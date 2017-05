EANS-Hinweisbekanntmachung: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Quartalsbericht gemäß § 87 Abs. 6 BörseG - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------------

TEST

Hiermit gibt die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht gemäß § 87 Abs. 6 BörseG Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 24.05.2017 Veröffentlichungsort: https://www.sbo.at/cms/cms.php?pageName=64

Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/226/8/10004980/0/AB_Mai17_de-170522.pdf

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)- - 02 00 AM EDT 05-24-17