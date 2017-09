EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt Ausschluss der Bezugsrechte für mögliche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen bekannt

=------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------------

Finanzierung 06.09.2017

Premstätten - Premstätten, Österreich (6. September 2017) - ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensor- und Analoglösungen, gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, den Ausschluss der Bezugsrechte im Zusammenhang mit einer möglichen Privatplatzierung von nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen beschlossen hat. Die Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von bis zu USD 350 Mio. und mit einer Laufzeit von fünf Jahren werden zur Wandlung in bis zu 4,1% des derzeit ausstehenden Grundkapitals (auf Inhaber lautende neue Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) aus dem bestehenden bedingten Kapital der Gesellschaft) berechtigen. Der Zeitpunkt einer möglichen Platzierung der Schuldverschreibungen sowie deren Bedingungen werden in Abhängigkeit und unter Berücksichtigung der vorherrschenden Marktbedingungen ermittelt. Der nach österreichischem Recht zu erstellende Bericht des Vorstands wird voraussichtlich am oder um den 8. September 2017 im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht werden.

###

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezüglich künftiger finanzieller und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten, einschließlich Aussagen, die Worte wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet», «beabsichtigt» und ähnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungen gemacht, die der Gesellschaft im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen erscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse, einschließlich der tatsächlichen Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich von der prognostizierten Lage abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft bei deren Veröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Rückfragehinweis: Moritz M. Gmeiner Vice President Investor Relations Tel: +43 3136 500-31211 Fax: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com

