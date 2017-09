dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.09.2017 - 10 Uhr

IAA/ROUNDUP: Elektroautos im Fokus der Messe - VW startet Offensive

FRANKFURT - Mitten in der anhaltenden Diesel-Debatte will die deutsche Autoindustrie vor allem mit Elektroautos und autonomem Fahren punkten. Allein Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) erhöht die Investitionen in E-Autos bis 2030 auf 20 Milliarden Euro. Bis 2025 seien von den Konzernmarken mehr als 80 neue Autos mit Elektromotor geplant, darunter rund 50 reine E-Modelle und 30 Plug-in-Hybride, sagte VW-Chef Matthias Müller vor dem Beginn der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt. Grund für die Offensive ist auch die Abgas-Affäre, die VW in eine tiefe Krise gestürzt hatte.

Continental gegen die E-Quote - Prognose für 2017 bestätigt

FRANKFURT - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat sich gegen staatliche Quoten für den Anteil von Elektroautos ausgesprochen. Innovationen seien viel überzeugender als künstliche Eingriffe, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart am Dienstag auf der IAA. "Die Akzeptanz für neue Technologien kann mit politischen Mitteln nicht erzwungen werden", sagte er mit Blick etwa auf Kaufprämien für Elektroautos. Eine E-Quote plant beispielsweise China. Degenhart bestätigte zudem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr - Continental geht demnach von Erlösen von mehr als 44 Milliarden Euro aus.

IAA: BMW will Tesla Paroli bieten - Elektroauto i-Vision vorgestellt

FRANKFURT - BMW will dem aufstrebenden US-Elektroauto-Pionier Tesla mit einem viertürigen Elektro-Coupé demnächst Paroli bieten. Vorstandschef Harald Krüger präsentierte am Dienstag auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt den BMW i-Vision Dynamics mit 600 Kilometern Reichweite und 200 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit. Technikvorstand Klaus Fröhlich sagte: "Damit ist die E-Mobilität im Kern unserer Marke angekommen. Wir greifen an."

IAA: Bosch erwartet deutliches Wachstum mit Mobilitätssparte

FRANKFURT/STUTTGART - Der Zulieferer Bosch peilt bei seinem Geschäft mit der Automobilindustrie in diesem Jahr einen deutlichen Zuwachs an. Rund 47 Milliarden Euro Umsatz soll die Mobilitätssparte 2017 bringen, das wären sieben Prozent mehr als im Vorjahr, wie Bosch-Chef Volkmar Denner am Dienstag auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt ankündigte. Er nannte vor allem die Elektromobilität und die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen, aber auch die Optimierung der Verbrennungsmotoren. "Für uns gibt es kein Entweder-Oder", betonte Denner. "Wir wollen die technische Entwicklung offen halten und sie nicht auf einen Pfad beschränken."

IAA: Allianz erwägt günstigere Kfz-Tarife für autonomes Fahren

MÜNCHEN - Die Allianz stellt günstigere Kfz-Tarife für Fahrer von autonomen Autos in Aussicht. Selbstfahrende Pkw würden zwar das System der Kfz-Versicherung nicht völlig auf den Kopf stellen, sagte Joachim Müller, Vorstand Sachversicherung bei der Allianz, der Zeitung "Die Welt" (Dienstag). Die Allianz werde sich jedoch die Schadensstatistiken für automatisiert fahrende Autos anschauen und die Ergebnisse in die Tarifgestaltung mit aufnehmen.

ROUNDUP: Was vom Apple-Event zu erwarten ist

CUPERTINO - Apple wird am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) voraussichtlich eine neue iPhone-Generation mit den größten Neuerungen seit Jahren vorstellen. Viele Details wurden bereits durch Medienberichte sowie einen Software-Leak in letzter Minute bekannt. Ein Überblick zu den bisher erwarteten Ankündigungen:

Millardendeal: Ratiopharm-Mutter Teva verkauft Verhütungsmittelgeschäft

JERUSALEM - Der weltgrößte Generika-Hersteller Teva (Teva Pharmaceutical Industries) treibt seinen angekündigten Umbau weiter voran. Für 1,1 Milliarden US-Dollar verkauft der Mutterkonzern des deutschen Herstellers Ratiopharm sein Geschäft mit dem Verhütungsmittel Paraguard, wie Teva am Montagabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Zwölfmonatszeitraum bis Ende Juni kam das Mittel auf Umsätze von rund 168 Millionen US-Dollar. Käufer ist CooperSurgical, das zudem den Produktionsstandort im US-amerikanischen Buffalo gleich mit übernehmen will. Stimmen die Behörden zu, soll alles noch vor Ende des Jahres unter Dach und Fach sein.

DocMorris will trotz Niederlage neue Apothekenautomaten eröffnen

FRANKFURT - Der Arznei-Versandhändler DocMorris will trotz eines Gerichtsverbots in Baden-Württemberg weitere Apothekenautomaten in Deutschland eröffnen. Man werde einen neuen Versuch unternehmen, teilte Walter Oberhänsli, Chef der Schweizer Konzernmutter Zur Rose, der Deutschen Presse-Agentur mit. "Wir wollen auch in strukturschwachen Gegenden Menschen mit Arzneien versorgen, besonders wenn die Dorfapotheke - wie in Hüffenhardt - schließt", betonte er.

Gabriel: Waffenexporte in die Türkei weitgehend 'on hold'

BERLIN - Aufgrund der angespannten deutsch-türkischen Beziehungen stecken nach Angaben von Außenminister Sigmar Gabriel die meisten Waffenexporte in die Türkei in der Warteschleife. "Die großen Anträge, die die Türkei derzeit an uns stellt - und das sind wirklich nicht wenige - haben wir alle "on hold" gestellt", sagte der SPD-Politiker am Montagabend bei einer "Handelsblatt"-Veranstaltung in Berlin. Das sei auch nicht zu verantworten. Es gebe aber ein paar Exporte, an die man durch internationale Verträge gebunden sei oder bei denen es nicht direkt um Waffen gehe, etwa unbewaffnete Lkw.

