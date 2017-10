dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.10.2017 - 15.15 Uhr

Telekom-Tochter T-Mobile US verdient deutlich mehr - Prognosen erneut angehoben

BELLEVUE - Nach einem weiteren starken Quartal hat die Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US erneut ihren Ausblick angehoben. Von Juli bis Ende September verdiente die US-Mobilfunksparte der Bonner dank steten Kundenzustroms unterm Strich 550 Millionen US-Dollar und damit die Hälfte mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Montag in Bellevue im US-Bundesstaat Washington mitteilte.

Insolventer Küchenbauer Alno stellt rund 400 Beschäftigte frei

PFULLENDORF - Der insolvente Küchenbauer Alno stellt den Großteil seiner Beschäftigten frei. Das teilte Insolvenzverwalter Martin Hörmann am Montag nach einer Mitarbeiterversammlung in Pfullendorf mit. Rund 400 Mitarbeiter würden an diesem Dienstag freigestellt, 170 dürfen vorerst bleiben. Es werde weiter mit einem "ernstzunehmenden Interessenten" über einen Verkauf des Unternehmens verhandelt. Die finanzielle Lage von Alno habe den Schritt aber notwendig gemacht. Mit dem Betriebsrat solle noch im Oktober über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan für die Beschäftigten verhandelt werden. Alno hatte im Juli Insolvenzantrag gestellt.

Gewerkschaft sorgt sich um Beschäftigte von Air Berlin

BERLIN - Die Gewerkschaft Verdi pocht auf eine Auffanggesellschaft für die Mitarbeiter von Air Berlin. "Wir haben große Sorge um die Beschäftigten", sagte eine Verdi-Sprecherin am Montag anlässlich eines Treffens mehrerer Bundesländer. Die Mitarbeiter müssten in gute, neue Arbeitsplätze vermittelt werden. Eine Transfergesellschaft soll Beschäftigten, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, den Übergang in neue Jobs ermöglichen.

Deutsche Bank braucht neuen Betriebsratschef

FRANKFURT - Die Deutsche Bank braucht einen neuen obersten Betriebsratschef. Der Vorsitzende des Konzern- und Gesamtbetriebsrats, Stefan Rudschäfski, gibt die Ämter aus gesundheitlichen Gründen ab, wie die Bank am Montag in Frankfurt mitteilte. Seine Rolle als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Dax (DAX 30)-Konzerns behält der 52-Jährige aber - ebenso wie seine Mitgliedschaft in den Arbeitnehmergremien und den Posten als Betriebsrat der Deutschen Bank in Hamburg.

Hannover Rück: Höhere Schäden machen Kfz-Versicherung 2018 erneut teurer

BADEN-BADEN - Autobesitzer in Deutschland müssen sich nach Einschätzung der Hannover Rück 2018 auf weiter steigende Versicherungsprämien einstellen. Im Schnitt dürften die Beiträge in der Branche um 1 bis 2 Prozent steigen, sagte Hannover-Rück-Manager Andreas Kelb am Montag beim Branchentreffen in Baden-Baden. Dieses Geld werde von höheren Schadenzahlungen allerdings wieder aufgezehrt. So ließen immer mehr technische Finessen wie Sensoren in Stoßstangen und Außenspiegeln die Schadensummen bei Unfällen deutlich steigen, weil diese Teile teurer zu ersetzen sind.

Gericht streicht Teil der Anklagepunkte gegen Schlecker

STUTTGART - Im Prozess gegen Ex-Drogeriemarktkönig Anton Schlecker ist die Liste der Vorwürfe ein Stück kürzer geworden. Wie erwartet stellte das Gericht das Verfahren am Montag in einigen Punkten vorläufig ein. Mit den verbleibenden geht das Verfahren weiter - und allmählich in die Endphase. Am nächsten Prozesstag am 13. November könnte - je nachdem, wie viele Anträge es noch gibt - die Beweisaufnahme geschlossen werden und die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer halten, hieß es. Auch bei Schleckers mitangeklagten Kindern wurden am Montag einige Anklagepunkte gestrichen.

ROUNDUP: Linde senkt Hürde für Fusion mit Praxair

MÜNCHEN - Der Industriegasekonzern Linde hat die Schwelle für den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair gesenkt. Statt 75 Prozent der Linde-Aktien müssten jetzt nur noch 60 Prozent in Aktien des fusionierten Konzerns umgetauscht werden, teilte der Dax (DAX 30)-Konzern am Montag in München mit. Zugleich werde die eigentlich schon an diesem Dienstag ablaufende Annahmefrist um zwei Wochen verlängert bis 7. November. Damit wolle Linde bestimmte Aktienfonds erreichen, die den Dax abbilden und ihre Aktien erst nach Umstellung des Indexes umtauschen könnten.

Nach Hurrikan-Serie: Munich Re sieht Preisanstieg und lechzt nach Risiken

BADEN-BADEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) will sich von den milliardenschweren Hurrikan-Schäden in den USA und der Karibik nicht schrecken lassen. "Unser Risikoappetit wird sich nicht verändern, weder weltweit noch bei den US-Hurrikan-Risiken", sagte Vorstandsmitglied Hermann Pohlchristoph am Montag beim Branchentreffen in Baden-Baden. In den USA dürften die Preise in der Katastrophen-Rückversicherung aber besonders stark steigen. Wie teuer die Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria" die Munich Re zu stehen kommen, wollte der Manager noch nicht beziffern. "Alle bisherigen Schätzungen sind sehr vorläufig und sollten mit Vorsicht genossen werden."

Toshiba rechnet erneut mit dickem Verlust

TOKIO - Der japanische Elektronikkonzern Toshiba wird wegen des Verkaufs seiner Speicherchipsparte im laufenden Jahr voraussichtlich erneut tiefrote Zahlen schreiben. Wegen des Steuereffekts aus dem Verkauf rechnet der Konzern im Geschäftsjahr (Ende März) mit einem Verlust von 110 Milliarden Yen (822 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zuvor hatte Toshiba mit einem Nettogewinn von 230 Milliarden Yen kalkuliert - umgerechnet gut 1,7 Milliarden Euro.

ROUNDUP: Gutes China-Geschäft lässt Gewinn bei Philips steigen - Prognose bleibt

AMSTERDAM - Der kontinuierliche Umbau des Gesundheitstechnologiekonzerns Philips hat sich im dritten Quartal ausgezahlt. Trotz unerwartet schwacher Erlöse konnten die Niederländer zwischen Juli und September ihren Gewinn steigern, wobei sie vor allem von einem starken Geschäft in China und einer guten Entwicklung bei Medizinsoftware profitierten. Konzernchef Frans van Houten sieht sein Unternehmen "trotz anhaltender weltweiter Unsicherheiten" weiter auf einem guten Weg zu den Jahreszielen. An der Börse in Amsterdam kletterte die Aktie kurz nach dem Handelsstart um knapp ein Prozent. Die Experten von Natixis sprachen von einem "soliden Wachstum aus eigener Kraft".

^

Weitere Meldungen

-Novartis erhält von FDA 'Breakthrough'-Status für Kombinations-Therapie

-Bahn will bis 2030 mit 70 Prozent Ökostrom fahren

-ROUNDUP: Preisanstieg bei Apfelsaft erwartet

-Bundesregierung besiegelt U-Boot-Deal mit Israel

-Kaspersky wirbt mit 'Transparenzinitiative' um Vertrauen

-Tarifstreit bei Postbank kommt in die entscheidende Phase°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/oca