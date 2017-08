dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.08.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Zukäufe und Ostergeschäft kurbeln Metro-Umsatz an

DÜSSELDORF - Der unlängst aufgespaltene Lebensmittelhändler Metro hat im dritten Geschäftsquartal von Zukäufen und Zuwächsen im Großhandel Rückenwind erhalten. Auch der stärkere russische Rubel und ein günstig liegendes Ostergeschäft wirkten sich positiv aus. Der Umsatz legte zwischen April und Juni um 4,9 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro zu, wie der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Allerdings ging das Ergebnis aufgrund niedrigerer Erträge aus Immobiliengeschäften zurück. Auch Preissenkungen und Marketingkosten bei der Supermarktkette Real belasteten.

ROUNDUP: Ceconomy profitiert vom Online-Geschäft und deutschen Verbrauchern

DÜSSELDORF - Der Onlineboom hat bei der Media-Markt- und Saturn-Mutter Ceconomy (Ceconomy St) im dritten Geschäftsquartal für weiteres Wachstum gesorgt. Rückenwind bekam der aus der Aufspaltung des Handelskonzerns Metro hervorgegangene Elektronikhändler auch von den deutschen Verbrauchern, die beherzt bei Haushaltsgeräten, Mobiltelefonen und TV-Receivern zulangten. Unter dem Strich schrieb der Konzern im traditionell schwächeren dritten Quartal rote Zahlen. Neuer Ärger droht vom Minderheitsgesellschafter Erich Kellerhals, der gegen den erst kürzlich erfolgten Einstieg beim französischen Wettbewerber Fnac Darty wettert. Die im MDAX notierte Aktie zeigte sich mit minus 0,1 Prozent am Morgen nahezu unverändert.

Fielmann wächst dank neuer Läden - Gewinn stagniert

HAMBURG - Die Optikerkette Fielmann ist dank der Eröffnung neuer Filialen im zweiten Quartal gewachsen. Auch wenn die Berichtsperiode zwischen April und Juni drei Verkaufstage weniger hatte als die des Vorjahres, stieg der Umsatz um 2,7 Prozent auf 353,5 Millionen Euro, wie Fielmann am Donnerstag mitteilte. Beim Ergebnis trat Fielmann hingegen auf der Stelle. Vor Steuern verdiente der MDax-Konzern 63 Millionen Euro nach 62,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der Überschuss lag mit 44,7 Millionen Euro ebenfalls nahezu auf Vorjahresniveau. Die Zahlen fielen in etwa wie von Experten vorhergesagt aus.

ROUNDUP: Carrefour verschreckt mit Gewinnwarnung

PARIS - Europas größter Handelskonzern Carrefour manövriert durch schwierigeres Fahrwasser als gedacht. Der französische Konzern schraubte am Mittwochabend seine Umsatzerwartungen an das Gesamtjahr nach unten und kündigte einen zweistelligen Gewinnrückgang an. Die Börse wurde davon kalt erwischt. Die Carrefour-Aktie rauschte am Donnerstag um bis zu 15 Prozent nach unten und zog etliche andere Einzelhandelswerte mit sich. So büßten auch die Papiere der deutschen Metro trotz zuvor besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen an Wert ein. Auch für Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) ging es nach unten.

ROUNDUP 2: Stada-Investor Singer spekuliert auf satte Abfindung

BAD VILBEL/LONDON - Lange hat sich Finanzinvestor Paul Singer über seine Absichten beim Arzneimittelhersteller STADA bedeckt gehalten - nun hat er einen Teil des Rätsels gelüftet: Der Großaktionär spekuliert wie erwartet auf eine satte Abfindung. Dabei geht es um den von den neuen Stada-Haupteignern Bain Capital und Cinven angestrebten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Hier macht Singer Druck. Sein Hedgefonds Elliott werde einen solchen Vertrag nur gegen eine Mindestabfindung von 74,40 Euro je Aktie unterstützen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag in London.

ROUNDUP: Steinhoff profitiert von Übernahmen - Europageschäft auf gutem Weg

AMSTERDAM - Der Möbel- und Einzelhändler Steinhoff erntet weiterhin die Früchte seiner jüngsten Einkaufstour. Aber auch aus eigener Kraft kam das Unternehmen in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres 2016/17 weiter voran. Dazu bei trugen vor allem gute Geschäfte in Europa und in Afrika bei, wie Steinhoff am Donnerstag in Amsterdam mitteilte

Schiffkredite als Klotz am Bein: DZ-Bank-Gruppe plant vorsichtiger

FRANKFURT - Die DZ-Bank-Gruppe plant angesichts neuer Belastungen aus der Schiffskrise vorsichtiger. Operativ sieht sich die Gruppe zwar auf Kurs, wie DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch am Donnerstag erklärte: "Wir sehen zum Auftakt des zweiten Halbjahres einen erfreulichen Geschäftsverlauf." Er dämpfte aber den Ausblick etwas: "Unser angestrebtes Jahresergebnis am unteren Ende der nachhaltigen Ergebnisspanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro vor Steuern erscheint im aktuellen konjunkturellen Umfeld vor diesem Hintergrund weiterhin möglich, ist jedoch ambitionierter geworden."

ROUNDUP: Bertelsmann steigert Gewinn dank Digitalgeschäft

GÜTERSLOH - Dank seiner Digitalgeschäfte hat der Bertelsmann-Konzern im ersten Halbjahr mehr verdient. Der Gewinn stieg gemessen am Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent auf 502 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Gütersloh mitteilte. Der Umsatz kletterte leicht um gut zwei Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Erstmals stieg der Anteil des Digitalgeschäfts in den Sparten TV, Zeitschriften, Musik, Dienstleistungen und Bildung auf einen Anteil von mehr als 30 Prozent am Gesamtumsatz. Hier gab es ein kräftiges Plus von 9 Prozent.

Bouygues nach erstem Halbjahr wieder im Plus - Olympia 2024 soll Bücher füllen

PARIS - Der französische Mischkonzern Bouygues schreibt wegen eines florierenden Bau- und Telekommunikationsgeschäfts wieder schwarze Zahlen. Von Januar bis Juni seien die Umsätze um 3,4 Prozent auf 15,162 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Das operative Ergebnis hat sich dabei von 57 Millionen Euro im Vorjahr auf 417 Millionen Euro erhöht. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 240 Millionen Euro hängen. Ein Jahr zuvor hatte Bouygues noch einen Verlust von 28 Millionen Euro aufgrund von diversen Sonderbelastungen vermeldet.

Whiskey-Marke Jameson treibt Pernod Ricard weiter an

PARIS - Der weltweit zweitgrößte Spirituosenkonzern Pernod Ricard profitiert weiter vom Erfolg seiner Whiskeymarke Jameson, guten Geschäften in Amerika sowie einer strikten Kostenkontrolle. Der positive Trend des Ende Juni beendeten Geschäftsjahres 2016/17 dürfte zudem nach Firmenangaben anhalten. Aus diesem Grund rechnet Unternehmenschef Alexandre Ricard im laufenden Geschäftsjahr mit einem noch stärkeren Gewinnanstieg als 2016/17.

Weitere Meldungen

