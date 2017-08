Ehemaliger Eon-Chef Bernotat verstorben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der frühere Eon-Vorstandschef Wulf Bernotat ist tot. Wie der Energiekonzern mitteilte, verstarb der Manager am Sonntag im Alter von 68 Jahren nach langer Krankheit. Bernotat war von Mai 2003 bis 2010 Vorstandsvorsitzender von Eon.

Bernotat war zuletzt Aufsichtsratsvorsitzender beim Immobilienkonzern Vonovia. Erst am Samstag hatte Vonovia mitgeteilt, dass Bernotat sein Amt niederlegt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2017 05:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 16 AM EDT 08-28-17