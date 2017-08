Draghi betont Notwendigkeit sehr lockerer Geldpolitik

Von Hans Benzin

JACKSON HOLE/FRANKFURT (Dow Jones)--Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Notwendigkeit einer weiter sehr lockeren Geldpolitik betont. Bei einer Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen Symposiums der Kansas-City-Fed in Jackson Hole sagte Draghi, es sei weiterhin ein signifikanter Grad geldpolitischer Akkommodation erforderlich. Draghi begründete das damit, dass sich die Inflation bisher nicht selbsttragend und nicht dynamisch in Richtung des Inflationsziels von knapp 2 Prozent bewege. Deshalb müsse die EZB "geduldig" sein.

Draghi bekräftigte damit im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am 7. September Kernelemente der EZB-Kommunikation. Das ist insofern von Bedeutung, als Beobachter über die Möglichkeit spekuliert hatten, dass Draghi in Jackson Hole Details zu der allgemein erwarteten Verringerung der EZB-Anleiheankäufe verraten könnte. Statt dessen betonte Draghi, dass das Anleihekaufprogramm "sehr erfolgreich" sei.

Kontakt zum Autor: hans.benzin@dowjones.com

DJG/hab/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2017 16:04 ET (20:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 04 PM EDT 08-25-17