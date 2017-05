Easyjet sieht sinkenden Preisdruck in der Branche

London (Reuters) - Nach einem schwachen Jahresstart blickt der britische Billig-Flieger Easyjet etwas optimistischer auf den weiteren Verlauf.

Die Preise in der Branche begännen sich zu stabilisieren, erklärte der britische Konzern am Dienstag. Daher halte Easyjet auch an den Zielen für das Gesamtjahr fest. Die Airline kämpft - wie andere Fluggesellschaften auch - mit dem scharfen Wettbewerb und Überkapazitäten in Europa.

Im ersten Halbjahr weitete sich Easyjets Verlust vor Steuern auf 212 Millionen Pfund aus. Als Gründe dafür nannte der Konzern das schwache britische Pfund und den Umstand, dass die Oster-Feiertage in diesem Jahr erst in die zweite Hälfte des Geschäftsjahres fielen.

Easyjet-Aktien verloren am Dienstag sechs Prozent. Die Papiere der Lufthansa gerieten in den Sog und verloren gegen den Markt-Trend 0,7 Prozent. Air Berlin gaben 1,3 Prozent ab.