2001 war es so weit, Steve Jobs stellte den ersten iPod der Apple -Geschichte vor und schaffte damit ein Kultobjekt für eine ganze Generation. In den nächsten Jahren wurden laut Statista.de fast 400 Millionen Geräte verkauft und halfen mit dabei, Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt zu machen. Seit September 2014 werden kein neuen iPods mehr produziert. Vor allem, weil keine Hersteller der Bauteile mehr existieren, laut Apples Aussage. So hätte man durchaus Produzenten finden können, lediglich die mittlerweile geringe Nachfrage hätte diesen Schritt nicht gerechtfertigt. Und so kam das Ende des beliebtesten MP3-Players aller Zeiten. Dieses Ende brachte die Redakteure der englischen Zeitung "Guardian" als erste auf die Idee, zu recherchieren, wie viel die alten Modelle nun wert seien. Dabei sind sie auf erstaunliche Ergebnisse gestoßen. Grund für den Rückgang beim Verkauf von iPods ist vor allem das iPhone. Zunächst noch mit zu wenig Speicherplatz ausgestattet, konnte das Smartphone, mit mehr Kapazität, nach und nach den iPod verdrängen. Die alten MP3-Player werden nun immer mehr zu Raritäten.

Schwindelerregende Preise für iPods der ersten Generation

So werden gebrauchte Geräte der ersten Generation für um die zehntausend Euro verkauft. Ein iPod der zweiten Generation brachte in den USA umgerechnet rund 17.500 Euro, ein unverpackter iPod Shuffle der dritten Generation 880€ sowie ein iPod Touch der zweiten Generation immerhin noch stolze 530€. Diese Preise sind aber alles nichts im Vergleich zu den original verpackten iPods der ersten Generationen. Auf eBay werden hierbei für die Kollektion des iPods der ersten Generation, also alle iPods in jeglichen damaligen zu erhaltenden Speicherplatz-Größen, für Höchstpreise angeboten. Sowohl ein Angebot auf der amerikanischen eBay Plattform über rund 45.000€ für die erste Generation, als auch ein zweites über rund 35.000€ für die vierte Generation sind vorhanden. Ob sich jemand finden lässt, der bereit ist diesen Preis zu bezahlen?

Am teuersten sind originalverpackte Sondermodelle

Ein Angebot schlägt jedoch alle anderen. Ein iPod Classic der vierten Generation mit 20GB Speicherplatz in der U2 Special Edition wird von Kirchheim am Neckar aus in die ganze Welt angeboten. 69.000 € möchte der Verkäufer unter dem Pseudonym world24trade für den MP3-Player. Der Originalpreis des Geräts lag im Oktober 2004 bei 379€. Aber auch hier ist fraglich, wer bereit ist einen solchen Preis zu zahlen. Und doch kann auch durch dieses Angebot schon eines sicher gesagt werden. Wie so oft bei Sammelobjekten können die richtig hohen Preise nur bei originalverpackten Produkten erzielt werden. Darüber hinaus stellen die weniger häufig produzierten Sondermodelle, zum Beispiel die U2- oder die John-Lennon-Version, einen hohen Sammlerwert dar. Aber auch die Standardprodukte können im Lieferzustand gehörige Preise erzielen. Ist man jedoch auf das ganz große Geschäft aus, sollte man zumindest noch ein paar Jahre warten, bis die Angebotspalette an alten Geräten gesunken ist. Vorsicht also, bevor beim Entrümpeln alte iPods in den Müll wandern, vielleicht kann sich der Blick auf Verkaufsportale lohnen.

Rekorde für Apple Produkte sind beim Apple I geboten

Die höchsten Preise für Apple Produkte erzielt aber traditionell eine andere Produktlinie. Apples erster Computer, der Apple I hat dabei schon so einige Bestmarken aufgestellt. 2014 spielte die funktionierende Hauptplatine eines Apple I einen Erlös von 905.000 Dollar ein. Käufer war das Henry-Ford-Museum in Dearborn, USA. Der Preis ergibt sich aus der Tatsache, dass von dem Modell lediglich noch ungefähr 50 Exemplare existieren, nur sechs davon sollen funktionsfähig sein. Auch vorher wurden schon Modelle im Wert von zwischen 200.000€ und 500.000€ versteigert. Das Kölner Auktionshaus Breker hat nach eigenen Angaben 2013 dabei einen damaligen Rekordpreis von 516.461€ erzielt. Man darf gespannt sein, wann bei einem weiteren Fund eines Apple I der nächste Rekord fällt.

