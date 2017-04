dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.04.2017 - 15.15 Uhr

BMW überrascht mit Gewinnsprung

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat Umsatz und Betriebsgewinn im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 23,45 Milliarden Euro zu, das Konzernergebnis vor Steuern schoss sogar um 27 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro hoch. Die wichtigsten Gründe für diesen Sprung seien positive Bewertungseffekte, etwa durch die Beteiligung neuer Investoren am Kartendienst Here, sowie ein höherer Gewinn in China, teilte BMW am Donnerstag in München mit.

ROUNDUP: Konsumgüterriesen Unilever und Nestle starten mit Zuwächsen ins Jahr

AMSTERDAM/LONDON/VEVEY - Die Konsumgüterkonzerne Unilever und Nestle (Nestlé) haben ihre Umsätze im ersten Quartal gesteigert und ihre Jahresprognosen bekräftigt. Dabei schnitt die niederländisch-britische Unilever jedoch deutlich besser ab als Konkurrent Nestle.

Adidas-Chef erwartet niedrigere Margen in China

SHANGHAI - Der Chef des Sportartikelherstellers adidas, Kasper Rorsted, erwartet für den wichtigen chinesischen Markt eine sinkenden Profitabilität. Vom Marketing bis zu den Gehältern würden alle Kosten in dem Land steigen, begründete Rorsted dies am Donnerstag vor Reportern in Shanghai. Zudem werde sich das Wachstum abschwächen.

'HB': Poker um Marine-Auftrag für Thyssenkrupp

DÜSSELDORF - Zwischen dem Verteidigungsministerium und den Werftenkonzernen Lürssen und thyssenkrupp Marine Systems bahn sich ein Streit um einen Auftrag über fünf Korvetten an. Das berichtet das "Handelsblatt" (HB/Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Ministeriumskreise. Grund sind die Preisvorstellungen der Industrie, die dem Bericht zufolge deutlich über der Schätzung des Ministeriums liegen.

Gea hofft nach schwierigem Jahresstart auf zweites Quartal

DÜSSELDORF - Der Maschinenbauer Gea Group hofft nach einem schwierigen Start ins Jahr auf mehr Klarheit bis zum Sommer. "Die gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten dürften sich im Laufe des Jahres weiter verstärken", sagte Vorstandschef Jürg Oleas am Donnerstag anlässlich der Hauptversammlung in Düsseldorf. Es hänge vor allem der Entwicklung des zweiten Quartals ab, ob der operative Gewinn 2017 den oberen oder den unteren Bereich der angepeilten Spanne erreichen werde.

ROUNDUP: ABB kommt gut ins erwartete 'Übergangsjahr' - Aktie erholt sich

ZÜRICH - Der Industriekonzern ABB ist gut ins neue Jahr gestartet. Dennoch dürfte 2017 wie angekündigt ein Übergangsjahr auf dem Weg zu besseren Zeiten bleiben, wie Konzernchef Ulrich Spiesshofer am Donnerstag in Zürich klarstellte. In den ersten drei Monaten liefen die Geschäfte etwas besser als von Experten erwartet. An der Börse wurden die Zahlen mit einem deutlichen Kursplus goutiert - daran konnte auch ein Rückgang bei den Bestellungen nichts ändern. Der Auftragseingang sank vor allem wegen fehlender Großbestellungen aus China deutlich.

'WSJ': ExxonMobil will Ausnahme von Russland-Sanktionen

NEW YORK - Der US-Ölkonzern ExxonMobil hat laut einem Pressebericht bei der US-Regierung eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Russland beantragt. Dabei gehe es um gemeinsame Bohrungen mit dem russischen Staatskonzern Rosneft im Schwarzen Meer, berichtet das "Wall Street Journal" (Donnerstagausgabe) und beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Kooperation mit Rosneft wurde 2012 unter der Führung des damaligen Exxon-Chefs Rex Tillerson eingefädelt, der heute US-Außenminister ist.

Pernod Ricard steigert Umsatz aus eigener Kraft stärker als erwartet

PARIS - Der weltweit zweitgrößte Spirituosenkonzern Pernod Ricard liegt dank guter Geschäfte in Amerika und Europa weiter auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Im dritten Quartal des Ende Juni auslaufenden Geschäftsjahres ging das Wachstum zwar etwas zurück, fiel aber besser aus als Experten erwartet hatten. In den drei Monaten bis Ende März setzte der Konzern, der unter anderem die Marken Absolut, ChivasRegal oder Havana Club in seinem Portfolio hat, knapp zwei Milliarden Euro um. Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte sei dies ein Wachstum von drei Prozent. Pernod Ricard bestätigte am Donnerstag laut Mitteilung zudem die Prognose für das Geschäftsjahr 2016/17. Demnach soll der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zwischen 2 und 4 Prozent steigen.

