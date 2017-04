EANS-DD: Raiffeisen Bank International AG / Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to article 19 ...

=------------------------------------------------------------------------------- Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to article 19 of the Market Abuse Regulation (MAR), transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement =-------------------------------------------------------------------------------

Details of the person subject to the disclosure requirement:

Person, triggering the disclosure:

Name: Klemens Breuer (natural person)

Reason for the disclosure requirement:

Reason: Person performing managerial responsibilities Position: Member of a managing board

Issuer subject to the publication requirement:

Name: Raiffeisen Bank International AG LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

Details of the transaction:

Description of financial instrument: RBI share ISIN: AT0000606306 Type of transaction: Allocation of shares under the Share Incentive Program (SIP) 2012 Date: 2017-04-10 Currency: Euro

_____________________________________________ | Price | No of items | _____________________________________________ | EUR 20,955 |4.598 (EUR 96.351,09) | _____________________________________________

Total amount traded: 4.598 Total price traded: EUR 96.351,09 Avg. price traded: EUR 20,955 Place: Outside of a trading venue Explanation:

Further inquiry note: Raiffeisen Bank International AG Christoph Lehner, Head of Group Compliance +43 1 71707-1456 Am Stadtpark 9 1030 Wien

