dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.05.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Höhere Energiekosten und schlechtes Wetter bremsen HeidelbergCement

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im ersten Quartal von einer besseren Nachfrage vor allem in Nordamerika und Europa profitiert. "Wir haben unsere starke operative Entwicklung im ersten Quartal fortgesetzt und weitere Synergien realisiert", sagte Unternehmenschef Bernd Scheifele am Mittwoch vor Beginn der Hauptversammlung. Allerdings bremsten höhere Energiekosten, schlechte Wetterbedingungen und ein gestiegener Wettbewerbsdruck vor allem in Indonesien und Ghana. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der HeidelbergCement-Chef.

VW lehnt ausführlichen Bericht zu Diesel-Affäre weiter ab - Aktionärskritik

HANNOVER - Der Volkswagen-Konzern lehnt einen ausführlichen Bericht zu den Ermittlungserkenntnissen der Anwaltskanzlei Jones Day zum Diesel-Abgasskandal weiter ab. "Mir ist bewusst, dass sich einige von ihnen eine noch weitergehende Transparenz wünschen", sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch am Mittwoch den versammelten Aktionären in Hannover. "Einen schriftlichen Abschlussbericht von Jones Day gibt es nicht und wird es auch nicht geben", sagte er zu den Erkenntnissen der von VW beauftragten US-Anwaltskanzlei.

ROUNDUP: Linde-Aktionäre watschen Reitzle ab

MÜNCHEN - Aktionärsschützer und große Investoren haben dem Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle auf der Hauptversammlung die Leviten gelesen. Sie unterstützten die geplante Fusion von Linde mit dem US-Gasekonzern Praxair zwar grundsätzlich als sinnvoll, äußerten aber die Sorge, dass die Linde-Aktionäre und die Beschäftigten dabei den Kürzeren ziehen. "Wir haben eher das Gefühl, dass wir uns ein bisschen unter Wert verkaufen", sagte Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), am Mittwoch in München. Mehrere Banken kündigten an, Reitzle die Entlastung zu verweigern.

ROUNDUP: Hochtief mit Umsatz- und Gewinnsprung

ESSEN/DÜSSELDORF - Der Baukonzern HOCHTIEF hat von besseren Margen und starken Auftragseingängen profitiert. Dabei half auch die Übernahme der australischen UGL durch die dortige Tochter Cimic. Im ersten Quartal legte der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn bei Hochtief um 30 Prozent auf 93,3 Millionen Euro zu, wie die mehrheitlich zum spanischen Baukonzern ACS gehörende Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg um knapp 17 Prozent auf 5,15 Milliarden Euro. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

Kreise: Katar will Genehmigung für Anteilsaufstockung an der Deutschen Bank

FRANKFURT - Die Herrscherfamilie von Katar will nach Informationen aus Kreisen die Basis für eine Anteilsaufstockung an der Deutschen Bank (Deutsche Bank) schaffen. Sie habe bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Bafin den Antrag gestellt, über die Schwelle von 10 Prozent gehen zu dürfen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eingeweihte Personen. Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen, ob und in welchem Umfang eine Anteilsaufstockung passieren solle. Sprecher der Deutschen Bank und der Bafin lehnten einen Kommentar ab. Die Aktie der Deutschen Bank zog in einer ersten Reaktion an, lag zuletzt aber wieder leicht im Minus.

ROUNDUP: Leoni profitiert von starker Auto-Nachfrage - Prognose bestätigt

NÜRNBERG - Der Autozulieferer LEONI hat im ersten Quartal von Zukäufen und einer starken Nachfrage der Autoindustrie profitiert. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Konzernchef Dieter Belle am Mittwoch entsprechend. Er zeigte sich von der Entwicklung in den ersten drei Monaten insgesamt leicht positiv überrascht. Im ersten Quartal sorgten bei Leoni vor allem gute Geschäfte mit Kabelbäumen für Autos der Hersteller aus Asien und dem europäischen Ausland sowie für Elektro- und Hybridfahrzeuge für Schwung. Hier hatte der Konzern zuletzt zahlreiche Neuaufträge an Land gezogen.

