dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.09.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Nestle will profitabler werden und Investoren versöhnen

VEVEY - Der durch den aktivistischen Investor Daniel Loeb unter Druck geratene Lebensmittelriese Nestle (Nestlé) will profitabler werden. Wie der Schweizer Konzern am Dienstag bei einem Kapitalmarkttag mitteilte, soll die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bis 2020 auf 17,5 bis 18,5 Prozent steigen. Im vergangenen Jahr hatte sie bei 16 Prozent gelegen. Der Umsatz soll organisch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Lufthansa-Aufsichtsrat gibt grünes Licht zum Kauf von Air-Berlin-Teilen

FRANKFURT/BERLIN - Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat den Weg zur Übernahme von großen Teilen der insolventen Rivalin Air Berlin freigemacht. Das Gremium habe dem Kauf von bis zu 61 Flugzeugen für die konzerneigene Billigmarke Eurowings zugestimmt, teilte der Dax-Konzern (DAX 30) am Dienstag in Frankfurt mit. Das Kontrollgremium habe einen Investitionsrahmen von einer Milliarde Euro für den schnellen Ausbau von Eurowings freigegeben. Das Geld soll in den Kauf von 41 Airbus-Mittelstreckenjets (Airbus SE (ex EADS)) und 20 Turboprop-Maschinen des Herstellers Bombardier (Bombardier B) fließen. Der Kauf hänge aber teilweise davon ab, ob die Verhandlungen zum Kauf von Teilen von Air Berlin zum Erfolg führen.

ROUNDUP/Nach Tata-Deal: Milliardenspritze für Thyssenkrupp

ESSEN - Nach der Grundsatzeinigung über eine Stahlfusion mit dem indischen Unternehmen Tata hat sich der Essener Industriekonzern thyssenkrupp eine milliardenschwere Geldspritze am Kapitalmarkt besorgt. Während durch eine Kapitalerhöhung knapp 1,4 Milliarden Euro in die Konzernkasse flossen, wurden auch die Karten unter den Anteilseignern neu gemischt. Nach dpa-Informationen aus Marktkreisen konnte der schwedische Großaktionär Cevian seinen Anteil auf knapp unter 20 Prozent weiter aufstocken.

ROUNDUP: Chinas Internetgigant Alibaba will im Ausland wachsen

PEKING - Der führende chinesische Onlinehändler Alibaba will mit Inventionen in Höhe von 15 Milliarden Dollar sein Geschäft im Ausland ankurbeln. Das Geld werde in den kommenden fünf Jahren in das globale Logistiknetz fließen, wie Alibaba am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig baute der Konzern für umgerechnet gut 800 Millionen Dollar seine Beteiligung an Cainiao, einem Zusammenschluss chinesischer Logistik-Firmen, von 47 auf 51 Prozent aus.

ROUNDUP: Thomas Cook steigt wieder bei Aldiana ein - Sommergeschäft legt zu

LONDON - Der Reisekonzern Thomas Cook steigt nach einem turbulenten Sommer wieder bei der Club-Kette Aldiana ein. Zusammen mit dem Aldiana-Haupteigner, dem Schweizer Hotelentwickler LMEY, will Thomas Cook sein Angebot an eigenen Hotels weiter ausbauen, wie der Konzern mit Marken wie Neckermann Reisen und der Fluglinie Condor am Dienstag in London mitteilte. Nach der Türkei-Krise, den Zerstörungen durch Hurrikan "Irma" in der Karibik und der Insolvenz von Air Berlin sieht Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser den Konzern auf Kurs. Einen Wechsel gibt es in Kürze im Finanzressort.

Fortum-Angebot: Verdi und Betriebsräte warnen vor Uniper-Zerschlagung

DÜSSELDORF - Die Pläne des finnischen Energieversorger Fortum zur Übernahme des deutschen Kraftwerksbetreibers Uniper sorgen für Unruhe bei der Belegschaft und der Gewerkschaft Verdi. Der Verdi-Konzernbetreuer Immo Schlepper sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, er befürchte, dass am Ende eines solchen Milliardendeals die Zerschlagung von Uniper stehe. Dadurch seien über 1000 Arbeitsplätze bedroht. Zuvor hatte Schlepper bereits in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe) über seine Bedenken gesprochen.

