheim bleibt unsicherster Flughafen Deutschlands

-US-Pharmakonzern Merck kauft Krebsspezialisten Rigontec

-Gesperrte Rheintalbahn: Herstellung von Betonplatte beginnt

-IG BAU verlangt Partikelfilter für Diesel-Baumaschinen

-Commerzbank-Studie: Wachstum bei erneuerbaren Energien wird schwächer

-ROUNDUP/Sicherheitsexperten: Hacker rüsten sich für Sabotage von Kraftwerken

-Tui Deutschland rät von Karibikreisen ab - Flüge verschoben

-BASF reagiert auf 'Irma': Standort in Puerto Rico geschlossen

-Knorr-Bremse erleidet Rückschlag bei Haldex-Angebot

-Bayer beantragt Zulassung für Bluter-Mittel in Europa

-Amazon plant zweites Hauptquartier für 50 000 Mitarbeiter

-IAA: Automesse im Zeichen der Dieselkrise

-Friedrich Merz: Europa braucht starken Telekomkonzern und große Banken

-US-Sängerin Anastacia stellt Modekollektion für Aldi vor

-Kreise: Windhorst-Holding Sapinda in anderen Hände - Windhorst bleibt Chef

-EuGH: Für Entschädigung bei Flugverspätung zählt Luftlinienentfernung

-Sicherheitsexperten: Hacker rüsten sich für Sabotage von Kraftwerken

-Trotz Absatzplus im August: Audis Rückstand zu Mercedes-Benz wird größer

-745 Tote bei Unfällen mit Lkw - ADAC fordert bessere Assistenzsysteme

-Schweizer Verbraucherschützer klagen gegen VW

-Studie: Deutschland verfehlt Klimaschutzziel klarer als angenommen

-Verkehrsclub Deutschland: Autokäufer sollten aus Dieselkrise lernen°

