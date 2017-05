EANS-PVR: AMAG Austria Metall AG / Publication of an Announcement according to art. 93 BörseG with the objective of Europe-web publication

=------------------------------------------------------------------------------- Notification of voting rights transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible for the content of this announcement. =-------------------------------------------------------------------------------

1. Issuer: AMAG Austria Metall AG 2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of voting rights 3. Person subject to notification obligation Acting in concert agreement (Sec. 92 No. 1 BörseG) _____________________________________________________________________________ |___First_name____|_____Name/Surname_____|________City_________|___Country____| |_________________|B&C_Privatstiftung____|Wien_________________|Österreich____| |_________________|Oberbank_AG___________|Linz_________________|Österreich____| | |Raiffeisenlandesbank | | | | |Oberösterreich |Linz |Österreich | |_________________|Aktiengesellschaft____|_____________________|______________|

4. Name of shareholder(s): B & C Pontos Holding GmbH, B & C Alpha Holding GmbH, RLB OÖ Alu Invest GmbH, Oberbank Industrie und Handelsbeteiligungsholding GmbH 5. Date on which the threshold was crossed or reached: 29.4.2017

6. Total positions ______________________________________________________________________________ | | | % of voting | | _ | | | % of voting |rights through | |Total_numberof| | |rights attached|financial/other|Totalof both in|voting rights | | |to shares (7.A)| instruments | % (7.A + 7.B) | of issuer | |_______________|_______________|(7.B.1_+_7.B.2)|_______________|______________| | Resulting | | | | | | situation on | 69,31 % | 0,00 % | 69,31 % | 35.264.000 | | the date on | | | | | |which threshold| | | | | | was crossed / | | | | | |____reached____|_______________|_______________|_______________|______________| | Position of | | | | | | previous | 69,31 % | | | | | notification | | | | | |(if_applicable)|_______________|_______________|_______________|______________|

Details 7. Notified details of the resulting situation:

______________________________________________________________________________ |A:_Voting_rights_attached_to_shares___________________________________________| | |____Number_of_voting_rights____|_______%_of_voting_rights_______| | ISIN Code | Direct | Indirect | Direct | Indirect | |_____________|(Sec_91_BörseG)|(Sec_92_BörseG)|(Sec_91_BörseG)|(Sec_92_BörseG)_| |AT00000AMAG3_|_______________|_____24.442.455|_______________|_________69,31_%| |_SUBTOTAL_A__|__________24.442.455___________|____________69,31_%_____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Financial_/_Other_Instruments_pursuant_to_Sec._91a_para.1_No._1_BörseG___| | | | | Number of | | | Type of |Expiration Date|Exercise Period| voting | % of voting | | instrument | | |rights that may| rights | | | | | be | | | | | |acquired if the| | | | | | | | | | | | instrument is | | |_____________|_______________|_______________|___exercised___|________________| |_____________|_______________|_______________|_______________|________________| |_____________|_______________|_SUBTOTAL_B.1__|_______________|________________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Financial_/_Other_Instruments_pursuant_to_Sec._91a_para.1_No._3_BörseG___| | Type of | Expiration | Exercise | Physical / | Number of | % of voting | |instrument | Date | Period | Cash |voting rights| rights | |___________|____________|___________|_Settlement__|_____________|_____________| |___________|____________|___________|_____________|_____________|_____________| |___________|____________|___________|SUBTOTAL_B.2_|_____________|_____________|

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation: Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer. Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: ______________________________________________________________________________ | | | | |Financial/ | | | | | Directly | Shares | other | | | No. | Name |controlled| held |instruments| Total of | | | | by No. |_directly | held | both (%) | | | | | (%) |_directly | | |______|__________________________|__________|__________|____(%)____|__________| |__1___|B&C_Privatstiftung________|__________|__________|___________|__________| | 2 |B&C Holding Österreich | 1 | | | | |______|GmbH______________________|__________|__________|___________|__________| |__3___|B&C_Industrieholding_GmbH_|____2_____|__________|___________|__________| |__4___|B&C_Triton_Holding_GmbH___|____3_____|__________|___________|__________| |__5___|B&C_Pontos_Holding_GmbH___|____4_____|____4,91_%|___________|____4,91_%| |__6___|B&C_Lambda_Holding________|____3_____|__________|___________|__________| |__7___|B&C_Alpha_Holding_GmbH____|____6_____|___47,81_%|___________|___47,81_%| | 8 |Raiffeisenbankengruppe OÖ | | | | | |______|Verbund_eGen______________|__________|__________|___________|__________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | 9 |Oberösterreich | 8 | | | | |______|Aktiengesellschaft________|__________|__________|___________|__________| |__10__|Invest_Holding_GmbH_______|____9_____|__________|___________|__________| |__11__|RLB_OÖ_Alu_Invest_GmbH____|____10____|___16,50_%|___________|___16,50_%| |__12__|Oberbank_AG_______________|__________|__________|___________|__________| | |Oberbank | | | | | | 13 |Unternehmensbeteiligung | 12 | | | | |______|GmbH______________________|__________|__________|___________|__________| | |Oberbank Industrie und | | | | | | 14 |Handelsbeteiligungsholding| 13 | 0,10 %| | 0,10 %| |______|GmbH______________________|__________|__________|___________|__________| |______|__________________________|__________|__________|___________|__________|

9. In case of proxy voting Date of general meeting: - Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

10. Other comments: As part of an intragroup split, the 100% interest in B & C Industrieholding GmbH has been held to date by B & C Dora GmbH (formerly: B & C Holding Österreich GmbH) has been transferred to B & C Holding Österreich GmbH (formerly: B & C Helios GmbH), another wholly-owned subsidiary of B & C Privatstiftung.

Due to this split, the chain of controlled entities has changed relating to the 1,729,737 voting rights (corresponding to around 4.91% of the share capital and of the voting rights) that B & C Pontos Holding GmbH holds directly in AMAG Austria Metall AG, and the 16,858,894 voting rights (corresponding to around 47.81% of the share capital and of the voting rights) that B & C Pontos Holding GmbH holds directly in AMAG Austria Metall AG.

Pursuant to Section 92 Z 4 of the Austrian Stock Exchange Act (BörseG), a total of 18,588,631 voting rights (corresponding to around 52.72% of the share capital and of the voting rights) in AMAG Austria Metall AG continue to be attributable to B & C Privatstiftung through its indirect subsidiaries B & C Pontos Holding GmbH and B & C Alpha Holding GmbH. Furthermore, pursuant to Section 92 Z 1 BörseG and on the basis of agreements between B & C Industrieholding GmbH and Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft and Oberbank AG respectively, 5,853,824 voting rights are attributable to the issuer. As a consequence and pursuant to Section 92 BörseG, a total of 24,442,455 voting rights (corresponding to around 69.31% of the share capital and of the voting rights) in AMAG Austria Metall AG continue to be attributable to B & C Privatstiftung.

