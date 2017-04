dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.04.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Linde verdient dank Asien und Europa etwas mehr - Aktie gibt nach

MÜNCHEN - Besser laufende Geschäfte in Europa und Asien haben dem vor der Fusion mit Praxair stehenden Linde-Konzern (Linde) im ersten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem entwickelte sich die Sparte Anlagenbau etwas besser. Allerdings bekam Linde die Preissenkungen im Gesundheitswesen in den USA zu spüren. Hier hatte das Unternehmen im vierten Quartal noch von einer Verschiebung profitiert. Von Januar bis März kletterte der Umsatz um knapp sieben Prozent auf fast 4,4 Milliarden Euro, wie die im Dax (DAX 30) notierte Gesellschaft am Freitag in München mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen leicht die Erwartungen der Analysten.

ROUNDUP: Deutsche Bank gewinnt Citigroup-Manager Moltke als neuen Finanzchef

FRANKFURT - Die Deutsche Bank holt den erfahrenen Citigroup-Manager (Citigroup) James von Moltke als neuen Finanzvorstand. Moltke, bislang Topmanager in der Finanzabteilung des US-Instituts, werde im Juli nach Frankfurt kommen, erklärte die Deutsche Bank am Freitag. Damit bestätigten sich Informationen aus Finanzkreisen und von Medien.

Exxon profitiert von steigenden Ölpreisen

IRVING - Der Ölkonzern ExxonMobil hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dabei profitierte der Konzern von stark erholten Ölpreisen und Kostensenkungen. ExxonMobil erzielte zwischen Januar und März einen Nettogewinn von 4 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im Vorjahr hatte Exxon lediglich 1,8 Milliarden Dollar verzeichnet.

ROUNDUP: UBS profitiert von reichen Kunden und Einsparungen

ZÜRICH - Das wichtige Geschäft mit wohlhabenden Kunden hat die Schweizer Großbank UBS zu Jahresbeginn angetrieben. Das bessere Abschneiden in der Vermögensverwaltung sowie ein profitableres Investmentbanking trieben den Konzernüberschuss im ersten Quartal auf annähernd 1,3 Milliarden Franken oder umgerechnet 1,2 Milliarden Euro, wie die UBS am Freitag in Zürich mitteilte. Das waren 79 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

ROUNDUP: Sanofi überrascht mit hohem Gewinnplus - Aktie legt zu

PARIS - Der französische Pharmakonzern Sanofi hat mit überraschend guten Quartalszahlen Investoren in gute Laune versetzt. Aufkommende Sorgen um die Entwicklung des wichtigen Diabetes-Geschäfts in den USA treten dabei zunächst in den Hintergrund. Die Zahlen waren klar besser, als Analysten erwartet hatten. Den Ausblick für 2017 bestätigte Sanofi. Die Aktie stieg daher in am Morgen um 1,7 Prozent auf 87,43 Euro. Das war der höchste Stand seit November 2015. Seit Jahresbeginn hat der Titel gut knapp 14 Prozent zugelegt.

ROUNDUP: Boom der Autobranche verschafft Continental erfolgreichen Jahresstart

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat zum Start ins neue Geschäftsjahr vom Boom der Autobranche profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis des weltweit drittgrößten Autozulieferers stiegen im ersten Quartal stärker als von Experten erwartet.

Barclays schneidet im Handelsgeschäft schwach ab - Aktie verliert deutlich

LONDON - Die britische Großbank Barclays hat zum Jahresauftakt im Handelsgeschäft enttäuscht. Fortschritte gab es dagegen in anderen Bereichen wie dem Privatkundengeschäft. So zog der Überschuss im Kerngeschäft um ein Viertel auf 1,18 Milliarden Pfund (1,4 Mrd Euro) an, wie die Bank am Freitag in London mitteilte. Barclays profitierte dabei von insgesamt anziehenden Erträgen sowie dem Sparkurs. Wegen einer Abschreibung auf das zum Verkauf stehende Afrika-Geschäft ging der Überschuss aber konzernweit um 56 Prozent auf 190 Millionen Pfund zurück. An der Börse verdarb das schwache Kapitalmarktgeschäft, in dem die Briten deutlich hinter der US-amerikanischen Konkurrenz zurückgeblieben sind, die Stimmung. Der Kurs der Barclays-Aktie sackte in den ersten Handelsminuten um mehr als fünf Prozent ab.

ROUNDUP 2: Bayer verteidigt vor Aktionären Monsanto-Rekordkauf - Proteste

BONN - Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer hat die Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto vor seinen Aktionären verteidigt. "Durch die vereinbarte Übernahme wollen wir Bayer weiter stärken", sagte Konzernchef Werner Baumann am Freitag in Bonn auf der Hauptversammlung des Dax-Konzerns vor rund 2500 Besuchern. "Und wir wollen damit langfristig erheblichen zusätzlichen Wert schaffen." Und zwar durch mehr Innovation, stärkeres Wachstum und größere Effizienz. Die Übernahme passe "perfekt". Es sei "der richtige Schritt zur rechten Zeit", und er sei gut für alle: Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter sowie für die Gesellschaft insgesamt.

