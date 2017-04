dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.04.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: BMW und Daimler im ersten Quartal mit Absatzplus - VW schwächelt

STUTTGART/WOLFSBURG - Starke Autoverkäufe und ein kräftiger Sondereffekt haben dem Autobauer Daimler im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Der Stuttgarter Konzern hatte von Januar bis März 16 Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Damit stechen die Schwaben unter den deutschen Autobauern hervor.

ROUNDUP: Daimler verdoppelt Gewinn dank starker Mercedes-Verkäufe

STUTTGART - Starke Mercedes-Verkäufe und Immobiliendeals haben dem Autokonzern Daimler zu einem starken Start ins Jahr verholfen. Konzernweit lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im ersten Quartal mit 4,01 Milliarden Euro annähernd doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum, wie das Dax-Unternehmen am Dienstagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war vor allem einem deutlichen Ergebnisplus in der wichtigsten Sparte Mercedes-Benz Pkw zu verdanken.

Tesco rutscht nach Millionenstrafe in die roten Zahlen - Umbau kommt voran

LONDON - Der britische Handelskonzern Tesco ist im Geschäftsjahr 2016/17 in die Verlustzone gerutscht. Grund dafür waren Zahlungen zur Beilegung eines Bilanzskandals aus dem Jahr 2014 sowie Kosten für den derzeit laufenden Konzernumbau. Operativ machte Großbritanniens größte Supermarktkette hingegen weiter Fortschritte und konnte ihre entscheidenden Kennziffern steigern, wie Tesco am Mittwoch bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen mitteilte.

BHP Billiton will sich Elliott nicht beugen - 'Ölgeschäft passt gut zu uns'

NEW YORK/LONDON/SYDNEY - Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton will sich der Forderung des Hedgefonds Elliott nach einem Verkauf seines US-Ölgeschäfts nicht beugen. Das Management habe die Rolle der Sparte seit seinem Amtsantritt im Jahr 2013 schon mindestens zwei Mal in Frage gestellt, sagte BHP-Chef Andrew Mackenzie am Mittwoch im Gespräch mit Analysten. "Ich bin immer noch der Meinung, dass Öl gut zu unserer jetzigen Strategie passt."

Busch-Gruppe macht mit Übernahmeofferte für Pfeiffer Vacuum Ernst

MAULBURG/ASSLAR - Der Vakuumpumpen-Hersteller Busch versucht die Übernahme seines Rivalen Pfeiffer Vacuum gegen dessen Widerstand durchzuziehen. Am Mittwochmorgen veröffentlichte die Busch-Gruppe die Unterlagen zu ihrem bereits erhöhten Übernahmeangebot. Die Finanzaufsicht Bafin habe die Offerte genehmigt, teilte Busch am Mittwoch in Maulburg im Schwarzwald mit. Die Aktionäre des TecDax-Unternehmens (TecDAX) Pfeiffer können ihre Anteile ab sofort und noch bis 1. Juni Busch anbieten.

Sportartikelhersteller Puma erhöht nach gutem Jahresauftakt Prognose

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma (PUMA SE) hat nach einer starken Geschäftsentwicklung im ersten Quartal seine Jahresprognose angehoben. So geht das Unternehmen nun von einem währungsbereinigten Umsatzplus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich aus, teilte Puma am Mittwoch mit. Bislang war ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich prognostiziert worden.

Freenet konkretisiert Ausblick - Tendenz bei Ergebnis 2018 steigend

KÖLN - Der Mobilfunkanbieter freenet traut sich auch über das laufende Jahr hinaus Wachstum bei den wesentlichen Kennziffern zu. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Schweizer Telekomunternehmen Sunrise auf über 410 Millionen Euro zulegen, sagte Finanzchef Joachim Preisig am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung in Köln. Vergangenes Jahr lag das vergleichbare Ergebnis bei 402,3 Millionen Euro, bisher hatte Freenet lediglich ein "leichtes" Wachstum in Aussicht gestellt. Auch der Umsatz soll wie bekannt leicht wachsen und der freie Barmittelzufluss - ebenfalls ohne eine Dividende von Sunrise gerechnet - weiter leicht über 310 Millionen Euro liegen.

Lizenzstreit: Qualcomm soll Blackberry über 815 Millionen US-Dollar zahlen

WATERLOO - Der Smartphone-Pionier Blackberry hat sich in einem Streit um Lizenzgebühren mit dem Chiphersteller QUALCOMM geeinigt. Der vor einem Schiedsgericht in San Diego ausgehandelte Kompromiss sieht vor, dass Blackberry wegen zu hoher Zahlungen 814,9 Millionen US-Dollar (768,3 Mio Euro) plus Zinsen und Anwaltkosten von Qualcomm erstattet bekommt. Das teilte Blackberry am Mittwoch mit.

Delta hofft nach Gewinneinbruch auf steigende Ticketpreise

ATLANTA - Ein überraschender Preisverfall und höhere Personalkosten haben der US-Fluggesellschaft Delta (Delta Air Lines) zum Jahresstart einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im ersten Quartal 603 Millionen US-Dollar (rund 567 Millionen Euro) und damit 36 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Atlanta mitteilte. Bereinigt um Sondereffekte, schnitt Delta mit 560 Millionen Dollar immer noch besser ab als von Analysten erwartet. Konzern-Chef Ed Bastian hofft jetzt auf höhere Ticketpreise im zweiten Jahresviertel.

BVB-Sponsor Puma erschüttert über Anschlag auf Mannschaftsbus

HERZOGENAURACH - BVB-Sponsor Puma hat sich erschüttert über den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund gezeigt. Der Verein sei am Dienstagabend Opfer einer furchtbaren Attacke geworden, sagte Puma-Chef Björn Gulden am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Sportartikelherstellers in Herzogenaurach. "Unsere Gedanken sind beim BVB" und dessen Spielern. Zudem würdigte Gulden den bei dem Anschlag verletzten BVB-Profi Marc Bartra.