ROUNDUP: Brenntag startet mit mehr Gewinn ins Jahr - Aktie dennoch am Indexende

MÜLHEIM/RUHR - Eine starke Nachfrage in Europa und eine Erholung in den USA haben dem Chemikalienhändler Brenntag im ersten Quartal zu mehr Gewinn verholfen. Der Überschuss stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum überraschend stark um rund 43 Prozent auf knapp 95 Millionen Euro. Dies verdankte Brenntag aber auch einer gesunkenen Steuerquote. Im operativen Geschäft legte das Ergebnis nur um fünf Prozent zu - und sorgte am Mittwoch nach Bekanntgabe der Zahlen für Enttäuschung am Finanzmarkt.

ROUNDUP: Evotec profitiert von Partnerschaften und eigenen Erfolgen

HAMBURG - Beim Hamburger Biotechnologie-Unternehmen EVOTEC geht es weiter bergauf. Der TecDax-Konzern profitierte zum Jahresstart von umfangreichen Meilensteinzahlungen aus seinen Forschungsallianzen mit großen Pharmakonzernen. Doch auch aus eigener Kraft konnte er deutlich wachsen. Analysten hatten weniger Umsatz und Gewinn erwartet, und die Aktie gewann kräftig an Wert. Auch die kürzlich abgeschlossene Übernahme des britischen Forschungsunternehmens Cyprotex zahlte sich aus. Für das Gesamtjahr bestätigten die Hamburger am Mittwoch ihre optimistischen Wachstumsziele für 2017.

ROUNDUP 2: SAP-Aufsichtsratschef verteidigt hohe Managergehälter

MANNHEIM - SAP (SAP SE)-Chefkontrolleur Hasso Plattner hat trotz harscher Kritik ausländischer Aktionäre die hohen Managergehälter bei dem Softwarekonzern verteidigt. "Die Vorstandsvergütung muss mit Blick auf unsere globalen Konkurrenten international wettbewerbsfähig sein", sagte der SAP-Mitgründer am Mittwoch in Mannheim. Zu den Wettbewerbern gehören US-Konzerne wie Microsoft und Oracle.

ROUNDUP 2/IPO: Axa will US-Geschäft an die Börse bringen - Zudem Aktienrückkauf

PARIS - Der französische Versicherer AXA will mit einem Börsengang seines US-Geschäfts seinen eigenen Umbau vorantreiben. Der Konzern packt dazu sein amerikanisches Geschäft mit Lebensversicherungs- und Sparprodukten mit seiner Beteiligung am Vermögensverwalter Alliance Bernstein zusammen. Einen Minderheitsanteil davon will Axa bis Mitte 2018 bei Investoren platzieren, wie der Allianz-Rivale (Allianz) am Mittwoch in Paris mitteilte.

Weitere Meldungen

-Medikamenten-Rückruf sorgt bei Biotest für Verlust zum Jahresstart

-Studie: Große Lücken bei Gesundheitsvorsorge im Betrieb

-GDL: Bahninfrastruktur bündeln und von Gewinnauflage befreien

-Grammer-Krisentreffen ohne greifbaren Erfolg

-Industriedienstleister Ibu-tec steigert den Umsatz

-Anklage besteht auf Urteil gegen Schlecker -Wirtschaftsprüfer

-'HB': BMW will Kapazität in fünf Jahren auf drei Millionen Autos steigern

-Umsatz von EDF fällt im ersten Quartal leicht - Prognose bestätigt

-Merck KGaA und Pfizer erhalten weitere Avelumab-Zulassung in den USA

-Umfrage: Bayerische Metaller für ein 'Recht auf Abschalten'