GESAMT-ROUNDUP: US-Tech-Schwergewichte steigern Gewinne kräftig

NEW YORK - Dank boomender Cloud-Services haben Amazon (Amazoncom) und Microsoft zu Jahresbeginn besser als erwartet verdient. Im rasant wachsenden Geschäft mit IT-Diensten und Rechenleistung aus dem Netz liefern sich die US-Tech-Riesen einen harten Wettkampf. Der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet C (ex Google)) ist in diesem Rennen bislang zwar relativ abgeschlagen, sprudelnde Werbeeinnahmen brachten ihm aber dennoch den höchsten Quartalsgewinn ein.

ROUNDUP: MTU profitiert vom Wartungsgeschäft - Aktie auf Rekordhoch

MÜNCHEN - Ein starkes Wartungsgeschäft gibt dem Münchner Triebwerksbauer MTU (MTU Aero Engines) weiter Rückenwind. Umsatz und Gewinn stiegen im Auftaktquartal zweistellig und übertrafen die Erwartungen der Analysten teils deutlich, die Aktie erklomm ein neues Rekordhoch. MTU-Chef Reiner Winkler sprach am Freitag von einem erfolgreichen Jahresstart.

-ROUNDUP: Ostrenten werden voll an Westbezüge angeglichen

-ROUNDUP: Continental will Umsatz mit Mobilitätsdiensten verdoppeln

-ROUNDUP: Bausparkasse Hessen-Thüringen verbucht weniger Neugeschäft

-ROUNDUP/Nahles: Renteneinheit ist ein 'historischer Schritt'

-Samsung bringt Smartphone Galaxy S8 in den Handel

-ROUNDUP: United Airlines schließt Vergleich mit rausgeworfenem Passagier

-Bilfinger baut Methanol-Anlage aus Brasilien in den USA wieder auf

-Deutscher Computerspielpreis: Game Bundesverband bekräftigt Kritik

-Luftfahrt-Boom beflügelt Industrie

-Britischer Finanzinvestor kauft Luxus-Uhrenmarke Breitling

-Vattenfall will nach Verkauf von Braunkohle nach vorne blicken

-Umstrittener Roboterwagen-Chef bei Uber gibt Führung ab

-Merck-Chef Oschmann sieht weltweite Abschottungstendenzen mit Sorge

-ROUNDUP: Sony erwartet kräftigen Gewinnsprung im neuen Geschäftsjahr

-Post will zum 'grünen' Konzern werden - höchste Dividende seit 2000

-HANNOVER: Ausland hat großes Interesse an Hannover Messe

-Oetker-Gesellschafter billigen Verkauf der Reederei Hamburg Süd

-Krebsmittel Stivarga erhält weitere Zulassung in den USA

-Ministerium: Gesprächsangebot zu Homann-Werk für zweite Maiwoche

-ASML reicht Gegenklage gegen Nikon im Patentstreit ein

-RIB Software verdient im ersten Quartal mehr

-ROUNDUP/Airlines: Piloten dürfen wieder allein im Cockpit sein

-Ermittlungen gegen Ex-Manager von Praktiker eingestellt

-ROUNDUP: Nemetschek mit rasantem Jahresstart - Aktie auf Rekordhoch

-Royal Bank of Scotland schafft nach Durststrecke wieder Quartalsgewinn

-Siemens übernimmt Bahn-App-Anbieter aus Hannover

-ROUNDUP/Hendricks: Stopp von Atom-Exporten an belgische Akw nicht möglich

-Zeit-Verlag gründet Herausgeberrat mit fünf Experten

-ROUNDUP: Kanzlerin Merkel wirbt für raschen Weiterbau der A20

-Flugzeugwartungs-Firma Haitec sucht Hunderte neue Mitarbeiter

-Opel macht weiter Verlust

-ROUNDUP 2: Air Berlin ist nach Rekordverlust auf Partner-Suche

-ROUNDUP: Bahn verspricht Kunden mehr Sauberkeit und Service im Bahnhof

-GM steigert Gewinn um mehr als ein Drittel

-Boomender Automarkt lässt Zulieferer Boge wachsen

-Continental will Umsatz mit Mobilitätsdiensten verdoppeln

-Greenpeace stört Credit Suisse-Hauptversammlung

-EU einig über schärfere Schadstoff-Grenzwerte für Kraftwerke

-Colgate-Palmolive schwächelt in der Heimat - Pessimistischer für Umsatz

-ROUNDUP: Siemens übernimmt Software-Anbieter Hacon aus Hannover

-Brauer setzen im ersten Quartal weniger Bier ab

-Sharp dämmt Verluste ein

-Deutsche Euroshop peilt Zuwächse an

-ROUNDUP: Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub mit Umsatzschub - Aktie gibt nach

-Wechsel in der Chefetage beim Technologiekonzern Jenoptik

-Honda beschleunigt kräftig

-Stromtrasse Suedlink geht in nächste Phase°

