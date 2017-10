easyJet-Einigung mit Air Berlin wird Freitag verkündet

Berlin (Reuters) - Die Verhandlungen zwischen der insolventen Air Berlin und dem britischen Billigflieger easyJet stehen einem Bericht zufolge kurz vor dem Durchbruch.

Am Freitagnachmittag solle eine Einigung zwischen beiden Airlines verkündet werden, berichteten die Zeitungen "BZ" und "Bild" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Verhandlungsteilnehmer. Dabei gehe es um die Übernahme von 25 Jets, von denen 20 in Berlin stationiert werden sollen. Air Berlin lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Easyjet-Sprecher bekräftigte, man werde sich melden, sobald es etwas zu berichten gebe.