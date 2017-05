EANS-Adhoc: Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft / Jahresfinanzbericht

=------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------------

Jahresfinanzbericht 24.05.2017

Stockerau - Der Jahresfinanzbericht der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft hätte per 30.04.2017 veröffentlicht werden müssen. Dies ist der Gesellschaft bekannt. Die Verzögerung ist dadurch eingetreten, da eine Firma an der die Maschinenfabrik Heid AG eine Beteiligung hält, nicht zeitgerecht ihren geprüften Jahresfinanzbericht zum 31.12.2016 liefern konnte, die Heid jedoch diesen zur Fertigstellung ihrer Bilanz benötigte. Der Jahresfinanzbericht der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft wird bis zum Dienstag 06.06.2017 vorliegen und veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis: Maschinenfabrik Heid AG HEID-Werkstraße 13 2000 Stockerau 02266/712620 heid@aon.at

Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2017 08:00 ET (12:00 GMT)- - 08 00 AM EDT 05-24-17