EANS Adhoc: ams AG

GO

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt nach Allzeithoch leichter -- BMW mit Gewinnrückgang aber viel Optimismus -- Dialog Semiconductor mit Rekord-Sommerquartal -- Apple, Tesla, Zalando, im Fokus

innogy-Aktien profitieren von möglicher Verbindung mit britischer SSE. Nordex-Aktie auf 4-Jahrestief nach trübem Siemens-Gamesa-Ausblick. OPEC rechnet mit steigendem Ölbedarf. Auslandstöchter schieben HOCHTIEF-Gewinn kräftig an. Intesa Sanpaolo bleibt auf Kurs nach Krisenbanken-Übernahme. So viel kostet das iPhone X in der Herstellung.