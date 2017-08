Drohende Explosion in überfluteter Chemiefabrik in Texas

Washington (Reuters) - Nach den Überschwemmungen durch den Wirbelsturm "Harvey" drohen in einer texanischen Fabrik Chemikalien zu explodieren.

Weil das Wasser in den Produktionshallen fast zwei Meter hoch stehe, seien die Kühlsysteme ausgefallen, erklärte der Konzern Arkema. Wegen steigender Temperaturen werde damit gerechnet, dass es in den kommenden sechs Tagen zu einer massiven Detonation und einem Großfeuer kommen werde. Der dabei entstehende schwarze Qualm reize Haut, Augen und Lunge. Die Behörden haben bereits die Evakuierung der Region in dem Ort Crosby nahe Houston angeordnet. In der Fabrik werden organische Peroxide unter anderem für Farben hergestellt.