Delivery Hero steigert Umsatz kräftig - Rote Zahlen bleiben

BERLIN - Der Online-Lieferdienst Delivery Hero hat erstmals seit seinem Börsengang vom Juni eine Zwischenbilanz vorgelegt. Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern einen Umsatz von 253,2 Millionen Euro, wie er am Dienstag in Berlin mitteilte. Das war fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis betrug der Anstieg immer noch fast zwei Drittel. Der bereinigte operative Verlust (Ebitda) ging um 35 Prozent auf noch 45 Millionen Euro zurück. Vor allem Ausgaben für Marketing, Computersysteme und Verwaltung belasteten das Ergebnis, heißt es im Konzernbericht.

IPO/Kreise: Rovio wird neue Aktien zum Höchstpreis los

HELSINKI - Der Börsengang des finnischen Computerspiele-Entwicklers Rovio verspricht für das Unternehmen recht lukrativ zu werden. Die Preispanne der Aktien werde bei 11,50 Euro liegen und damit am oberen Ende der zuvor angepeilten Spanne, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf interne Dokumente. Der Börsengang würde damit etwa 488 Millionen Euro einbringen. Der Wert das Unternehmens würde damit 896 Millionen Euro betragen.

'FT': Französische Regierung stimmt Zugfusion von Siemens und Alstom zu

PARIS/LONDON - Die französische Regierung stimmt laut einem Pressebericht einer Zusammenlegung der Zugsparten von Alstom und Siemens zu. Der deutsche Industrie- und Elektrokonzern solle die Hälfte an dem gemeinsamen Unternehmen besitzen, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Dienstag unter Berufung auf an den Gesprächen beteiligten Personen. Die französische Regierung hält knapp 20 Prozent am Alstom-Konzern, bei dem der Bau von Zügen und die Signaltechnik den Großteil des Geschäfts ausmachen. An diesem Dienstag könnten die Gremien der Münchener und von Alstom einer Allianz im Zuggeschäft zustimmen.

Apples Siri sucht künftig wieder mit Google

CUPERTINO - Apple setzt für die Suche seiner Sprachassistentin Siri künftig wieder auf Google (Alphabet C (ex Google)) statt auf Microsofts Bing. Auch bei der Suche auf dem mobilen Betriebssystem iOS sowie in der "Spotlight"-Funktion auf dem Mac sorgt künftig wieder Google für die Suchtreffer. Apple pflege enge Zusammenarbeit sowohl mit Google als auch mit Microsoft, zitiert das Tech-Blog "TechCrunch" aus einem Statement von Apple. Mit dem Wechsel solle lediglich eine konsistente Nutzererfahrung gewährleistet werden.

^

Weitere Meldungen

-'FAZ': Alstom-Chef soll bei möglicher Zugfusion mit Siemens die Geschäfte führen

-'HB': Siemens könnte aus Elektromotorenbau für Autos 2021 aussteigen

-Deutsche Wohnen will mit Wandelanleihen neues Geld einsammeln

-Angehender Novartis-Chef will Kosten klinischer Studien deutlich senken

-ABB und Northvolt gehen Partnerschaft für Lithium-Ionen-Batterien ein

-Verkehrsclub: Jamaika-Koalition bietet 'Chance' für Autoindustrie

-Kupferhersteller Aurubis findet neuen Finanzchef bei Thyssenkrupp-Tochter

-Air Berlin erwartet rund 800 Mitarbeiter in Düsseldorf

-Commerzbank bleibt dabei: Jahresprognose mit niedrigem Gewinn steht

-Versicherer Huk-Coburg kehrt Online-Vergleichsportalen den Rücken

-Bericht: Moskau will Schröder als Chef des Aufsichtsrats bei Rosneft

-VDA: Neue Regierung darf keine 'Verbotsschilder' aufstellen

-Vodafone führt unbegrenzte Datennutzung für bestimmte Apps ein

-Neue Air-France-Airline Joon startet im Dezember

-Keine Nachrichten in Griechenland - Journalisten streiken

-Middelhoff-Buch sorgt für Streit mit dem 'Spiegel'

-Erfolgreicher Jungfernflug von Lufttaxi in Dubai°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha