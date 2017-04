EANS-AFR: Investkredit Funding Ltd. / Yearly Report

=------------------------------------------------------------------------------- Tip announcement for financial statements transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible for the content of this announcement. =-------------------------------------------------------------------------------

The company Investkredit Funding Ltd. is declaring the following financial reports below:

Report Type: Yearly Report German: Publication Date : 20.04.2017 Publication Location: http://www.immigon.com/m101/volksbank/m874_immig/de/individuelle_seite/geschaeftsberichte/geschaeftsjahr_16.jsp English: Publication Date : 20.04.2017 Publication Location: http://en.immigon.com/m101/volksbank/m874_immig/en/individuelle_seite/geschaeftsberichte/geschaeftsjahr_16.jsp