Schneider steigert Umsatz zum Jahresstart - Solargeschäft wird umgebaut

RUEIL-MALMAISON - Der französische Elektronikkonzern Schneider Electric ist mit einem Umsatzplus in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Erlöse wuchsen im ersten Quartal dank einer guten Nachfrage um 4,5 Prozent auf gut 5,8 Milliarden Euro, wie der Siemens-Konkurrent (Siemens) am Donnerstag mitteilte. An seinen Jahreszielen hält Konzernchef Jean-Pascal Tricoire fest. Um Wechselkurs-Schwankungen und Akquisitionen bereinigt, soll der Umsatz 2017 um 1 bis 3 Prozent zulegen.

Nach geplatztem LSE-Deal: Börsenchef erteilt Großfusionen Absage

FRANKFURT - Nach der gescheiterten Fusion mit London ist der Chef der Frankfurter Börse vorsichtig bei neuen Großprojekten. "Ich sehe keine Großfusion, die jetzt für uns attraktiv wäre", zitierte das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) den Chef der Deutschen Börse (Deutsche Börse), Carsten Kengeter, von einer Veranstaltung der Zeitung vom Dienstagabend in Frankfurt. Stattdessen müsse die Börse organisch wachsen und die Übernahme von kleinen und mittleren Unternehmen prüfen, die zu ihnen passten, zitierte ihn das Blatt.

ROUNDUP: Pay-TV-Sender Sky wächst weiter und baut Partnerschaft mit HBO aus

ISLEWORTH - Beim britischen Pay-TV-Konzern Sky läuft es in Deutschland weiter rund. Zudem profitiert das vor der Übernahme durch den US-Konzern 21st Century Fox (21st Century Fox (A)) stehende Unternehmen weiter von einem schwachen Pfund, das die ohnehin hohen Zuwächse in Italien und dem deutschsprachigen Geschäft noch deutlich nach oben trieb. Zu schaffen machen Sky dagegen weiter die stark gestiegenen Kosten für die Live-Rechte an der ersten britischen Fußballliga. Diese konnten auch nicht durch Sparmaßnahmen an anderer Stelle kompensiert werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Isleworth mitteilte.

Kundenschwund drückt Gewinn des US-Telekomkonzerns Verizon

FRANKFURT - Der US-Telekommunikationskonzern Verizon Communications hat im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Nettoergebnis sank um 20 Prozent auf rund 3,55 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis je Aktie verringerte sich um 21 Prozent auf 0,85 Dollar. Bereinigt Sondereffekte lag das Ergebnis je Aktie mit 0,95 Dollar leicht unter den Erwartungen der Analysten.

Sturm und Hagel drücken Travelers-Gewinn nach unten - Aktienrückkauf

NEW YORK - Tornados und Hagelstürme haben dem amerikanischen Schadenversicherer Travelers zum Jahresstart überraschend durchgeschüttelt. Die Katastrophenschäden seien für diese Jahreszeit ungewöhnlich hoch ausgefallen, sagte Unternehmenschef Alan Schnitzer am Donnerstag in New York. Derweil will Travelers für weitere 5 Milliarden US-Dollar eigene Aktien vom Markt zurückkaufen. Grund dafür sei die gute Kapitaldecke des Versicherers, sagte Schnitzer. Die Quartalsdividende steigt um 7,5 Prozent auf 72 Cent je Aktie.

Weitere Meldungen

-Containerumschlag und Kreuzfahrten im Hamburger Hafen legen zu

-Großbritannien verkauft grüne Investitionsbank an Macquarie

-Ebay steigert Umsatz und Nutzerzahl

-American Express übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgangs

-Emirates reduziert Flüge in die USA

-ROUNDUP: Ärger wegen Geldautomaten-Gebühr: Verbraucherschützer klagen

-Apple will langfristig auf Rohstoff-Förderung verzichten

-Rolls-Royce darf spanischen Triebwerkshersteller übernehmen

-ROUNDUP: Tesla einigt sich mit früherem 'Autopilot'-Chefentwickler nach Klage

-Versicherer bestätigen Rückgang bei Wohnungseinbrüchen

-Qualcomm schneidet nicht so schlecht ab wie befürchtet

-Gröhe ruft zum Schutzimpfen auf - Europäische Impfwoche 2017

-Knorr-Bremse will für Haldex-Übernahme mehr Zeit

-ROUNDUP: Facebook will Menschen direkt mit dem Gehirn schreiben lassen

-Kritik an Personalbetreuung bei Air Berlin

-Gastronomiekette Vapiano zieht nach Köln

-'WSJ': Google will Adblocker in seinen Browser Chrome integrieren

-Sensorhersteller Sick profitiert vom Trend zur Automatisierung

-Studie: Achleitner Spitzenverdiener unter Aufsichtsratschefs im Dax

-'Capital': Fielmann offen für Zukäufe

-ROUNDUP: Dax-Chefaufseher bekommen mehr Geld - Spitzenreiter Achleitner

-Weinhändler Hawesko setzt auf Digitalisierung und neue Filialen

-Bundesnetzagentur weist Kritik zu Ladepunkten für Elektroautos zurück

-Journalisten im Norden: Pressefreiheit ohne Grenzen?°

