Erwartungsgemäß legte der deutsche Leitindex bis vor kurzem eine längere Verschnaufpause ein. Angesichts des vorangegangenen starken Anstiegs und der immer wieder angeführten politischen Unsicherheiten verwunderte das nicht - zumal die Gewinnentwicklung der DAX-Unternehmen mit den Kursen nicht mithalten konnte. Erst jüngst konnte der Leitindex nun wieder Fahrt aufnehmen und neue Höchststände erreichen.

Für die künftige Kursentwicklung wird nun zunehmend entscheidend sein, ob das Gewinnwachstum der DAX-Unternehmen hoch und robust genug ausfällt, um das Bewertungsniveau zu rechtfertigen. Schließlich rücken Investoren im Zuge aktuell wieder anziehender Kapitalmarktrenditen in den USA und später aller Voraussicht nach auch in der Eurozone zunehmend von der zuletzt gängigen Betrachtungsweise ab, der zufolge einer Bewertungs-Fantasie in einem Null- oder Negativzins-Umfeld keine Grenzen gesetzt sind. Stattdessen besinnen sie sich darauf, dass die Aktienkurse auf lange Sicht der betriebswirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen und also ihren Gewinnen folgen, während allzu hohe Bewertungen Kennzeichen einer Blase sind.

Davon ist der deutsche Aktienmarkt indessen weit entfernt - und wird es auch vorerst bleiben. Denn die Mehrheit der DAX-Unternehmen steht dieser Tage vor Rekordergebnissen und ist angesichts stabilerer globaler Konjunkturaussichten auch für die Zukunft gut gerüstet. Das sollte auch bei weiteren moderaten Kursgewinnen ein unverändert allenfalls leicht über dem langfristigen Durchschnitt liegendes Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Jahresende zur Folge haben.

Anleger sollten der Rückbesinnung folgen und vor allem Aktien in den Blick nehmen, die neben einem soliden Gewinnwachstum auch eine attraktive Bewertung aufweisen. Überzeugend erscheint hier unter anderem beispielsweise Daimler. Nochmals stärkere Absatzzahlen der Kernmarke Mercedes Benz vor allem in China, aber auch in Europa und den USA im ersten Quartal lassen erwarten, dass der Stuttgarter Autobauer seine Absatz- und Umsatzziele für das laufende Jahr mindestens erreichen wird, sodass ein Kursanstieg vom Gewinnwachstum gedeckt ist.

Ebenfalls attraktiv aus Wachstums- wie Bewertungssicht erscheint SAP. Der Software-Anbieter profitiert vom starken Wachstum in den Bereichen Netzwerke, Cloud sowie dem Internet der Dinge. Da auch im laufenden Jahr keine größeren Akquisitionen vorgesehen sind, könnten mögliche Aktienrückkäufe den Kurs im zweiten Halbjahr zusätzlich beflügeln.

Anleger, die von Kurssteigerungen der genannten Aktien überdurchschnittlich profitieren, sich aber gleichzeitig gegen kleinere Korrekturen in einem möglicherweise vorerst noch volatilen Umfeld wappnen möchten, können zu Discount-Call Optionsscheinen greifen. Die Papiere funktionieren ähnlich wie klassische Optionsscheine, liefern aber wegen des gewährten Rabatts auch dann einen Ertrag, wenn der Basiswert seitwärts läuft oder leicht verliert. Dafür ist der Maximalertrag über einen Cap begrenzt. Anleger können dabei zwischen etlichen Ausstattungsvarianten wählen, die ein vergleichsweise defensives Engagement mit großzügigerem Puffer bei begrenzter Ertragschance, aber auch ausgewogene und offensive Strategien ermöglichen. Das Emittentenrisiko und die Möglichkeit eines Totalverlusts sollten Anleger allerdings bei ihrem Investment beachten.

Risikobewusste Anleger könnten sich beispielsweise Discount Optionsscheine auf die genannten Einzeltitel ansehen. Bei Daimler ist eine Mehrheit der Analysten aufgrund der erfolgreichen und modernen Modellpalette positiv für den Titel gestimmt. Aktuell notiert die Aktie bei rund 68 Euro. Bei einem Investment mit dem Discount-Call Optionsschein mit der Wertpapierkennnummer DGW4AW auf Daimler ergibt sich eine Renditechance von rund 30 Prozent absolut, falls die zugrundeliegende Aktie zum Laufzeitende des Discount Optionsscheins am 15.12.2017 auf oder über dem Cap von 65 Euro notiert.

Auch bei SAP sieht die Mehrheit der Analysten aufgrund des dynamischen Wachstums bei Firmenanwendungen und im Cloud-Geschäft weiteres Kurspotenzial. Die SAP-Aktie notiert derzeit bei rund 93 Euro. Anleger, die ebenfalls entsprechend optimistisch gegenüber SAP sind, könnten mit dem Discount-Call Optionsschein mit der Wertpapierkennnummer DG9JJ1 von steigenden Kursen der Aktie profitieren. Zum Laufzeitende am 15.12.2017 sind 22 Prozent Rendite absolut möglich, wenn SAP auf oder über dem Cap von 88 Euro notiert.

Marcus Landau ist Derivate-Experte bei der DZ BANK in Frankfurt.

Marcus Landau, Abteilungsdirektor Public Distribution bei der DZ BANK, ist für die Bereiche Vermarktung und Emission von Hebelprodukten und Zertifikaten mitverantwortlich. Die DZ BANK ist einer der größten Derivate-Emittenten in Deutschland. Weitere Informationen auf dem Derivateportal der DZ BANK:www.dzbank-derivate.de.