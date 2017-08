dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.08.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Hapag-Lloyd erreicht Gewinnzone - Zukauf und höhere Transportmengen

HAMBURG - Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd hat im ersten Halbjahr von ihrem jüngsten Zukauf sowie höheren Transportmengen profitiert. Der operative Gewinn (Ebit) betrug 87,3 Millionen Euro, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatte die Reederei hier noch einen Fehlbetrag von 39,7 Millionen Euro ausgewiesen. Unter dem Strich blieb Hapag-Lloyd zwar im ersten Halbjahr in der Verlustzone, konnte aber das Minus um fast 100 Millionen auf 46,1 Millionen Euro reduzieren. Im zweiten Quartal schrieb das Unternehmen sogar wieder einen Gewinn. Die Schifffahrt steuert wegen Überkapazitäten seit rund neun Jahren durch eine Krise. Zuletzt hatten sich die Fracht- und Charterraten für Schiffe jedoch etwas stabilisiert.

ROUNDUP: Adva Optical streicht jede zehnte Stelle nach Auftragsdelle

MARTINSRIED - Der Telekomausrüster Adva Optical (ADVA SE) erwartet angesichts einer Auftragsdelle deutlich weniger Umsatz und Gewinn im laufenden Quartal. Wie der im TexDax notierte Konzern am späten Montagabend mitteilte, ist daher ein Stellenabbau geplant. Etwa zehn Prozent der weltweit rund 2000 Stellen könnten betroffen sein, konkretisierte ein Unternehmenssprecher am Dienstag die Planungen.

Air Berlin: Nehmen bis 15. September Kaufangebote an

BERLIN - Für die insolvente Air Berlin können Kaufinteressenten nach Unternehmensangaben bis zum 15. September Angebote abgeben. "Air Berlin wird den Investorenprozess zügig abschließen", sagte ein Sprecher am Dienstag. Er widersprach jedoch Informationen aus dem Umfeld des Gläubigerausschusses, wonach die Bieterfrist schon am 13. September ende und das Gremium zwei Tage später bereits erste Entscheidungen treffen könne. Eine Gläubigerversammlung werde es zu einem späteren Zeitpunkt geben, sagte der Sprecher.

Merkel: Wollen deutsche Stahlindustrie - Aber Sache der Unternehmen

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel macht sich für einen Erhalt der deutschen Stahlstandorte stark, sieht die Verantwortung aber in erster Linie bei den Unternehmen. "Wir wollen eine Stahlindustrie in Deutschland", sagte die CDU-Chefin am Dienstag in Berlin bei der traditionellen Sommer-Pressekonferenz. "Welche Option dafür wirtschaftlich die günstigste ist, das müssten die Unternehmen selbst entscheiden." Aber es gebe ein politisches Interesse daran, "dass die Stahlindustrie eine Zukunft hat in Deutschland".

Merkel: Zweiter Dieselgipfel im November

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für November einen zweiten Dieselgipfel mit der Autoindustrie zur Reduzierung von Schadstoffemissionen angekündigt. Schritt für Schritt solle erreicht werden, dass keine Fahrverbote in Städten notwendig seien und zugleich Umweltvorschriften eingehalten würden, sagte Merkel am Dienstag in der Bundespressekonferenz in Berlin.

ROUNDUP: Energieversorger EWE muss Gewinneinbruch hinnehmen

OLDENBURG - Der Oldenburger Energieversorger EWE hat im ersten Halbjahr rund 70 Prozent weniger Gewinn erwirtschaftet als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis unterm Strich sank auf 113,9 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Verkauf von Anteilen am Leipziger Ferngasunternehmen VNG AG noch reichlich Geld in die Kasse gespült. Auch im laufenden Geschäft musste EWE Federn lassen: Der operative Gewinn sank um fast zwölf Prozent. Die aktuellen Zahlen spiegelten die schwierigen Rahmenbedingungen auf den Energie- und Telekommunikationsmärkten im In- und Ausland wider, hieß es.

ROUNDUP: LEG besorgt sich erfolgreich Kapital mit Wandelanleihe

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) hat sich zur Finanzierung von Übernahmen erfolgreich Geld am Kapitalmarkt besorgt. Eine Wandelanleihe in Höhe von 400 Millionen Euro sei erfolgreich platziert worden, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit.

Weitere Meldungen

