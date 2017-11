Drägerwerk rechnet 2018 mit stärkerem Umsatzanstieg und will mehr investieren

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk will im kommenden Jahr beim Umsatzwachstum zulegen. Die Erlöse dürften 2018 um zwei bis fünf Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Im laufenden Jahr peilt Drägerwerk null bis drei Prozent an.

Allerdings will das Unternehmen auch stärker investieren. Deshalb werde die Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) 2018 und voraussichtlich auch 2019 auf vier bis sechs Prozent sinken. Im laufenden Jahr rechnet Drägerwerk hier mit fünf bis sieben Prozent. Schwerpunkt der Investitionen sollen neben Forschungs- und Entwicklungs- sowie IT-Projekten auch "spezifische Fähigkeiten im Vertrieb, insbesondere in den USA" sein.

Das Gesamtpaket kam bei Anlegern nicht gut an. Der Aktienkurs des Unternehmens brach im späten Handel auf der Plattform Tradegate in einer ersten Reaktion um etwas mehr als 8 Prozent ein./he/ck