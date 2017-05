EANS-PVR: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------------

1. Emittent: AMAG Austria Metall AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 92 Z 1 BörseG) ________________________________________________________________________ |____Vorname____|___Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____| |_______________|B&C_Privatstiftung__|Wien_________________|Österreich___| |_______________|Oberbank_AG_________|Linz_________________|Österreich___| | |Raiffeisenlandesbank| | | | |Oberösterreich |Linz |Österreich | |_______________|Aktiengesellschaft__|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre: B & C Pontos Holding GmbH, B & C Alpha Holding GmbH, RLB OÖ Alu Invest GmbH, Oberbank Industrie und Handelsbeteiligungsholding GmbH 5. Datum der Schwellenberührung: 29.4.2017

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | | % der | | _ | | | % der | Stimmrechte, | |Gesamtzahl der | | | Stimmrechte, | die die | Total von |Stimmrechte des| | |die zu Aktien | Finanz-/ |beiden in % | Emittenten | | |gehören (7.A) | sonstigen | (7.A + 7.B) | | | | | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 69,31 % | 0,00 % | 69,31 % | 35.264.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 69,31 % | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________|

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_______%_der_Stimmrechte_______| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |___Aktien___|_(§_91_BörseG)_|_(§_92_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_92_BörseG)_| |AT00000AMAG3|_______________|_____24.442.455|_______________|________69,31_%| |_SUBTOTAL_A_|__________24.442.455___________|____________69,31_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_1_BörseG______| | | | | Anzahl der | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|Stimmrechte die | % der | | Instruments | | |erworben werden | Stimmrechte | |______________|______________|______________|_____können_____|________________| |______________|______________|______________|________________|________________| |______________|______________|_SUBTOTAL_B.1_|________________|________________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_3_BörseG______| | Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| Physisches | Anzahl der | % der | |Instruments| | | oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte | |___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________| |___________|____________|______________|____________|____________|____________| |___________|____________|______________|SUBTOTAL_B.2|____________|____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total | |Ziffer| Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden | | | | | (%) |Instrumente| (%) | |______|__________________________|____________|___________|____(%)____|_______| |__1___|B&C_Privatstiftung________|____________|___________|___________|_______| | 2 |B&C Holding Österreich | 1 | | | | |______|GmbH______________________|____________|___________|___________|_______| |__3___|B&C_Industrieholding_GmbH_|_____2______|___________|___________|_______| |__4___|B&C_Triton_Holding_GmbH___|_____3______|___________|___________|_______| |__5___|B&C_Pontos_Holding_GmbH___|_____4______|_____4,91_%|___________|_4,91_%| |__6___|B&C_Lambda_Holding________|_____3______|___________|___________|_______| |__7___|B&C_Alpha_Holding_GmbH____|_____6______|____47,81_%|___________|47,81_%| | 8 |Raiffeisenbankengruppe OÖ | | | | | |______|Verbund_eGen______________|____________|___________|___________|_______| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | 9 |Oberösterreich | 8 | | | | |______|Aktiengesellschaft________|____________|___________|___________|_______| |__10__|Invest_Holding_GmbH_______|_____9______|___________|___________|_______| |__11__|RLB_OÖ_Alu_Invest_GmbH____|_____10_____|____16,50_%|___________|16,50_%| |__12__|Oberbank_AG_______________|____________|___________|___________|_______| | |Oberbank | | | | | | 13 |Unternehmensbeteiligung | 12 | | | | |______|GmbH______________________|____________|___________|___________|_______| | |Oberbank Industrie und | | | | | | 14 |Handelsbeteiligungsholding| 13 | 0,10 %| | 0,10 %| |______|GmbH______________________|____________|___________|___________|_______| |______|__________________________|____________|___________|___________|_______|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Im Zuge einer gruppeninternen Spaltung ist die bislang von der B & C Dora GmbH (vormals B & C Holding Österreich GmbH) gehaltene 100% Beteiligung an der B & C Industrieholding GmbH auf die B & C Holding Österreich GmbH (vormals B & C Helios GmbH), eine andere 100% Tochtergesellschaft der B & C Privatstiftung, übertragen worden.

Aufgrund dieser Spaltung hat sich die Kette der kontrollierten Unternehmen im Hinblick auf die von der B & C Pontos Holding GmbH direkt gehaltenen 1.729.737 Stimmrechte (entspricht rund 4,91% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG und die von der B & C Alpha Holding GmbH direkt gehaltenen 16.858.894 Stimmrechte (entspricht rund 47,81% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG geändert.

Der B & C Privatstiftung sind unverändert über ihre indirekten Tochtergesellschaften B & C Pontos Holding GmbH und B & C Alpha Holding GmbH gemäß § 92 Z 4 BörseG insgesamt 18.588.631 Stimmrechte (entspricht rund 52,72% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG zuzurechnen. Darüber hinaus sind der B & C Privatstiftung aufgrund von Vereinbarungen zwischen der B & C Industrieholding GmbH und der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft bzw der Oberbank AG weiterhin gemäß § 92 Z 1 BörseG 5.853.824 Stimmrechte an der Emittentin zuzurechnen. Insgesamt sind B & C Privatstiftung somit weiterhin gemäß § 92 BörseG 24.442.455 Stimmrechte (entspricht rund 69,31% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG zuzurechnen.

