EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG/ Dividendenausschüttung 8,25 Mio. Euro

Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 12.05.2017

Die 99. ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft vom 12. Mai 2017 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende von EUR 0,30 pro Stamm-Stückaktie und Vorzugs-Stückaktie auf das zum 31.12.2016 dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 55.000.000,-- auszuschütten.

Demgemäß entfällt auf

je Stück Stammaktie ein Betrag von EUR 0,30 je Stück Vorzugsaktie ein Betrag von EUR 0,30

abzüglich 27,5 % KESt.

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt ab 23. Mai 2017. Handel ex Dividende an der Börse ab 19. Mai 2017 Record Date (Nachweisstichtag "Dividende"): 22. Mai 2017

Innsbruck, am 12. Mai 2017

Der Vorstand

