Easyjet und Verdi einig über Beschäftigung von Air-Berlin-Mitarbeitern

GO

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX geht unter 13.500 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen im Plus -- Apple-Aktie steigt nach guten Quartalszahlen -- GEA meldet erneut Gewinnwarnung -- Starbucks, Evonik im Fokus

BMW ruft in Nordamerika rund eine Million Fahrzeuge zurück. Bill Gates nicht mehr reichster Mann der Welt. T-Mobile US und Sprint verhandeln weiter über Fusion. NAGA Group entwickelt eigene Kryptowährung. Analysten: Tesla verspricht zu viel, liefert zu wenig und braucht mehr Kapital. Ist die Glückssträhne der BYD-Aktie an der Börse jetzt vorbei?