-Trump entscheidet nicht vor G7 über Rückzug aus Pariser Klimaabkommen

-Berentzen steigert Umsatz - dank alkoholfreier Getränke

-Stada ordnet im Übernahmeprozess den Vertrieb neu

-Rekord-Seilbahn im Krisenland Venezuela sucht Fahrgäste

-Bechtle sieht sich nach rasantem Jahresstart auf Kurs

-Experten: Offshore-Windparks kommen langfristig ohne Förderung aus

-Höhere Ölpreise: Italienischer Ölkonzern Eni mit Gewinnsprung

-ROUNDUP: Wechselkurs macht Toyota zu schaffen - deutlicher Gewinnrückgang

-Linke zu VW-Skandal: Autolobby kann weiter den Takt vorgeben

-Takata sinkt wegen Kosten für Airbag-Rückrufe tiefer ins Minus

-Abgeschwächte Prognose torpediert Yelp-Aktie

-Air-Berlin-Deal und Brussels-Kauf treiben Lufthansa im Ostermonat April an

-Eon-Chef Teyssen will Netze nicht verkaufen

-ROUNDUP: Niederländische Großbank ING schneidet besser ab als erwartet

-Kritik an K+S wegen Abwasserproblem und niedriger Ausschüttung

-Elektroindustrie mit starkem Auftakt - Geschäftsklima auf Höchststand

-Fraport will Rabattprogramm am Frankfurter Flughafen verlängern

-L-Bank erhöht ihre Förderung um ein Fünftel

-ROUNDUP: Individuelle Stromlösungen sollen bei Eon wieder für Wachstum sorgen

-Immobilienkonzern LEG legt im ersten Quartal zu und plant weitere Zukäufe

-Sektkellerei Henkell schwächelt auf dem Heimatmarkt

-VW will Aktionäre mit Currywurst versöhnlich stimmen

-Hamburg und BMW wollen E-Mobilität gemeinsam voranbringen

-Staatsgerichtshof weist Cockpit-Klage zum Streikrecht zurück

-ROUNDUP 2: Norma wächst zum Jahresstart kräftig - Prognose bekräftigt

-ROUNDUP: Hannover Rück erwartet trotz 'Debbie' weiterhin Milliarden-Gewinn

-Spätes Osterfest bringt Einbußen für Deutschland-Tourismus

-KfW mit schwungvollem Jahresstart: Mehr Fördermittel und mehr Gewinn

-CNN: 'Wall Street Journal' gewinnt 300 000 Abonnenten hinzu

-ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec verspürt Rückenwind durch Lasertechnologie

-ROUNDUP 2: Internetgeschäft hält Springer auf Kurs

-ROUNDUP: Prozess gegen Schlecker-Wirtschaftsprüfer geht bald zu Ende

-Patentpraxis bei konventionellen Züchtungen auf dem Prüfstand

-Weinernte 2016 war trotz Wettersorgen leicht überdurchschnittlich

-EU will mit neuem Supercomputer Dominanz von China und USA brechen

-Roche meldet Rückschlag für Blasenkrebsmittel Tecentriq

-ROUNDUP: VW rüstet nach Abgas-Skandal weltweit 4,7 Millionen VW-Diesel um

-Arbeitsministerin Nahles beharrt auf Reform der Betriebsrente

-Staatsgerichtshof weist Cockpit-Klage zum Streikrecht zurück

-Bauhauptgewerbe mit leichtem Umsatzminus im Februar

-Schwester Hanna legt noch zu - gute Quote für 'Um Himmels Willen'

-ROUNDUP: PSA-Aktionäre stimmen Finanzierungsplan für Opel-Kauf zu

-ROUNDUP: Dekra will Software-Updates in Autos strikter kontrollieren

-BHF-Chef Oddo: 'Sehe keinen Grund, warum wir 2017 einen Verlust haben sollten'

-Uhren-Schwergewicht Fossil läuft Smartwatch-Trend hinterher

-Streit ums virtuelle Erbe bei Facebook: Entscheidung am 30. Mai

-Toll-Collect-Mitarbeiter unter Betrugsverdacht

-'FAZ': Ryanair bald mit 12 Flugzeugen am Frankfurter Flughafen

-Disney steigert Gewinn kräftig - Aktie fällt trotzdem

-Staatsgerichtshof weist Cockpit-Klage zum Streikrecht zurück

-Apple steigt mit Übernahme ins Bett der Nutzer

-Opposition fordert im Diesel-Skandal rasche Reformen

-ROUNDUP: L-Bank greift Kreativen mit Mikrokrediten unter die Arme

-Supermarktkonzern Ahold Delhaize spürt Wettbewerb in den USA°

