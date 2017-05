EANS-Hinweisbekanntmachung: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe / Quartalsbericht gemäß § 87 Abs. 6 BörseG - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------------

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Zwischenbericht für das 1. Quartal 2017

Hiermit gibt die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht gemäß § 87 Abs. 6 BörseG Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 30.05.2017 Veröffentlichungsort: http://www.vig.com/de/investor-relations/downloads/zwischenberichte.html

Rückfragehinweis: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 1010 Wien, Schottenring 30

Wolfgang Haas Leiter Konzernkommunikation & Marketing, Konzernpressesprecher Tel.: +43(0)50 390-21029 Fax: +43 (0)50 390 99-21029 E-Mail: Wolfgang.haas@vig.com

Nina Higatzberger Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.com

