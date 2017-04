Einfach, schnell, und günstig: Mit Tirendo den passenden Sommerreifen finden

Von Ostern bis Oktober ist die Zeit für Sommerreifen. Für ein pünktliches Umrüsten gibt es viele gute Gründe: "Sommerreifen sind dank ihrer speziellen Materialeigenschaften optimal für sonnige Tage geeignet. Dadurch sinkt bei warmem Wetter nicht nur der Kraftstoffverbrauch, Sommerreifen bieten bei Temperaturen von durchschnittlich mehr als sieben Grad auch bessere Fahrstabilität und deutlich kürzere Bremswege", erklärt Thierry Delesalle von Tirendo. "Welcher Reifen für wen der richtige ist, hängt dabei allerdings nicht nur vom Fahrzeug ab, sondern auch von den individuellen Fahrgewohnheiten. Wer häufig weite Strecken fährt, benötigt andere Reifen als jemand, der nur meist kurze Wege in der Stadt zurücklegt."

Der Reifen-Onlineshop Tirendo hat es sich deswegen zur Mission gemacht, jedem Kunden den für ihn passenden Reifen zu bieten. "Für Autofahrer sollte Reifenkauf Vertrauenssache sein – immerhin sind die Reifen die einzige Verbindung des Fahrzeugs zur Straße und daher für die Sicherheit entscheidend", so Delesalle. "Wir setzen aus diesem Grund auf ein hochwertiges Angebot an Markenreifen für alle Ansprüche. Außerdem beweist unser Sortiment, dass Qualität auch zu attraktiven Preisen möglich ist." Damit der Wechsel der neuen Reifen keine zusätzlichen Mühen verursacht, gibt es bei Tirendo zudem die Option, die Reifen direkt an einen der mehr als 12.000 qualifizierten Montagepartner schicken zu lassen, der die Umrüstung vornehmen und sich bei Bedarf auch gleich um die Entsorgung der Altreifen, die Einlagerung der Winterreifen oder um einen ausführlichen Fahrzeug-Frühjahrscheck kümmern kann.

Das Einkaufserlebnis hat Tirendo bewusst so einfach wie möglich gestaltet. So erlaubt die zentral angelegte, übersichtliche Eingabemaske die Suche sowohl nach Reifentyp-, -modell und -größe als auch das Finden der passenden Reifen über die Angabe des eigenen Fahrzeugs. Aktuelle Testergebnisse erleichtern die Auswahl zusätzlich. Vielfältige Zahlungsmöglichkeiten und kurze Lieferzeiten runden das Einkaufserlebnis ab. Und falls neben neuen Reifen auch Ersatz- oder Zubehörteile benötigt werden, um den Wagen fit für den Sommer zu machen, können Käufer auf Tirendo zusätzlich auf ein umfangreiches Angebot an Batterien, Bremsscheiben, Motoröl und vielem mehr zugreifen.

